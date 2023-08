5 séjours pour découvrir les merveilles de la Thaïlande

Vous venez de rentrer et vous voulez déjà planifier votre prochain voyage pour fuir le ciel gris et un quotidien trop chargé ? N’en dites pas plus, on vous comprend ! Que vous voyagiez entre amis, en famille ou avec votre chéri.e, la question de la destination suscite parfois d’interminables débats. L’un(e) rêve de plage, l’autre de villes animées, l’un(e) a soif de farniente, l’autre de culture, l’un(e) rêve d’une randonnée en pleine nature, l’autre de visites de monuments historiques. Difficile de contenter toutes les aspirations de chacun, résultat le voyage démarre avec quelques tensions…

Une destination polyvalente et captivante

Heureusement, vous pouvez éviter les querelles grâce à des destinations aussi polyvalentes qu’envoûtantes comme la Thaïlande. Une hospitalité légendaire, des plages sauvages, une météo tropicale, des jungles luxuriantes, des villes animées, de fabuleux temples, des complexes hôteliers de luxe et une cuisine aux saveurs uniques : le pays coche toutes les cases, pour le plus grand bonheur des voyageurs.

Que vous désiriez une escapade farniente sur une île paradisiaque, un séjour riche en rencontres culturelles, une retraite en montagne ou au bord d’une paisible rivière : la Thaïlande répond à toutes vos attentes, et bien plus encore. Besoin d’inspiration pour découvrir ce vaste pays ? 5 idées de séjour accompagnées de leur hôtel idéal.

1. Bangkok : au rythme du fleuve

Tantôt animée, tantôt silencieuse, tantôt fêtarde, tantôt culturelle, tantôt moderne, tantôt résolument authentique : la capitale thaïlandaise vous captivera par ses nombreux quartiers aux ambiances variées. Bangkok s’est développée sur les rives du fleuve Chao Phraya et de nombreux canaux sillonnent ses pittoresques quartiers, lui conférant le charmant surnom de « Venise de l’Orient ». Elle regorge de palais, de temples et autres merveilles installées le long des voies navigables. Pour éviter les embouteillages, embarquez dans des bateaux-taxis, privés ou publics, ils vous emmèneront sur les sites de votre choix en un éclair, du Grand Palais au Temple de l’Aube Wat Arun, sans oublier le coloré marché aux fleurs, les centres commerciaux flambant neufs ou les rooftops branchés de la ville.

N’oubliez pas de rendre visite au légendaire Bouddha couché qui vous attend au Wat Pho – un des plus grands temples bouddhistes de la capitale – de visiter ses marchés flottants et de goûter à la street-food locale comme les délicieux banana roti, des crêpes caramélisées traditionnellement garnies de bananes et de lait concentré. Laissez vous guider par le rythme du fleuve et imprégnez-vous de l’ambiance de la capitale aux mille et un visages. Quoi, le séjour est déjà terminé ? Impossible !

Où dormir : The Siam Hotel est un boutique hôtel de luxe exceptionnel situé le long du fleuve Chao Phraya. Son style s’inspire de l’Art nouveau et de l’art siamois contemporain. Des jardins tropicaux luxuriants, une bibliothèque remplie d’antiquités inestimables, un spa de rêve, un restaurant gastronomique thaïlandais dans un pavillon en bois traditionnel, des suites et des villas conçues par Bill Bensley et un service de bateau privé qui vous emmène partout où le Chao Phraya passe… cet hôtel est un pur joyau, un véritable sanctuaire de bien-être où se revigorer entre deux visites.

2. Phuket : l’évasion farniente

Si le soleil et les plaisirs de la plage vous manquent cruellement, c’est à Phuket que vous devez vous rendre. Avec ses 20 plages de sable blanc ou doré plus belles les unes que les autres, les eaux turquoises de la mer d’Andaman et ses paysages idylliques souvent immortalisés par le 7e Art, la plus grande île de Thaïlande sait comment combler les baigneurs. Mais la destination ne fait pas seulement le bonheur des amateurs de farniente. Entre deux bains de soleil, explorez l’intérieur de l’île. Au programme : cascades féeriques, jungle luxuriante et forêt de mangroves. Pour les amateurs de rencontres, faites la connaissance de la communauté Peranakan, nourrie par les cultures chinoises et malaises, à travers des visites de musées et autres monuments historiques. Rendez-vous aussi dans la vieille ville de Phuket, un centre animé qui surprend par ses monuments colorés sino-portugais, ses spécialités street-food et son authentique marché du week-end. Enfin, pour les touristes épicuriens, sachez que l’île est également réputée pour son sens de la fête et sa vie nocturne.

Où dormir : L’hôtel The Slate a été construit pour mettre à l’honneur l’industrie de l’étain qui a fortement prospéré à Phuket durant les XIXe et XXe siècles. Le design audacieux de l’hôtel et son élégant intérieur sont une véritable ode à l’esprit de l’île. La propriété offre aussi un très bel accès à la plage immaculée de Nai Yang, située à quelques minutes en voiture de l’aéroport international de Phuket. Dîners gastronomiques, spa de luxe et piscines design : vivez un séjour unique et inoubliable.

