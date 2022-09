Donnez une touche thaïe à votre assiette, laissez-vous inspirer par ces 4 favoris de la cuisine orientale

Advertorial

Difficile, la cuisine thaïe ? Pas du tout, grâce à So Thai ! Vous êtes plutôt mets thaïs classiques ou plats tendance rehaussée d’une touche thaïe ? Les possibilités sont infinies. La large palette de saveurs se décline avec du poisson, de la viande et beaucoup de légumes frais : irrésistible ! De plus, la cuisine thaïe est légère et pauvre en graisses. Rien que des avantages, donc.

So Simple. So Fast. So Tasty. So Thai.

Pas de listes interminables d’ingrédients, pas de recettes compliquées, pas d’heures passées aux fourneaux. La cuisine thaïe est simple et super facile. Il suffit d’ajouter un ou plusieurs ingrédients thaïs aux ingrédients de base classiques qu’on utilise dans la cuisine de tous les jours.

De plus, la cuisine thaïe est rapide, puisqu’elle permet de servir un savoureux ragoût ou wok en un tournemain. Et si vous choisissez bien les herbes ou les sauces, vos sens vous emmèneront pour un voyage gustatif et olfactif dans ce merveilleux pays qu’est la Thaïlande.

Laissez-vous inspirer par So Thai pour créer facilement et rapidement un délicieux repas. Dégustez la richesse de la palette de saveurs thaïes grâce à ces quatre super recettes orientales.

Pad Thai aux crevettes

Il vous faut, pour 3 ou 4 personnes :

• 350 g de crevettes (ou de gambas)

• 1 oignon jeune

• ½ oignon rouge

• 3 œufs

• 4 c. à s. d’huile (de riz)

• 200 g de So Thai Rice Noodles

• 250 g de So Thai Mung Bean Sprouts

• 220 g de So Thai Pad Thai Paste

Pour la finition :

• une poignée de cacahuètes grillées moulues

• quelques brins de ciboulette

• une poignée de So Thai Crispy Fried Onions

• une poignée de germes de soja frais (facultatif)

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 15 min

Voici comment faire :

1. Faites tremper les nouilles de riz dans l’eau tiède pendant 30 minutes et égouttez-les.

2. Portez 150 ml d’eau à ébullition dans une casserole. Ajoutez les nouilles lorsque l’eau bout. Mélangez bien et faites chauffer pendant 2 minutes jusqu’à ce que les nouilles soient tendres (leur cuisson se poursuivra ultérieurement).

3. Ajoutez 2 c. à s. d’huile pour que le nouilles ne collent pas, mélangez bien et réservez.

4. Coupez l’oignon rouge. Faites chauffer 2 c. à s. d’huile dans une poêle (ou un wok) chaud et faites-y revenir l’oignon rouge pendant 2 minutes à feu doux. Ajoutez les crevettes et faites-les revenir à feu moyen jusqu’à ce qu’elles soient roses (en fonction de la taille, comptez 5 à 10 minutes).

5. Joignez les nouilles et la pâte pad thai aux crevettes. Mélangez bien et faites revenir pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que les nouilles soient tendres. Si les nouilles ne sont pas assez tendres, ajoutez un filet d’eau et laissez mijoter un peu plus longtemps.

6. Lavez les germes de soja et coupez l’oignon jeune en anneaux. Ramenez les nouilles d’un côté de la poêle et cassez les œufs de l’autre côté. Remuez les œufs puis mélangez-les bien aux nouilles.

7. Ajoutez ensuite les germes de soja et l’oignon jeune et mélangez bien. Ne laissez pas la préparation trop longtemps sur le feu pour que les ingrédients ne perdent pas leur croquant.

8. Servez le pad thai dans des bols et saupoudrez-le de cacahuètes grillées moulues et de ciboulette émincée.

ASTUCE : Vous pouvez aussi ajouter de la texture à votre plat en y joignant des oignons frits et quelques germes de soja frais supplémentaires.

Curry rouge thaï au poulet

Il vous faut, pour 4 personnes :

• 400 g de poulet (éventuellement veggie), en dés ou en lanières

• 350 g de minimaïs (ou d’autres légumes au choix)

• 100 de poivron

• 15 g de basilic frais

• 1 piment rouge (facultatif)

• 1 c. à s. de sucre

• 1 c. à s. d’huile (de riz)

• 100 ml d’eau

• 4 c. à s. de So Thai Red Curry Paste

• 165 ml de So Thai Creamy Coconut Milk

• 200 ml de So Thai Coconut Milk Light

• 1 c. à s. de So Thai Fish Sauce

• 1 c. à c. de So Thai Tamarind Paste

Temps de cuisson : 25 min

Voici comment faire :

1. Faites chauffer l’huile (de riz) dans une grande poêle (wok) à feu moyen. Ajoutez la pâte de curry rouge et faites-la cuire brièvement, jusqu’à ce qu’elle libère son arôme. Versez ensuite le lait de coco crémeux et ajoutez la pâte de tamarin. Portez à ébullition.

2. Baissez le feu et laissez le curry mijoter à feu doux. Remuez de temps en temps jusqu’à ce que l’huile flotte en surface. Comptez 3 à 5 minutes.

3. Ajoutez les morceaux de poulet et laissez mijoter 5 minutes.

4. Joignez ensuite le lait de coco light et l’eau, ainsi que les minimaïs et le poivron. Laissez mijoter jusqu’à ce que le poulet soit cuit. Comptez environ 5 minutes.

