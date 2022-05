Découvrez Dog Chef, des plats savoureux et sains pour votre chien, approuvés par nos vétérinaires et livrés gratuitement chez vous. Profitez d’une réduction de 30% sur votre première commande !

Comme vous, votre chien a besoin d’une alimentation saine et équilibrée pour être en pleine forme. Avec son offre de repas frais et personnalisés livrés à domicile, Dog Chef va encore un pas plus loin.

Vous êtes la maîtresse d’un petit chiot espiègle ou d’un vieux sage qui passe ses journées à bâiller sur le canapé ? On s’en doute, ils n’ont pas les mêmes besoins en matière de nutrition ! Le régime alimentaire d’un chien dépend en effet de son activité physique, sa race, son âge, sa taille, son poids, son sexe, entre autres. C’est en partant de ce constat qu’Alexis d’Outremont et Alexandre Caron ont eu l’idée de développer Dog Chef en 2017.

Des menus cuisinés comme à la maison

« À la base, Alexandre et moi on s’intéresse à titre personnel à la nutrition et à une alimentation saine, raconte Alexis. Lorsque j’ai adopté Rox, un berger australien, j’ai bien sûr voulu lui offrir le meilleur en matière de nourriture pour chien. « Malgré mes recherches, j’ai été surpris par l’offre limitée qui existait à l’époque, essentiellement des croquettes. Beaucoup pensent qu’elles sont la seule alternative d’alimentation saine pour un chien, mais elles n’ont que 50 ans. Avant ça, les gens préparaient eux-mêmes les repas de leurs animaux. » C’est ainsi qu’Alexis commence à cuisiner pour Rox qui affiche très vite une forme olympique et des poils plus brillants.

Très vite les amis, puis les amis des amis demandent à Alexis de cuisiner aussi pour leurs fidèles compagnons. Il faut dire qu’à la lecture de la liste des additifs présents dans la nourriture industrielle pour animaux, beaucoup aspiraient à une nourriture plus naturelle pour leur chien. Avec Alexandre, Alexis met en place un service de commande sur internet et de livraison à domicile. L’aventure Dog Chef est née ! Aujourd’hui l’ensemble de la production est réalisée dans un atelier à Huldenberg et la logistique (emballage, envoi) se fait à Grimbergen.

Une gamelle nutritionnelle étudiée

Toutes les recettes, et il y en a cinq (à base de poulet, de bœuf, de porc, de canard ou de poisson), ont été élaborées avec des vétérinaires spécialisés en nutrition. Elles sont composées de 50 % de protéines animales, de 20 % de glucides et de 15 % de matières grasses. « Nos viandes ont la même qualité que celles destinées à la consommation humaine, précise Alexandre. Le bœuf vient de Belgique et les autres viandes de l’Union européenne. Le poisson est pêché dans les eaux internationales. Nous avons développé spécialement les recettes de canard et de poisson pour les chiens allergiques. Ceux-ci ont besoin de protéines alternatives peu employées à ce jour. »

Des recettes 100 % naturelles

100 % naturelles, les recettes ne contiennent aucun additif ou conservateur. Comme elles renferment moins de glucides que les croquettes, elles sont aussi plus digestes. L’amidon, un glucide présent en excès dans les croquettes industrielles, peut en effet entraîner des problèmes de digestion (flatulences, selles molles…), particulièrement chez certaines races, comme le bouledogue par exemple. Autant dire que le changement de régime avec Dog Chef est une délivrance pour bon nombre d’entre eux (y compris leur maîtresse) !

Une ration personnalisée au gramme près

Pour connaître la ration qui convient pile-poil à votre toutou adoré, il suffit de répondre à quelques questions sur le site de Dog Chef. Celles-ci reprennent une dizaine de paramètres (race, sexe, âge, activité physique…) définis par le National Research Council, un groupe de recherche scientifique qui établit les normes en la matière. Une fois le profil enregistré, ne reste plus qu’à choisir les menus, le jour et l’adresse de livraison. Livrées en portions journalières, vous pouvez conserver les repas 7 jours au frigo et 4 mois au congélateur. À vous de choisir la fréquence de livraison, sachant que le prix est dégressif selon la quantité commandée.

Dog Chef livre à domicile et à l’étranger

Vous partez prochainement en vacances ? Pas de souci, Dog Chef livre vos commandes dans votre lieu de résidence en Belgique, mais aussi en France, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. On rêve du même service traiteur pour nous !

Envie de tester la formule ? On vous comprend 😉

Essayez donc en exclusivité la boîte d’essai Dog Chef, qui contient deux semaines de repas cuisinés pour votre chien. Cliquez vite sur le lien suivant: Dog Chef et introduisez le code coupon « WOMEN » pour bénéficier d’une réduction de 30% sur votre première commande* lors de votre paiement.

C’est une offre sans engagement, sans frais supplémentaires et avec 0 prise de tête. Bref, c’est tout bénef pour vous! 😉

* action valable jusqu’au 30/7/2022

