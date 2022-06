Direction la Normandie pour 4 expériences en famille dans l’Orne

Avec la richesse de ses paysages et ses traditions préservées, l’Orne a tout d’un havre de paix au cœur de la Normandie. Les villes de caractère comme Bellême, l’ancienne capitale du Perche, ou la charmante station thermale de Bagnoles de l’Orne accueillent volontiers vos escapades en famille à moins que vous ne préfériez vous balader dans ses immenses forêts ? Quelle que soit votre destination, n’oubliez pas de prévoir une pause gourmande pour déguster le célèbre camembert et les produits cidricoles !

Nous avons sélectionné pour vous 4 lieux à découvrir lors de vacances en famille dans l’Orne. Bouclez vos valises et embarquez vos enfants pour vivre des moments magiques.

Le paradis des enfants au Country Lodge

Lorgny les villages

©Coraline et Léo

Ce domaine de 25 hectares entouré de chênes centenaires en pleine campagne percheronne compte 24 cabanes en bois et tous les équipements nécessaires pour laisser des souvenirs inoubliables aux enfants. Entre la piscine de paille, le trampoline et la tyrolienne, la mini ferme avec des poneys, des chèvres, un cochon, ou encore les vélos mis à disposition, aucun risque qu’ils s’ennuient ! Les parents ne sont pas oubliés avec un terrain de tennis, un sauna ou un bain norvégien. Rien de tel pour se ressourcer en famille et oublier le quotidien !

Flânerie dans une cité médiévale

Bellême

Forêt de Bellême ©Sabina Lorkin

Quel enfant n’a pas rêvé de se prendre pour un chevalier ? Cité médiévale de caractère construite sur un éperon rocheux, Bellême leur offre le décor idéal. Passez sous le porche du XVe siècle de cette ancienne capitale du Perche et flânez dans la rue Ville Close avec ses jolies façades colorées puis grimpez au sommet de la ville pour observer les vestiges du château ainsi que le paysage bocager au loin. S’il vous reste encore de l’énergie, marchez jusqu’à la forêt domaniale qui abrite de magnifiques chênes séculaires ou optez pour une partie de mini-golf.

Activités en forêt et sur l’eau

Bagnoles-de-l’Orne

Accrobranche à Bagnoles-de-l’Orne ©Coraline et Léo

Situé dans la forêt domaniale des Andaines qui entoure la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne, le Bois-Parcours Nature est l’endroit rêvé pour se défouler sur les parcours acrobatiques dans les arbres. Petits et grands s’en donneront à cœur joie sur les 6 parcours en ligne de vie continue dotés de difficultés et de hauteurs différentes. Aux abords de la forêt, quittez la terre ferme pour vous offrir un petit tour en pédalo sur le lac. L’occasion de voir de plus près les jardins aquatiques à la surface de l’eau !

Visite de la ferme cidricole au Manoir de Durcet

Magny-le-Desert

Depuis trois générations, la famille Breton élabore des produits à base de pommes et de poires. Visitez ce joyau du patrimoine normand et découvrez comment sont fabriqués leurs différents produits cidricoles comme le cidre, le calvados, le jus bio, le vinaigre, … Vous découvrirez notamment les chais de vieillissement des Calvados. Si une petite dégustation comblera les parents, les enfants seront quant à eux ravis de nourrir et de caresser les chèvres, les poules, les lapins et les autres animaux de la ferme.

