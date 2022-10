Célébrez les fêtes de fin d’année en Lorraine

À la fois proche, authentique et festive, la Lorraine est la destination idéale pour se plonger dans la magie des fêtes en famille, entre amis ou en amoureux. Activités incontournables, plaisirs gourmands et traditions locales : nos conseils pour explorer le Grand Est français cette saison.

Un parfum de cannelle qui envahit les rues, des lumières qui colorent les façades historiques et des chants de Noël qui résonnent dans toute la ville : les fêtes de fin d’année représentent la période parfaite pour voyager et découvrir de nouveaux horizons. Avec ses nombreux marchés artisanaux, ses spécialités culinaires traditionnelles et ses villages de Saint-Nicolas, la Lorraine vous accueille les bras ouverts pour célébrer les fêtes de fin d’année. On vous embarque pour un séjour féerique au bon goût de chocolat chaud et de pain d’épices, à seulement quelques heures de route de train ou de voiture de la Belgique.

©Thuria ARTGE

Un mois de décembre très festif

N’attendez pas les derniers jours de l’année pour vous offrir une parenthèse magique en Lorraine. Les marchés de Noël investissent les plus belles places des villes de la région dès la mi-novembre. Qui plus est, de nombreux événements festifs seront organisés afin de vous faire patienter jusqu’au réveillon. Le Père Noël ne sera d’ailleurs pas le seul héros célébré par les locaux, puisque la destination est également réputée pour ses fêtes de la Saint Nicolas. Le saint patron des Lorrains et des enfants est fêté avec ferveur dans la région. À Verdun ou à Nancy, par exemple, le grand saint est célébré durant tout un week-end (3 et 4 décembre), deux à trois jours de pures festivités qui animent toute la ville.

©Bertrand Jamot ARTGE

Au programme des parades lumineuses, des concerts et, bien évidemment, plein de bonbons ! La célèbre place Stanislas à Nancy s’animera grâce à un superbe spectacle son et lumière projeté sur la façade de l’hôtel de ville. À quelques kilomètres de là, dans la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port, se déroulera une procession aux flambeaux, un moment suspendu et solennel qui intrigue toujours les visiteurs. Cette procession est célébrée depuis 1245 et fait écho à une légende locale : un chevalier prisonnier en Orient aurait prié Saint-Nicolas afin de se faire libérer. Son rêve a été exaucé puisqu’il se réveilla quelques jours plus tard sur le parvis de la basilique.

Une magnifique manière de démarrer le mois le plus festif de l’année, n’est-ce pas ? Si vous êtes de passage dans le Grand Est avant ce week-end de festivité, pas de panique : rendez-vous au Château de Thillombois qui revêtira pour l’occasion son plus bel apparat : un manteau scintillant de mille feux et de nombreuses décorations durant les deux derniers week-ends de novembre et le premier week-end de décembre. Après avoir visité les nombreuses pièces du château, saluez le grand saint et terminez ce magnifique week-end avec un somptueux feu d’artifice.

Parade de la Saint-Nicolas ©Thuria ARTGE Place Stanislas ©Thuria ARTGE Son et lumière de Saint-Nicolas ©Thuria ARTGE Défilé de la Saint-Nicolas © ARTGE/Pierre Defontaine Défilé de la Saint-Nicolas © ARTGE/Pierre Defontaine Défilé de la Saint-Nicolas ©Thuria ARTGE Mairie Bar le Duc ©Guillaume Ramon Déco Noël ©Guillaume Ramon Défilé de la Saint-Nicolas ©Ville de Bar-le-Duc

Pour ceux qui aiment trinquer au vin chaud, plusieurs marchés de Noël auront lieu dans les départements de Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Si vous cherchez des cadeaux artisanaux et des spécialités authentiques, prévoyez une escale dans le charmant centre-ville de Bar-le-Duc. Savourez la magie des fêtes dans cette cité pittoresque et profitez-en pour dénicher des cadeaux originaux pour toute la famille. Située à une trentaine de minutes de là, la ville de Saint-Mihiel vous garantit un moment de pure féérie : ses façades datant de la Renaissance sont illuminées, vous offrant un panorama des plus magiques. Le « parcours Façades » projettera sur une quinzaine de maisons les œuvres colorées d’Isabelle Adelus & Suran, chaque soir de décembre, dès la tombée de la nuit. Une promenade poétique qui fera briller les yeux des petits et grands !

