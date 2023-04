Après 13 années de recherche, la société néerlandaise Dopper est fière de présenter la gourde la plus durable du monde.

La plupart d’entre nous reconnaissent aujourd’hui la silhouette de la gourde classique de Dopper à une centaine de mètres de distance dans l’obscurité. La « véritable » histoire de la bouteille d’eau réutilisable composée de trois pièces de l’entreprise basée à Haarlem est quant à elle moins connue. Sans parler de toutes les étapes de durabilité que Dopper Original a franchies à maintes reprises au cours des treize dernières années. La réalisation la plus récente est une première mondiale : la certification Cradle to Cradle Certified® Gold pour l’ensemble de la collection.

En 2010, la première gourde Dopper Original est sorti de l’usine d’Emmen (Pays-Bas). C’est le résultat d’un concours de design lancé par le fondateur de Dopper, Merijn Everaarts, dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique. La mission : concevoir l’alternative la plus durable pour remplacer les bouteilles d’eau en plastique jetables et aider les gens à changer leur comportement.

L’habitude d’utiliser des bouteilles jetables

C’est Rinke van Remortel, ancien étudiant de la TU Delft, qui remporte le concours. Il crée une bouteille à la fois pratique et légère qui ressemble à bien des égards aux bouteilles jetables polluantes auxquelles tout le monde était habitué. Même le diamètre de l’ouverture est identique à celui d’une bouteille d’eau minérale classique. Tout pour faciliter le changement.

Une image malheureuse

Cette ressemblance suscite parfois des doutes quant à la durabilité de la bouteille, en particulier chez les personnes qui ne connaissent pas la mission de l’entreprise. Pourtant, c’est le contraire qui est vrai. Depuis 13 ans, Dopper Original montre le chemin à suivre en matière de production respectueuse des personnes et de la planète. De la conception au choix des matériaux, des conditions de travail au processus de production, la durabilité est à l’honneur à chaque étape.

Première mondiale

La preuve ? En 2014, la Dopper Original est devenue la première bouteille d’eau réutilisable au monde à passer avec succès le prestigieux processus Cradle to Cradle Certified®, ce qui lui a valu la certification Bronze. En 2019, l’équipe a atteint le niveau Argent et, cette année, elle a réalisé une première mondiale : une collection entière de bouteilles Cradle to Cradle Certified® Gold.

Cette certification, attribuée par le Cradle to Cradle Product Innovation Institute, évalue la sécurité, la circularité et le degré de responsabilité des matières premières et des produits finis dans cinq catégories de performance en matière de durabilité : santé des matériaux, circularité des produits, air pur et protection du climat, gestion de l’eau et des sols, et justice sociale.

Innovation en matière de recyclage

Pour obtenir la certification « Gold », Dopper s’est efforcé de donner un exemple fort d’innovation en matière de recyclage. La bouteille et le bouchon colorés sont en CirculenRenew, un polypropylène fabriqué à partir de 100 % de déchets végétaux tels que les résidus d’huile de tournesol, de colza et de maïs.

Le gobelet blanc emblématique est fabriqué en Tritan Renew, un copolyester composé à 50 % de déchets plastiques destinés à la décharge ou à l’incinération. Le fabricant Eastman a investi dans un processus de fabrication révolutionnaire qui permet de transformer ces déchets – des bouteilles en plastique jetables aux revêtements de sol – en nouveaux produits de haute qualité grâce au recyclage chimique.

Un modèle aux États-Unis

Eastman est tellement satisfaite de l’approche avant-gardiste de Dopper qu’elle souhaite utiliser Dopper Original comme étude de cas pour l’industrie aux États-Unis, afin de montrer ce qui est déjà possible.

En Europe, la société basée à Haarlem envisage de partager la « recette » détaillée de la collection de bouteilles la plus durable au monde, afin que l’ensemble du marché des bouteilles d’eau réutilisables puisse faire un pas vers la durabilité.

L’équipe elle-même se concentre déjà sur la prochaine étape : la certification Cradle to Cradle Certified® Gold pour les autres produits de la gamme. Et Platine pour la Dopper Original.

Pour en savoir plus: Dopper.com/original