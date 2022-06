Blaye Bourg Terres d’Estuaire : une échappée verte, gastronomique et durable sur la Route du vin

Des sites historiques classés au patrimoine de l’Unesco, des vignobles à perte de vue, un terroir généreux et une biodiversité exceptionnelle : Blaye Bourg Terres d’Estuaire, c’est une échappée verte, culturelle, durable et gastronomique à seulement 30 minutes de route de Bordeaux.

À la recherche d’une destination dépaysante qui mêle visites culturelles, dégustations de vins, balades champêtres à vélo, expériences durables et hébergements insolites ? La région de Blaye Bourg Terres d’Estuaire coche toutes les cases ! Partez à la découverte de cette destination paisible et originale qui se situe à une demi-heure de route seulement de la métropole bordelaise.

Un week-end en Blaye Bourg Terres d’Estuaire

Commencez votre séjour par quelques leçons d’histoire ! De l’authentique grotte préhistorique de Pair-non-Pair (la 3e grotte ornée préhistorique révélée au monde grâce… à une vache qui s’est coincé le sabot dans une ornière) aux vestiges de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les villas gallo-romaines de Plassac, la région compte de nombreux sites historiques qui valent le détour. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à l’instar des autres sites qui formaient le Verrou Vauban, la Citadelle de Blaye fait partie des incontournables des férus d’histoire. Imaginée par l’architecte Jean-Baptiste Vauban, cette citadelle faisait partie d’une armada défensive impressionnante, une barrière réputée infranchissable qui donnait du fil à retordre aux envahisseurs. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle fut un

lieu clé de la Résistance. Si vous avez une petite faim après votre balade autour de ces grandes murailles, profitez d’un pique-nique en famille sur le thème des chevaliers ! Au menu, des épées (en pâte feuilletée), des brochettes de tomates cerises, des manchons de poulet et, en dessert, une chasse au trésor surprise. Une délicieuse crêpe au chocolat, ça se mérite, n’est-ce pas ?

Partez ensuite explorer les petites ruelles médiévales de Bourg, un village authentique, autrefois fortifié, niché sur une falaise. Les villageois jouissent d’un point de vue unique : à leurs pieds, se trouve le Bec d’Ambès, un endroit où se rencontrent la Dordogne et la Garonne. Attardez-vous devant les trois portes médiévales du village et immergez-vous dans l’histoire à « deux étages » de Bourg. Dans le haut du village, bien à l’abri d’éventuelles inondations, logeaient les familles aisées. Le bas du village, quant à lui, accueillait une population plus précaire qui vivait du commerce de la pierre. Petit conseil pour les familles qui veulent capter l’attention de leurs enfants : découvrez Bourg de manière ludique grâce au City-Golf, un parcours de 10 trous qui vous permet de visiter le village en s’amusant !

Parenthèse naturelle

Après cette matinée riche en histoire, il est l’heure de prévoir une petite balade verte au grand air. Rendez-vous à Terres d’Oiseaux, une vaste réserve ornithologique composée de marais et d’espaces boisés. Familles ou photographes aguerris : c’est l’endroit idéal pour admirer les oiseaux et en apprendre plus sur la biodiversité locale.

Si vous préférez l’air marin, optez plutôt pour une croisière sur l’île de Patiras, qui se situe dans le plus vaste estuaire d’Europe. Une fois arrivé(e) sur place, vous aurez l’impression d’être sur une île déserte.

Sur la Route des Vins

On parle souvent de la Route des Vins, mais, la région bordelaise compte 6 routes du vin ! Chaque balade a ses spécificités. La Route du vin de Bordeaux en Blaye et Bourg se distingue par son caractère familial et authentique. Chaque dégustation est, avant tout, une rencontre avec les artisans du coin qui se feront un plaisir de vous raconter l’histoire de leur domaine. Visites libres en famille, balades à vélo entre les vignes, vol en montgolfière au-dessus des vignobles, dîner chez les vignerons locaux ou croisières-dégustations : chaque domaine propose des expériences inédites afin de combler tous les voyageurs. Si vous êtes charmé(e) par la beauté des vignes, sachez que vous pouvez même dormir au cœur d’un vignoble bio, dans le château Frédignac, chez Vincent et Ludivine.

Déjeuner sur l’herbe

Pour ceux qui aiment manger au grand air et siroter leur apéro au soleil, sachez que cette région champêtre dispose de plusieurs guinguettes. Installé(e) dans un transat, dans un cadre bucolique et bohème, la guinguette Bel-Ami, à Plassac (Allée du Peyrat – 33390 Plassac), vous invite à un déjeuner sur l’herbe placé sous le signe de la convivialité. Profitez du cadre verdoyant pour parfaire votre bronzage et vous délecter de bons petits plats préparés à partir de produits locaux. Pour un dîner avec vue sur l’eau, faites une halte au Bus du Carrelet (2 allées marines – 33390 Blaye), un food-truck qui propose des burgers inspirés du monde entier. Faites voyager vos papilles et déhanchez-vous à l’occasion de soirées thématiques (reggae, flamenco, rock…). Pour découvrir toutes les guinguettes du coin, rendez-vous ici !

Où dormir ?

Après cette journée de balades, de bons dîners et de fête, vos paupières seront certainement très lourdes ! Pour une nuitée insolite, à l’image de votre séjour, réservez une nuitée à Shanti Lac pour une parenthèse bien-être. Massages prodigués par une experte, initiation au yoga, vue sur le lac et les chevaux, coin spa et cabanes insolites qui disposent de tout le confort nécessaire : le lieu invite instantanément à la déconnexion et la relaxation. Le break idéal pour recharger ses batteries.

4 Loumède, 33390 Berson