©Guillaume Ramon

À vous l’esprit de Noël !

Pour vous immerger davantage dans cette ambiance de Noël, participez aux diverses animations et activités proposées dans la région. Vous adorez faire votre propre déco et enchaîner les tutos DIY? Sachez que vous pouvez souffler votre propre boule de Noël à l’Atelier du Cerfav à Vannes-le-Châtel. Un animateur spécialisé en techniques du verre pour partagera ses secrets pour vous aider à façonner votre boule de Noël tout en partageant un agréable moment en compagnie de l’équipe. Après 48 heures, vous pouvez venir chercher vos précieuses créations ou vous les faire envoyer par la poste.

La ferme de Patch dans la Meuse vous invite aussi à concevoir vos décorations maison à l’occasion d’un atelier créatif pour toute la famille. Pendant que les plus grands créent une couronne de Noël, les plus petits s’amuseront à fabriquer une boule à neige. Après cette charmante activité, offrez-vous une petite visite de la ferme et saluez les animaux avant de retourner chez vous. Vous aimez les décorations tressées à l’esprit scandinave ? Filez plutôt à Troyon, à l’Atelier V’Anne’Rie. L’équipe vous transmettra des techniques de tressage en osier pour confectionner des étoiles, bougeoirs et autres photophores. Si vous appréciez les chants de Noël, ajoutez le concert Noël au Front qui aura lieu au mémorial de Verdun le 18 décembre. Ce concert rendra hommage à la Trêve de Noël, un événement historique qui a marqué la Première Guerre mondiale : les soldats des deux camps ont uni leurs voix pour entonner des chants de Noël.

©Pauline Tezeier (photo gauche) – ©Aleksandar Nakic (photo droite)

Prolongez la magie de Noël

Pourquoi retourner au train-train quotidien quand vous pouvez profiter de l’esprit de Noël en prolongeant votre séjour ? Plusieurs établissements de Lorraine proposent des formules pour l’occasion comme le Gîte Isabel, une maison cosy située dans le charmant village de Hattonchâtel. L’endroit parfait pour concilier visites culturelles et balades en pleine nature, tout en profitant du calme de la campagne. Si vous restez plus d’une semaine durant cette période, vous recevrez un panier contenant des délices locaux comme une bouteille de bulles du domaine de Montgrignon, de la confiture de groseilles ou encore du sel à la truffe. Pour ceux qui ont grandement besoin de se déconnecter, rien n’égale la vue panoramique sur la Moselle que vous avez depuis les chambres de la Maison Forte, une demeure paisible et authentique située dans un charmant écrin de verdure. Poursuivez ce séjour 100% bien-être en vous détendant dans l’espace wellness extérieur qui comprend un sauna ainsi qu’un bain norvégien. Réchauffez-vous ensuite dans le salon en vous lançant dans une partie de jeux de société ou dans un nouveau livre.

©Pierre Defontaine ARTGE

À la recherche de bonnes adresses de roof-top, spa, hôtel et bar à Nancy? Pourquoi choisir quand on peut tout avoir ? Situé à 7 minutes à pied de la place Stanislas, le Best Western Plus Crystal, Hôtel and Spa**** réunit tout ce que l’on aime : des chambres confortables, des suites design, une piscine chauffée, un jardin d’hiver ou encore un superbe roof-top pour siroter un cocktails avec vue sur les toits. Si vous aimez les façades de caractère, posez vos valises à l’Abbaye des Prémontrés, un superbe joyau architectural datant du XVIIIe siècle. Située à Pont-à-Mousson, à 30 minutes de route de Nancy, cette bâtisse historique vous accueille dans des chambres confortables et familiales. Croyez-nous, une fois que vous aurez aperçu les jardins illuminés de la bâtisse, vous voudrez rester jusqu’au réveillon de Noël… 2023 !