5. Ajoutez la sauce de poisson et le sucre et goûtez. Si vous souhaitez un curry plus salé, ajoutez de la sauce de poisson ; si vous le préférez plus sucré, ajoutez du sucre. Poursuivez la cuisson à bon feu pendant quelques secondes.

6. Retirez le curry du feu et ajoutez la moitié du basilic frais.

7. Servez le curry dans des bols et décorez-le avec quelques feuilles de basilic supplémentaires et éventuellement le piment rouge haché.

ASTUCE : Le riz au jasmin accompagne ce curry à merveille.

Nouilles au curry et aux légumes

Il vous faut, pour 2 personnes :

• 250 g de tofu en cubes

• 1 grand oignon blanc

• 3 oignons jeunes

• 2 pak choïs

• 1 courgette râpée

• une poignée de champignons

• une poignée de coriandre fraîche

• 3 gousses d’ail pressées

• 100 g de gingembre râpé

• 2 c. à s. de sauce soja

• 400 ml d’eau

• poivre

• 1 c. à s. d’huile de coco

• 300 g de So Thai Rice Noodles

• 400 ml de So Thai Creamy Coconut Milk

• 1 c. à s. de So Thai Red Curry Paste

• 1 c. à s. de So Thai Green Curry Paste

Temps de cuisson : 30 min

Voici comment faire :

1. Faites fondre l’huile de coco. Émincez l’oignon blanc et les oignons jeunes et joignez-les à l’huile de coco avec l’ail et le gingembre. Laissez cuire à feu moyen.

2. Versez ensuite la sauce soja et ajoutez les deux pâtes de curry. Mélangez bien.

3. Versez à présent le lait de coco et l’eau, le pak choï, la courgette, les champignons et le tofu. Laissez mijoter environ 15 min à feu moyen et à couvert. Entre-temps, faites cuire les nouilles de riz.

4. Une fois celles-ci cuites, servez-les dans des bols avec le curry.

ASTUCE : Vous aimez les plats au goût prononcé ? Poivrez bien le curry ou ajoutez un peu de coriandre fraîche.

Saviez-vous qu’il est possible de revisiter les recettes “classiques” en leur donnant une touche thaïe ?

Burgers au curry et leur salade onctueus

Il vous faut, pour 2 personnes :

• 300 g de poulet haché (veggie)

• 2 petits pains à hamburger

• 200 g de chou rouge

• 200 g de carottes

• une poignée de coriandre fraîche (facultatif)

• 1 concombre

• 1 c. à c. de jus de citron

• 1 c. à c. de piment rouge frais (facultatif)

• 1 c. à c. de graines de sésame noir (facultatif)

• 4 c. à s. d’huile (de riz)

• 1 c. à s. de mayonnaise

• 1 c. à s. de So Thai Creamy Coconut Milk

• So Thai Sweet Chili Sauce

• 1,5 c. à s. de So Thai Yellow Curry Paste

• sel et poivre

Temps de cuisson : 30 min

Voici comment faire :

1. Versez dans un bol 2 c. à s. d’huile, la pâte de curry, les graines de sésame, le piment et la moitié de la coriandre fraîche hachée, et mélangez pour obtenir une pâte. Incorporez-la au poulet haché. Poivrez et salez selon votre goût. Formez ensuite deux hamburgers.

2. Faites chauffer les 2 c. à s. d’huile restantes dans une poêle et faites-y revenir les burgers à feu moyen. Retournez-les régulièrement. Comptez 10 à15 minutes pour que les burgers soient cuits.

3. Entre-temps, préparez la salade onctueuse. Râpez le chou rouge et coupez les carottes en julienne. Préparez une vinaigrette à base de mayonnaise, de lait de coco et de jus de citron, de sel et de poivre. Mélangez la vinaigrette avec le chou rouge et les carottes, et réservez la salade au réfrigérateur.

4. Faites griller les pains (environ 1 min) lorsque les hamburgers sont presque prêts. Coupez entre-temps un morceau de concombre en lamelles à l’aide d’un couteau économe.

5. Assemblez à présent les burgers. Tartinez le fond des pains avec un peu de sauce chili et disposez dessus les lamelles de concombre, le burger et la salade onctueuse.

ASTUCE : Envie d’une touche orientale supplémentaire ? Garnissez les hamburgers avec des graines de sésame noir et de la coriandre fraîche.

Avec les produits So Thai, vous préparez un délicieux et authentique repas thaï en un tournemain. Grâce à de savoureuses recettes uniques et polyvalentes, préparées avec les meilleurs ingrédients frais locaux, So Thai offre le meilleur de la cuisine thaïe. Sa large gamme comprend du lait de coco et des nouilles, mais aussi une grande variété de pâtes de curry et d’autres pâtes thaïes, ainsi que diverses sauces.

So Thai vous aide non seulement à créer des plats asiatiques classiques, mais aussi à ajouter une touche thaïe aux plats de tous les jours grâce à la cuisine fusion.

So Thai est synonyme de saveurs asiatiques authentiques, d’ingrédients sains et frais, et de qualité supérieure, le tout avec un rapport qualité/prix honnête.

Découvrez la gamme complète et de nombreuses recettes inspirantes sur www.sothai.eu.

Disponible au supermarché, au rayon “cuisine du monde”.

So Simple. So Fast. So Tasty. So Thai.