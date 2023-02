4 conseils d’expert pour concevoir la cuisine parfaite pour vous

Vous rêvez d’une cuisine de caractère adaptée à votre espace, vos envies et votre mode de vie ? Si Vanden Borre est réputé pour son incroyable choix en matière de multimédia et d’électroménagers, l’enseigne belge a aussi développé son réseau de magasins spécialisés en conception de cuisines équipées sur mesure : Vanden Borre Kitchen. Leurs experts nous dévoilent quelques astuces pour concevoir une cuisine fonctionnelle, esthétique et unique en son genre, à prix accessible.

Osez la couleur

Les cuisines blanches d’inspiration scandinave et les façades noires esprit industriel sont encore très populaires, mais l’heure est aussi à la couleur ! Vert forêt, terracotta et bleu marine figurent au sommet des tendances 2023. Que vous aimiez les nuances douces ou intenses, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 10.000 coloris de façades disponibles chez Vanden Borre Kitchen. Parce que le style se joue dans les détails, l’enseigne vous permet de coordonner les couleurs intérieures et extérieures de vos caissons.

Optez pour le bon matériau

Le choix de votre plan de travail n’est pas seulement esthétique, il doit aussi être pratique. Dekton, verre, quartz, céramique, pierres naturelles, bois… : les possibilités sont infinies et dépendent de vos habitudes de vie. Préférez-vous un matériau résistant ou facile d’entretien ? Les cuisinistes sont à votre écoute pour vous conseiller au mieux. Pour des meubles qui résistent au temps et aux tendances, Vanden Borre Kitchen propose aussi un vaste choix de façades en bois massif. Le matériau idéal pour une cuisine conviviale et chaleureuse.

Maximisez l’espace

Entre les casseroles et les ustensiles qui s’accumulent, une cuisine mal conçue peut vite se transformer en un casse-tête infernal. Pour pallier ce problème, les experts de Vanden Borre Kitchen proposent de nombreuses solutions comme des meubles intelligents en coin, des tiroirs organisés, des étagères coulissantes intégrées ou encore des grandes colonnes et des tiroirs oversize dotés de porte d’un seul tenant aussi pratiques qu’esthétiques.

Pensez à votre mode de vie

Une cuisine doit être à votre image. Vous aimez trinquer autour d’un bon vin ? Prévoyez une cave à vins – Vanden Borre Kitchen propose des références pouvant contenir jusqu’à 200 bouteilles ! Vous assaisonnez tous vos plats d’herbes fraîches ? Exigez un coin où faire pousser vos aromates. Vous passez votre été autour du barbecue ? Il vous faut un grill d’exception ! Personnaliser sa cuisine ne se limite pas au choix de votre taque de cuisson, la cuisine se pare aujourd’hui d’un tas de technologies qui nourriront vos passions.

