De Tahiti à Cannes : 5 destinations françaises exclusives à découvrir cet hiver !

Et si vous profitiez d’une pause bien méritée dans un cadre exceptionnel cet hiver ? Espace spa, paysages idylliques et installations luxueuses, ces destinations françaises vous réservent des moments de rêve. Laissez vos tracas à la maison et préparez-vous à vivre une parenthèse d’exception.

Juliana Hotel à Cannes

Réputée pour son incontournable festival qui, chaque année, attire le gratin du septième art, la ville de Cannes charme tous ses visiteurs avec ses fabuleuses plages, sa mythique Croisette, son charmant vieux port et ses nombreux hôtels haut de gamme. Parmi eux se trouve le Juliana Hôtel, une perle contemporaine de la riviera française. Situé au bord de mer, cet établissement vous accueille dans un cadre design des plus luxueux. Le ton est donné dès que vous franchissez l’entrée spacieuse et élégante à l’esprit ‘Pierre Cardin’ et se poursuit jusque dans les chambres familiales et suites décorées avec beaucoup de goût. Préparez-vous à être chouchouté tant le complexe hôtelier propose de services : une réception ouverte 24h/24, un somptueux bar, un service voiturier moyennant supplément, du baby-sitting sur demande, une conciergerie, un coiffeur et même un masseur en chambre sur réservation. La journée démarrera de la meilleure des manières avec un petit-déjeuner convivial aux saveurs méditerranéennes préparés à partir de produits locaux. Plongeon dans la piscine, salle de remise en forme et coucher de soleil sur la plage : vous ne verrez pas le temps passer !

Juliana Hotel, 14 Avenue de Madrid, 06400 Cannes

Domaine de Murtoli, en Corse

Si vous êtes à la recherche d’une destination authentique, au terroir savoureux et à la beauté sauvage envoûtante, la Corse doit figurer sur votre bucket-list. L’Île de Beauté regorge de trésors naturels exceptionnels comme ses célèbres Calanques de Piana, les falaises escarpées de l’Escalier du Roy ou encore la réserve naturelle de Scandola. Niché sur une vallée pastorale, entre mer, campagne et montagne, le Domaine de Murtoli incarne à merveille l’esprit de la Corse. Rénovées avec style, tout en conservant l’esprit traditionnel de l’architecture locale, ces anciennes bergeries accueillent désormais les touristes en quête d’un séjour paisible, dépaysant et luxueux. Demeure côté mer, campagne ou vallée ? Le domaine est si vaste que vous pouvez choisir l’ambiance de votre refuge. Avec ses 2500 hectares, Murtoli possède des paysages variés entre maquis sauvage, plages, collines et rivières offrant des activités diverses. De l’équitation au golf, sans oublier la pêche, la balade archéologique, le superbe spa Nucca ou encore le cours de cuisine corse : vous ne vous y ennuierez pas une seule seconde. En parlant de cuisine, les restaurants du domaine sont, vous vous en doutez, tout aussi extraordinaires. Pour un dîner gastronomique épinglé d’une étoile au Guide Michelin, rendez-vous à la Table de la Ferme. Ici vous vous délecterez des savoureux produits du domaine sublimés par le chef Mathieu Pacaud. Autre tablée, autre atmosphère, la Table de la plage vous régale dans une ambiance décontractée. Enfin, la Table de la Grotte vous invite pour un dîner inoubliable dans un cadre naturel, insolite et exceptionnel. Incarnant l’esprit naturel et authentique de la Corse, le domaine met un point d’honneur à développer des initiatives durables en cuisinant un maximum de produits du domaine (olivier, fruits et bétails) et en implantant plus de 250 ruches. Ne cherchez plus, on a retrouvé le paradis d’Adam et Eve.

