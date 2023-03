Sarah Biasini: « Je pense qu’il faudrait cesser de faire des enfants »

C’est la fille de Romy Schneider et elle-même actrice, Sarah Biasini viendra présenter le film César & Rosalie, le 4 avril, dans le cadre de la programmation qui accompagne l’expo Romy Schneider produite par la Cinémathèque française, et qui se tient au cinéma Palace à Bruxelles. Elle répond à nos questions sur le vif.

La question que l’on vous pose le plus souvent?

Si je vous réponds avec un brin d’ironie, ce serait: «Quels souvenirs gardez-vous de votre père?» Et ma réponse serait: «Mais pourquoi ne me parlez-vous jamais de ma mère?» C’est tout l’inverse évidemment.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue?

Florence. J’y ai passé tout un été quand j’avais la vingtaine. J’ai adoré. Après, je pourrais aussi bien vous dire l’Italie entière. Tant je suis passionnée par la culture, l’architecture, la nourriture, la langue. J’essaye de parler italien dès que je le peux.

La personne qui vous influence le plus?

Ma fille de 5 ans. Je ne prends pas une seule décision sans penser à elle. Qu’il s’agisse de mon travail ou de ma propre santé. Si je m’alimente mieux, c’est parce que je veux rester le plus longtemps possible en forme. Même quand j’achète un vêtement, je me demande toujours si cela lui plairait de porter cela plus tard.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Choisir de devenir actrice sans doute. Ou décider de faire un enfant. Plus légèrement, sauter à l’élastique avec une bande de copains, on s’était motivés les uns les autres. Toute seule, je ne l’aurais sans doute jamais fait. Mais poussée par l’emballement général, je me suis lancée.

Le plat qui vous ramène en enfance?

J’ai honte et je vais être honnie par tous les Italiens: coquillettes, beurre, ketchup. Heureusement je me suis améliorée depuis. Je n’en mange plus jamais, c’est trop blasphématoire.

Le film de Romy Schneider qui vous a le plus marquée?

César et Rosalie que je viendrai présenter à Bruxelles. Je le connais par cœur. C’est le premier film que j’ai vu d’elle dans lequel elle joue une femme adulte et plus une jeune femme comme dans les Sissi par exemple. Je pouvais la voir à l’écran comme elle était dans la vie au moment de ma naissance. C’était une représentation fidèle de la femme qu’elle était. Ça raconte aussi le Paris dans lequel elle évoluait dans les années 70. On peut presque imaginer que les acteurs ressemblent vraiment à leur personnage.



Un trait de votre maman que vous retrouvez en vous?

Honnête. Elle l’était foncièrement.

Ce qui vous saoule vraiment?

L’hypocrisie et la mauvaise foi.

Un mot pour vous décrire?

Procrastinatrice! Toujours. Je mets beaucoup de temps à faire les choses. Je repousse les échéances. Délibérément ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais le résultat est là.

L’achat le plus bizarre que vous ayez fait?

Je ne vois pas franchement. Ça peut m’arriver comme à tout le monde d’acheter un vêtement qui ne me va pas, je pense à une veste récemment. Je l’ai mise une fois et je vais la revendre. C’est d’autant plus aisé que la marque reprend les pièces de seconde main. C’est peut-être un avantage de la procrastination. Mais c’est surtout par souci d’épurer mon espace vital. Je n’en peux plus d’avoir des placards qui débordent. Je rêve d’être minimaliste mais ce n’est pas facile à faire.

Un luxe que vous ne pouvez pas vous refuser?

Un parfum de créateur. Je change de sillage selon les saisons, rien que ça, c’est déjà du luxe. L’hiver, j’aime porter le 34 Boulevard Saint Germain de Diptyque. L’été, plutôt une fragrance fraîche comme les Aqua Allegoria de Guerlain ou une Cologne d’Hermès.

Et celui que vous trouvez indécent?

Tant que cela ne fait pas de mal aux autres, je ne vois rien d’indécent.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Malheureusement, je pense qu’il faudrait cesser de faire des enfants.

Ce que vous aimeriez faire là, tout de suite?

Me faire masser!