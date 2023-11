Dopper au top : 5 faits surprenants sur votre gourde durable préférée

Elle est omniprésente dans tous les bureaux et on la reconnaît entre mille : l’emblématique gourde Dopper à bouchon plat. Elle est rechargeable, facile à emporter et bonne pour la planète. Cinq infos que vous ignoriez probablement sur votre nouvelle gourde préférée.

Chaud devant !

Saviez-vous que… vous pouviez utiliser votre gourde Dopper non seulement pour de l’eau, mais aussi pour des boissons chaudes comme du café, du thé ou de la soupe ? Il existe désormais une grande gourde isotherme de 1 litre qui garde votre boisson froide pendant 24 heures ou chaude pendant 9 heures. Vous pouvez donc la remplir de votre boisson chaude (ou froide) préférée le matin et l’emporter avec vous. Autrement dit : un litre entier de confort pour affronter les froides journées d’hiver.

Google à la rescousse

Saviez-vous que… vous pouvez utiliser Google Maps pour trouver où remplir votre gourde réutilisable ? Des études ont montré que les gens estiment que les points d’eau publics sont difficiles à trouver et qu’en route, ils achètent donc une bouteille en plastique jetable, jugée “plus pratique”. C’est pourquoi Dopper s’est associé à Google Maps pour cartographier tous les points d’eau publics en Belgique.

Fini le jetable !

Saviez-vous que… depuis la création de Dopper, 85 000 000 kg de plastique jetable en moins se sont retrouvés dans nos océans ? C’est déjà une bonne nouvelle, mais on pourrait encore mieux faire. En effet, les Belges boivent en moyenne 134 litres d’eau en bouteille par an. Cela nous place au quatrième rang mondial des plus grands consommateurs d’eau en bouteille. Et ce alors que notre eau potable sort tout simplement du robinet.

C’est pourquoi Dopper a lancé la Dopper Water Tap, Il s’agit d’un robinet d’eau au style Dopper reconnaissable, doté d’un écran LED en forme de goutte qui vous récompense par un message positif lorsque vous remplissez votre gourde. Dopper souhaite ainsi encourager les gens à remplir à chaque fois leur gourde à un robinet d’eau, au lieu d’acheter une bouteille en plastique jetable.

Résistant au lave-vaisselle

Saviez-vous que… votre gourde Dopper peut également aller au lave-vaisselle ? Vous pouvez facilement démonter la bouteille pour la nettoyer et, mieux encore, les différentes pièces peuvent être mises au lave-vaisselle. Si l’une des pièces a fait son temps, vous pouvez simplement l’acheter séparément.

DIY (Design It Yourself)

Saviez-vous que… vous pouvez personnaliser votre propre bouteille Dopper en ligne ? Vous pouvez choisir parmi les modèles existants ou personnaliser votre gourde via shop.dopper.com. Vous sélectionnez votre type de gourde – plastique, verre, acier ou thermos – et pouvez ensuite choisir parmi plusieurs couleurs et motifs. Vous pouvez même personnaliser votre gourde avec votre nom et une photo.