Domaine de Murtoli, Vallée de l’Ortolo, 20100 Sartène

Thalasso & Spa Barrière, à La Baule

Avec ses kilomètres de plage de sable fin, ses infrastructures luxueuses et ses forêts de pins, La Baule s’impose parmi les stations balnéaires les plus appréciées de la côte Atlantique, l’endroit parfait pour une pause thalasso face à l’océan. Ouvert depuis trois décennies, le complexe Barrière n’a cessé d’innover. Aujourd’hui, le centre réinvente la thalasso traditionnelle en vous offrant une expérience luxueuse, complète et sensorielle des plus innovantes. Des mises en beauté green, des soins naturels à la pointe des dernières technologies, un cadre design inspiré des merveilles marines, un centre sportif complet ainsi que de nombreuses installations bien-être – incluant, entre autres, des jacuzzis extérieurs, des bassins de soins d’eau de mer, des hammams ou encore des cabines de bain hydromassant -, cet écrin iodé va changer votre vision du cocooning. Après un programme thalasso personnalisé dans cet établissement concocté par des experts du secteur, votre corps n’aura jamais été aussi apaisé et requinqué.

Av. Marie Louise, 44500 La Baule-Escoublac

Coquillade Provence Resort & Spa, dans Le Luberon

De charmants villages perchés sur des collines recouvertes d’oliviers, des champs de lavande à perte de vue et le chant des cigales en bande-son : on comprend aisément pourquoi le chef d’entreprise suisse Andreas Rihs a eu un coup de cœur pour la Provence et, plus particulièrement cet ancien hameau du village de Gargas situé sur la route des Ocres. Son objectif ? Le transformer en une fabuleuse destination oenotouristique. Et on peut vous dire que la mission a été bien plus qu’accomplie. Coquillade Provence Resort & Spa compte, aujourd’hui cinq étoiles amplement méritées. Le domaine possède des chambres élégamment décorées, des suites d’exception, un spa de 2000m², des piscines intérieures et extérieures, un vignoble et même 30 hectares de forêt. Hiver comme été, ce t havre de paix invite les touristes en quête de déconnexion, offrant une parenthèse hors du temps. Vos papilles atteindront, elles aussi, le septième ciel grâce au chef Pierre Marty et son potager de 4600 m². Le chef vous régale avec une cuisine authentique, noble, locale, de saison et délicieusement créative. À la belle saison, vous pourrez même vous régaler au cœur des vignes du domaine. N’est-ce pas là l’expérience provençale ultime ?

Coquillade Provence Resort & Spa, Le Perotet, 84400 Gargas

Tahiti et ses îles

En quête d’une destination totalement dépaysante, baignée de soleil, dotée d’hôtels de luxe et d’une beauté naturelle à couper le souffle ? Tahiti et ses îles cochent toutes les cases. Profitez des bienfaits de ce paradis au climat tropical modéré. Avec ses 27°C de température moyenne, la destination a de quoi faire rêver ! Rêve ou réalité ? L’archipel polynésien à la faune marine et terrestre exceptionnelles fait rêver tous les globe-trotters. Si le nom de Tahiti est connu des voyageurs du monde entier, ne vous limitez pas à la plus grande des îles polynésiennes ! Explorez le plus grand territoire marin de la planète réparti sur 5,5 millions de km2. Les 118 îles du territoire sont divisées en 5 archipels : les Îles de la Société réputées pour leurs lagons turquoises (e.a Tahiti, Bora Bora, Maupiti et Moorea), les Îles Tuamotu une longue chaîne de 77 atolls entre plages de sable blanc, frangipaniers et coraux originaux (Rangiroa, Tikehau, Manihi…), les Îles Gambier façonnées par un ancien volcan et connues pour la qualité de leurs perles (Mangareva), les Îles Marquises – un archipel qui fait rêver avec ses montagnes escarpées, ses cascades vertigineuses et ses plages végétales (Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa…) – et enfin les Îles Australes, qui peuvent se targuer de posséder des fonds marins exceptionnellement riches. Toutes ces îles vous embarqueront dans une aventure dépaysante, colorée et inoubliable au cœur de la nature. Cette rencontre avec le bout du monde, ses habitants chaleureux, ses cultures richissimes et ses saveurs exotiques ne vous laissera pas indifférent. Le plus dur sera de choisir où vous poserez vos valises !