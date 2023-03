Coloris, meubles & matériaux: à quoi ressemble la cuisine tendance de 2023 ?

Oubliez les façades ornées de rouge laqué typiques des années 2000, aujourd’hui la cuisine se veut sobre, chaleureuse, naturelle et surtout de plus en plus personnalisable. Du mobilier à l’électroménager, Engin Senol, le chargé de style pour Vanden Borre Kitchen nous fait un petit récapitulatif des tendances du moment.

Le blanc, le noir et le bois. Tel est le nouveau trio gagnant des cuisinistes. Alors que les clients peuvent choisir parmi une palette de couleurs incroyablement vaste – le spécialiste de la cuisine sur mesure Vanden Borre Kitchen propose ainsi plus de 10.000 coloris de façades différents et une grande variété de matériaux dont plusieurs types de bois massif – les Belges préfèrent, depuis quelques années, marier le bois avec le blanc ou le noir pour créer une atmosphère moderne, conviviale et intemporelle. « Ce sont ces modèles qui se vendent le plus. Mais nous constatons aussi un regain d’intérêt pour les nuances inspirées de la nature comme le vert, le taupe et les autres color­­­is minéraux. Lancés il y a quelques années, le bleu et le vert ont connu un franc succès en Grande-Bretagne et cette tendance commence à prendre en Belgique. », explique Engin Senol. Ce désir d’une cuisine au style plus « naturel » se poursuit également lors du choix des matériaux. Sans surprise, le bois fait partie des grands favoris du moment. De la crédence aux façades, les variétés de bois comme le chêne et le noyer s’imposent dans notre cuisine. « La grosse tendance du moment chez Vanden Borre Kitchen, c’est la façade en bois semi-massif ornée de stries verticales. » Parce que le style se joue dans les détails, le spécialiste de la cuisine sur mesure propose aussi de colorer l’intérieur de vos caissons.

L’indétrônable îlot

La cuisine n’a pas seulement changé de garde-robe, elle s’est complètement réinventée. Coin petit-déjeuner, espace de télétravail, bureau pour les devoirs des enfants et bar pour les retrouvailles entre amis : la pièce est devenue le centre névralgique de la maison. « Avec la pandémie, nous avons pris de nouvelles habitudes. Désormais, presque tout le monde veut un îlot central. La cuisine se décloisonne et la salle à manger à tendance à disparaître. », ajoute le chargé de style. L’engouement pour les cuisines ouvertes implique divers changements en matière de conception. Afin de désengorger le plan de travail, les cuisinistes ont développé une série de stratagèmes pour augmenter la capacité de rangement du mobilier de cuisine – comme les armoires pharmacie, les tiroirs oversize intelligemment agencés ou les niches de rangement qui ornent joliment l’îlot central. Pour gagner en esthétique, les cuisinistes ont également troqué les hottes pyramidales contre des hottes intégrées plus discrètes. Ayant le sens du détail, les experts de Vanden Borre Kitchen offrent aussi la possibilité de faire disparaître les poignées de portes des tiroirs ainsi que les socles des meubles grâce à des portes à fleur de sol. Autre détail élégant proposé par l’enseigne belge : les meubles colonnes oversize équipées d’une porte d’un seul tenant qui accentuent les lignes de votre cuisine. Des tendances qui, en plus d’être très esthétiques, sont surtout très pratiques et permettent de personnaliser sa cuisine jusque dans les moindres détails.

