A la découverte des cocktails originaux qui vont combler les amateurs de gin

Véritable incontournable de l’apéro, le gin ne se limite pas au classique Gin Tonic. 2 recettes pour savourer ce spiritueux subtil, végétal et complexe autrement.

L’été est la saison des apéros. Que ce soit lors d’une soirée rooftop au centre-ville, dans votre bar de plage fétiche ou dans votre jardin entouré de vos amis, le gin est le spiritueux parfait pour concocter un cocktail subtil, rafraîchissant et audacieux aux délicates notes végétales. Même si on se délecte de Gin Tonic en toute occasion, il serait dommage de résumer ce noble spiritueux à ce grand classique des cocktails. 2 recettes à essayer sans plus tarder pour découvrir le gin sous une toute autre facette.

Pas n’importe quel gin

Pas de savoureuse raclette sans de délicieux fromages, pas de frites croustillantes sans de bonnes pommes de terre et pas de plateaux de fruits de mer digne de ce nom sans des huîtres de premier choix. Ce n’est pas un secret de chef : la qualité des ingrédients est un facteur essentiel pour une expérience culinaire exceptionnelle qui marque les esprits et les palais. Il en va de même pour les cocktails à base de gin. Il ne faut pas prendre le choix de votre spiritueux à la légère : c’est lui qui va dicter l’équilibre du cocktail, sa complexité et lui insuffler de subtils arômes qui amèneront votre apéro au niveau supérieur.

Élaboré sur l’Île d’Islay, au large des côtes Ecossaises, dans la distillerie historique de Bruichladdich, The Botanist séduira les grands amateurs de ce spiritueux incontournable. L’ingrédient idéal pour concocter un Dry Martini ou un Gin Tonic comme vous n’en avez jamais bu. Le célèbre distillateur Jim McEwan a capturé l’essence de cette région à la nature sauvage pour obtenir un gin d’exception complexe, mais parfaitement équilibré, élaboré de manière traditionnelle et artisanale. Une recette unique, agrémentée de 22 herbes et plantes cueillies à la main sur l’île, perpétuée par le nouveau maître-distillateur de la maison Adam Hannet. L’air iodé des côtes, le délicat parfum des plantes quand approche le printemps, l’herbe fraîche qui émane des landes ou encore les arômes de terre qui vous revigorent après une balade en forêt sous la brume : The Botanist, l’unique dry gin de l’Île d’Islay, vous offre un voyage sensoriel au cœur de l’Ecosse. La qualité de ce gin ne se mesure pas uniquement à ses saveurs uniques, sauvages, complexes, douces et harmonieuses, mais aussi à sa philosophie durable – la distillerie a obtenu le label B Corp et met un point d’honneur à utiliser des herbes et autres ingrédients botaniques cueillis à la main sur les terres d’Islay.

Le Gin Tonic autrement

Ces quelques lignes vous ont donné soif ? On vous partage deux recettes originales inspirées du célèbre Dry Martini ci-dessous. Des recettes simples à réaliser qui vous accompagneront tout l’été. Et si vous trinquez avec des inconditionnels du Gin Tonic, voici un petit secret pour sublimer cet intemporel du shaker : rappelez-vous que ce cocktail se décline à l’infini ! Parfumé aux agrumes, agrémenté de fruits rouges ou rehaussé d’herbes aromatiques (comme le basilic, le romarin ou la menthe) : laissez votre palais expérimenter de nouvelles associations jusqu’à ce que vous trouviez votre Gin Tonic signature. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper : étant donné que le gin The Botanist contient 22 ingrédients d’origine végétale, votre association de saveurs ne peut qu’être harmonieuse. Gourmets et épicuriens, à vos shakers !

2 recettes audacieuses à base de gin

The Botanist Dirty Martini

65 ml The Botenist Gin

15 ml de Dry Vermouth (sorti du frigo)

10 ml de saumure d’olices

Pour la garniture : 1 à 3 olives

Préparation

Remplissez un verre à Martini de glaçons et réservez-le au frais.

Remplissez votre shaker de 2/3 de glaçons et ajoutez tous les ingrédients. Agitez vigoureusement pendant au moins 30 secondes.

Retirez les glaçons du verre à Martini et versez le cocktail dedans.

Décorez votre verre avec les olives et servez.

The Botanist Perfect Martini

45 ml The Botanist Gin

22,5 ml de Dry Vermouth (sorti du frigo)

22,5 ml de Sweet Vermouth (sorti du frigo)

Pour la déco : des pelures de citron bio

Préparation

Remplissez un verre à Martini de glaçons et réservez-le au frais.

Remplissez votre shaker de 2/3 de glaçons et ajoutez tous les ingrédients. Agitez vigoureusement pendant au moins 30 secondes.

Retirez les glaçons du verre à Martini et versez le cocktail dedans.

Décorez votre verre avec le citron et servez.

The Botanist Gin, 45 €, disponible en grande distribution