3. Chiang Mai : terres spirituelles

Pour vous les vacances sont synonymes de visites culturelles, monuments historiques et découverte de nouveaux horizons ? Inscrivez la deuxième plus grande ville du pays au sommet de votre bucket-list. Chiang Mai est la capitale de l’ancien royaume indépendant de Lanna, qui fut annexé à la Thaïlande au début du XXe siècle. Cette ville, surnommée « Rose du Nord » par les locaux est un véritable centre du bouddhisme : elle compte plus de 300 temples en son sein ! Imprégnée d’une forte aura spirituelle et de son riche passé culturel, la ville captivera les amateurs d’histoire. Avec ses sculptures délicates, ses toits à plusieurs niveaux, ses temples en forme de cloche et ses ornements dorés, l’architecture de la ville fait la une de nombreux guides touristiques. Entrez dans les célèbres temples de Wat Phra Sing, Wat Chiang Man et Wat Phra That Doi Suthep pour ressentir la paix intérieure que ces lieux spirituels inspirent aux locaux. Afin de vous plonger un peu plus dans leurs croyances et leurs rituels, sachez que certains temples vous permettent de suivre un cours de méditation ou d’échanger avec les moines. Pour une expérience encore plus mystique, prévoyez une excursion à Chiang Rai, le légendaire temple blanc qui se situe à 2h30 de route de la ville de Chiang Mai.

Où dormir : 137 Pillars House est un bel endroit avec beaucoup d’histoires à raconter. Les suites sont situées dans d’authentiques maisons en teck datant du XIXe siècle, un témoignage du marché du bois autrefois florissant. Le domaine est niché dans le quartier verdoyant de Wat Gate, une communauté authentique composée de maisons typiques très charmantes. Ce quartier orné d’arbres fleuris se situe à proximité de la vieille ville, juste en face de la rivière Ping. Le logement idéal pour ceux qui rêvent d’un séjour mêlant histoire, élégance et luxe.

4. Sukhothai : au cœur du patrimoine mondial

Apprentis archéologues ou historiens incompris, partez sur les traces de la fastueuse ancienne capitale du royaume de Siam. Fondée au XIIIe siècle et considérée comme le berceau de la civilisation thaïlandaise, la ville de Sukhothai abrite de nombreux sites historiques et des ruines inestimables. D’anciens palais, des temples et des statues monumentales d’une beauté à couper le souffle. C’est dans la ville de Sukhothai que l’alphabet thaï a été créé, ainsi que le premier système juridique du pays. Située sur d’anciennes routes commerciales, la ville prospérait grâce à son agriculture et sa production de céladon. L’ancienne ville peut également compter sur un riche patrimoine artistique. Pour vous dégourdir les jambes, enfourchez un vélo et baladez-vous dans les vestiges de cette ville au passé glorieux pour un merveilleux voyage dans le temps.

Où dormir : Avec ses façades blanches et ses toits en tuiles rouges, Sriwilai ressemble plus à un village thaïlandais traditionnel qu’à un complexe hôtelier. L’architecture et les intérieurs sont conçus pour être en harmonie avec les sites archéologiques situés aux alentours et les paysages vallonnés environnants. Et on ne vous parle même pas du spectaculaire panorama : des rizières à perte de vue ! Le lieu idéal pour se plonger à l’époque des rois et des poètes. Une parenthèse hors du temps à la découverte des richesses d’antan.

5. Hua Hin : l’oasis wellness au bord de la mer

Entre le boulot, les enfants et le quotidien surchargé, votre cerveau réclame des vacances 100% bien-être. Dans ce cas, prenez la direction de Hua Hin, la première station balnéaire de Thaïlande. Celle-ci se situe au sud de Bangkok, à seulement quelques heures de route. Entre ses eaux chaudes et cristallines, une plage de sable fin de 5 kilomètres de long, son panorama dégagé et sa douce météo : on comprend aisément pourquoi la famille royale a choisi cette destination pour des vacances au bord de l’eau. La bourgeoisie a rapidement suivi le mouvement et c’est ainsi qu’est née cette station balnéaire très appréciée des locaux et des touristes. Une destination parfaite pour ceux qui veulent s’adonner aux plaisirs de la plage et aux sports nautiques comme le jet-ski, le kayak de mer et le parachute ascensionnel. Après ces sensations fortes, prélassez-vous dans l’un des nombreux spas holistiques et luxueux centres wellnest de la ville. Une fois que vous êtes détendu(e), profitez de votre voyage pour découvrir les marchés nocturnes locaux, les monuments de la ville et ses parcs nationaux. Si vous êtes très sportif(ve), ne faites pas l’impasse sur la Grotte de Phraya Nakhon où se cache le temple le plus secret du pays. Un paysage mystique et féerique digne d’un film d’Indiana Jones qui vous laissera pantois. Après l’effort, offrez-vous un moment bien-être au spa, vous voilà requinqué(e) et prêt(e) à rentrer, ou pas !

Où dormir : Centara Grand (Hua Hin) vous accueille pour une retraite élégante qui apaise le corps et l’esprit. Ce charmant bâtiment était autrefois connu sous le nom de The Railway Hotel. C’est ici que dormaient les locaux en quête d’une virée à la mer. Ce temple du bien-être ressourcera votre âme avec ses jardins verdoyants, ses piscines tropicales, ses restaurants gastronomiques, son salon de thé et, bien évidemment, son incontournable spa.

Vous envisagez un circuit en Thaïlande ? Pour cela, vous pouvez vous adresser à ImagineTravel, une équipe de spécialistes qui vous créera un circuit sur mesure. Jetez un coup d’œil sur le site web pour vous inspirer d’une petite sélection de voyages en Thaïlande avec des programmes et des prix jusqu’en octobre 2024. Contactez un agent de voyage près de chez vous pour développer davantage votre voyage Imagine à la carte.