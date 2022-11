Dyson, pour un air ambiant parfaitement pur

Poussières fines, virus et bactéries ? La mauvaise qualité de l’air ambiant vous est néfaste. Un purificateur d’air filtre l’air et réduit le risque de maladie.

Dyson Air Purifier piège 99,95 % de toutes les particules de saleté qui flottent dans l’air de votre salon ou de votre bureau. L’appareil purifie l’air et le distribue dans tout l’espace de vie. Le purificateur Air Purifier de Dyson est selon Forbes Magazine l’un des meilleurs du marché et s’avère idéal pour les personnes souffrant d’allergies ou sensibles aux particules.

Trois en un

Dyson Air Purifier fait bien plus que purifier l’air. Il garantit également une ventilation optimale. Cette gamme de base comprend des unités deux en un qui purifient l’air et le offrent une brise rafraîchissente, et des versions trois en un qui purifient, offrent une brise rafraîchissente et humidifient ou chauffent l’air. Air Purifier est donc parfait en toute saison.

Les techniques les plus modernes

Pour aboutir à une filtration puissante, Dyson a développé une technologie innovante. Un système de filtration capture les plus petites particules de votre salon, jusqu’à 0,1 micron : soit des centaines de fois plus fines qu’un cheveu humain. Le charbon actif élimine également les gaz nocifs de l’environnement.

L’un des derniers appareils est doté de trois types de capteurs qui détectent les particules ultrafines et contrôlent en permanence la température et l’humidité. Une fois la purification effectuée, la technologie Air Multiplier assure une dispersion optimale de l’air purifié.

Smart device

Ce qui rend Dyson Air Purifier vraiment convivial, comme la plupart des appareils Dyson, c’est son fonctionnement entièrement sans fil et sa télécommande. L’application Dyson Link vous permet de gérer votre appareil et de contrôler la qualité de l’air de votre habitation, directement depuis votre smartphone.

Vous pouvez consulter l’activité de l’appareil en un tournemain et suivre de plus près la température, l’humidité et la durée de vie du filtre. Tout cela dans un seul et unique but : un confort accru grâce à la pureté de l’air.

Plus d’info sur Dyson

Dyson Air Purifier

Purifie jusqu’à 99,95 % des allergènes et des polluants

Purification de l’air toute l’année avec de l’air chaud ou refroidi

Purification à la fois puissante et intelligente de l’air dans toute la pièce

Commande sans fil via l’application Dyson Link

Prix à partir de 449 €