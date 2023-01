Millésime 2022: il est tout à fait possible de briller sans être aveuglant pour autant

Malgré un contexte bousculé, le plat pays qui est le nôtre a encore atteint des sommets cette année. Mode, culture, gastronomie… ces six Belges se sont illustrés, chacun dans son secteur, aussi bien chez nous qu’à l’international, faisant de 2022 un grand cru.

Si chez nos voisins flamands, les BV’s, ou Bekende Vlamingen, sont célébrés comme des stars à part entière, de l’autre côté de la frontière linguistique, on a tendance à être moins effusifs envers celles et ceux qui ont réussi dans leurs disciplines respectives.

Et pourtant, de Bruxelles au Hainaut en passant par Liège, on a aussi largement de quoi être fiers en francophonie. Après tout, une création signée de la jeune céramiste arlonaise Naomi Gilon n’a-t-elle pas foulé le tapis rouge des Oscars?

Et les Ardentes, dans leur nouvelle incarnation pensée par Gaëtan Servais, cofondateur liégeois du festival, ne sont-elles pas devenues un rendez-vous international?

Ajoutez à cela le parcours exemplaire de la Bruxelloise Samira Cherfaoui dans la dernière saison de MasterChef, diffusée sur France 2, ou le Goncourt de la nouvelle obtenu par Antoine Wauters et il serait tentant de nous accuser de succomber à la tendance regrettable à n’honorer nos compatriotes que quand ils ont fait leurs preuves à l’étranger.

C’est sans compter sur le joli cheminement de la styliste Odile Jacobs, qui a vu ses créations portées par la reine Mathilde à plusieurs occasions quelques années seulement après le lancement de son label éponyme.

Tandis que l’architecte Bas Smets reste résolument implanté à Bruxelles, même si son travail séduit de plus en plus hors des frontières.

Réunies le temps d’une journée dans le cadre festif de la Brasserie Surréaliste, à Bruxelles, ces personnalités ont rappelé que le rapport particulier du sud du pays à la célébrité avait du bon aussi. Chaleureux, accessibles, souriants, nos invités d’un jour ont fait honneur à notre réputation conviviale et surtout pas prétentieuse. Tout en rappelant au passage que le succès a plusieurs visages, et qu’il est finalement tout à fait possible de briller sans être aveuglant pour autant.