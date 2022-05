Baxter Lago, une expérience immersive dans l’univers du design italien

Baxter Lago, un projet ambitieux et excitant

Concentrer et partager sa vision créative à travers l’aménagement intérieur et extérieur d’une luxueuse villa du début du 20e siècle, tel a été le point de départ du projet de Baxter Lago. Basée à Lurago D’Erba, en Lombardie, cette société familiale se distingue par le raffinement de ses créations ainsi que par ses nombreuses collaborations avec de grands noms du design international comme Federico Peri, Paola Navone, Studiopepe, Draga&Aurel et Roberto Lazzeroni.

Une maison hors du temps

Pour mettre en scène le mobilier design de Baxter, il fallait un lieu d’exception. Située sur les hauteurs du lac de Côme, la villa Baxter Lago est une maison du début du 20e siècle subtilement rénovée pour en conserver toute son authenticité. Après une balade romantique à travers la ville et son patrimoine architectural gothique et de la Renaissance, il suffit de franchir la courte allée aux larges marches encadrées par la végétation typique de la région, pour laisser le passé et le présent derrière nous. Place à la contemporanéité visionnaire de Baxter, qui a meublé avec goût et avec style cette villa hors du temps. La nouvelle collection 2022, à côté des grands classiques, propose également du mobilier d’extérieur. Une première…

Vivez l’expérience de la villa Baxter Lago

Après avoir franchi le seuil et sa marquise Art Nouveau en fer forgé, nous voici dans le hall d’entrée aux murs tapissés d’un papier peint aux motifs exotiques. Au centre de la pièce, comme un majordome qui attend notre venue, trône la table basse Fany. Juste au-dessus, deux luminaires Nuvola, des suspensions en fibre de verre, ondulent du plafond pour insuffler une énergie supplémentaire aux lieux.

À droite, un bureau, à gauche un salon et sa cheminée. On y retrouve les fauteuils et meubles de Baxter iconiques. D’un côté, le bureau et la bibliothèque Joni, de l’autre les fauteuils Barret, un Lazybones Lounge en peau de mouton, ainsi que les tables basses Tebe et Liquid.

Tout nous semble familier, on se sent comme dans sa propre maison. Nous déambulons aisément dans le salon et la salle à manger. L’atmosphère intimiste qui règne dans les pièces nous donne une sensation de confort et de bien-être. Le tapis Himani, unique avec ses tissages faits main, le plateau en marbre travertin de la table basse Thalatha et les finitions en alpacca des trois tables basses Allure y contribuent certainement.

Avec ses nuances de bleu, la gamme chromatique fait écho à l’environnement extérieur. Celui-ci est mis en lumière par les fenêtres qui encadrent ce paysage unique et nous enivrent du parfum des pivoines et des glycines lorsqu’on les ouvre.

Luxe, calme et convivialité

Dédié à la convivialité et au repos, on accède à l’étage par un escalier aux douces courbes. Celui-ci nous conduit jusqu’au couloir, tout en perspective, qui mène à deux chambres, une salle à manger et une bibliothèque. La taille monumentale de la table Nairobi en frêne noir, conçue par Roberto Lazzeroni, a de quoi nous impressionner.

La légèreté zen du lit Stone de Federico Peri s’affiche tout en contraste. Celui-ci a été revisité avec de nouveaux modules dans une nuance de bleu qui évoque la couleur du ciel.

Avec son aménagement qui invite à profiter du paysage tout en sirotant un cocktail en bonne compagnie, la terrasse incarne bien l’esprit de Baxter. On s’assied sur les canapés Narciso, conçus par Studiopepe et déclinés également en fauteuils et en dormeuses. Tous nos sens, l’odorat, le toucher et la vue, sont mis à contribution. C’est bien tout l’art de Baxter de les stimuler avec des matériaux à la surface lisse, veloutée, rugueuse ou brillante à toucher. Pour la marque italienne, la conception du design ne doit jamais être un frein, même lorsqu’il est le fruit d’un caprice esthétique. Sa vision de la beauté est pure, jamais égocentrique.

Un regard sur l’extérieur

Si nous détachons notre regard des tables en céramique massive Keramikè qui émergent comme de petits atolls, c’est pour continuer l’exploration de ce jardin vertical. Avec son ambiance propice à la méditation, l’annexe est un espace de travail où les pensées circulent librement. L’espace détente, avec ses cactus-totems et ses grandes fenêtres, constitue un décor de cinéma étonnant.

Doux équilibre entre un lieu conçu pour l’introspection et un espace dédié à la récréation, la piscine cumule ces deux fonctions. En témoignent les collections Himba de Roberto Lazzeroni dans les tons écru et ivoire, et Dharma, en papier de sucre, disposées tout autour. Celles-ci se déclinent en chaises longues, canapés et fauteuils dotés de coussins moelleux en tissu et en cuir.

C’est depuis ce point culminant que notre champ de vision s’élargit. Devant nos yeux, point de carte postale, point de lieu imaginaire: Baxter Lago est bien réel. Laissez-vous séduire par cette expérience totale et immergez-vous dans l’art de vivre à l’Italienne…

Pour en savoir plus sur la villa Baxter Lago, la quintessence de l’univers de Baxter, cliquez ici

Plus d’infos sur baxter.it/en