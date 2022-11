Bruichladdich, un whisky authentique et non conventionnel

Cap sur l’île d’Islay, située au nord-ouest de l’Écosse, où est produit ce single malt très apprécié des amateurs de whisky.

Caractérisé par des arômes fruités remarquables, Bruichladdich (prononcez bruk-ladie) est le pur produit d’un savoir-faire artisanal résolument tourné vers le futur. Créée en 1881 par les frères Harvey, la distillerie utilise encore la plupart des équipements originaux datant de l’époque victorienne. Fait rare en Écosse, elle dispose d’une cuve de brassage à ciel ouvert et ses alambics à la base plate et au corps étroit figurent parmi les plus imposants avec leur 6 mètres de hauteur.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Bruichladdich ne cesse d’innover pour améliorer en permanence sa qualité et son empreinte environnementale. Ainsi, depuis 2004, une partie de son orge est cultivée sur les terres de l’île d’Islay. À ce jour, la distillerie est la seule à y produire, faire vieillir et embouteiller son whisky.

Plus de 140 ans d’histoire

Si l’histoire de Bruichladdich remonte à 1881, c’est sa reprise en 2001 par Mark et Simon, avec un groupe d’investisseurs passionnés, qui forgera la réputation actuelle de la distillerie. Jim McEwan, son maître de chai plusieurs fois récompensé mondialement, allait renverser les codes en la matière en expérimentant des triples et quadruples distillations. Ce sont les fûts laissés dans les anciens chais par les anciens propriétaires qui lui servirent de matériel de départ.

Depuis son rachat en 2012 par la société Rémy Cointreau et l’arrivée d’Adam Hannett en 2015 pour succéder à Jim McEwan, la distillerie se concentre sur la qualité en opérant des choix judicieux de maturation plutôt que de multiplier les références.

Adam Hannett

Un whisky non tourbé

Contrairement aux autres distilleries de l’île d’Islay, le single malt Bruichladdich est séché sans tourbe. Sans l’influence de la fumée, l’orge révèle ainsi des facettes florales et complexes. Distillé au goutte-à-goutte à partir de 100 % d’orge écossaise, le processus artisanal est resté inchangé depuis l’époque victorienne. Après une fermentation lente dans des cuves de brassage en bois et la distillation dans des alambics à col étroit, le single malt transite dans des fûts de qualité supérieure avant d’être embouteillé et stocké dans les entrepôts de la propriété. Le whisky est non filtré à froid et ne contient aucun colorant Cela permet de préserver les huiles naturelles essentielles qui confèrent au single malt sa saveur complexe et sa rondeur en bouche.

Pour un monde plus durable

Parce que le whisky Bruichladdich est le pur produit du terroir de l’île d’Islay et des personnes qui y vivent, la distillerie est très engagée en matière de durabilité. Chaque jour elle s’efforce de réduire l’impact de ses activités et de devenir plus respectueuse de l’environnement pour améliorer la qualité de vie de notre planète et de ses habitants. Elle a reçu la certification B Corps en 2021 grâce à l’ensemble de ces initiatives en matière de durabilité. Ses efforts se concentrent sur l’énergie et les émissions de CO2, avec pour ambition de décarboniser la distillation d’ici 2025, son impact social et économique sur la population d’Islay, l’agriculture et la biodiversité. C’est ainsi que la distillerie a réintroduit la culture de l’orge dans l’île en 2004. Enfin, Bruichladdich a repensé sa politique en matière de déchets et d’emballage en utilisant moins et réutilisant plus. Vous non plus, n’oubliez pas de recycler !

