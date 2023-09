Entre créativité, richesse et fraîcheur : dégustation inédite de vins IGP Sud de France

À la recherche d’une cuvée originale pour une soirée apéro entre amis ou un dîner d’exception ponctué par des accords mets-vins audacieux ? Et si votre palais prenait la direction du Languedoc? La région dispose d’une très belle sélection de vins de territoire certifiés Indication Géographique Protégée (IGP). Petit tour de table des bouteilles coups de cœur de nos experts Eric Boschman et Mathieu Vanneste.

Envie de découvrir de nouvelles cuvées à servir à vos invités ? À l’occasion des rencontres Vin’Tage, des rendez-vous mêlant découvertes, dégustations et dîner gastronomique destinés aux professionnels du vin organisés en Belgique, plusieurs vignerons du Languedoc sont venus présenter leurs meilleures bouteilles aux sommeliers, cavistes, journalistes et autres acteurs belges du milieu.

À la découverte des vins IGP du Sud de France

L’objectif des soirées Vin’Tage ? Présenter la richesse des territoires que révèlent les vins IGP Sud de France. Au cours de ces soirées authentiques, intimistes et placées sous le signe de la convivialité, un sommelier et un chef unissent leur talent pour composer un menu gastronomique mettant à l’honneur les vins IGP Sud de France. « C’est la rencontre de deux mondes différents qui se complètent merveilleusement. Ces rendez-vous permettent de découvrir de nouveaux vins, mais aussi de nouveaux horizons », explique le sommelier Mathieu Vanneste qui a travaillé aux côtés du chef étoilé Nicolas Decloedt (Humus x Hortense, à Bruxelles).

Et le côté « vintage » dans tout cela ? Nous y venons ! Puisque les domaines participants accordent une grande importance aux questions de durabilité, de proximité et d’éthique, les soirées Vin’Tage se déroulent dans un lieu qui illustre cette philosophie. Des lieux qui sont en lien avec l’univers vintage et l’esprit de seconde main comme la boutique d’antiquités de Gérald Watelet. Un cadre qui a beaucoup plu au sommelier Eric Boschman : « Ce qui est intéressant avec ces rencontres, c’est qu’elles permettent de changer d’angle de vue et de parler du vin avec décontraction et rires. » Tout comme son confrère Mathieu Vanneste, il s’est prêté au jeu des dégustations et a élaboré des accords mets et vins aux côtés de son frère, le chef Alain Boschman (Le Grand Ryeu).

4 cuvées coups de coeur

Sauvignon N°7, Claudine Vigne, IGP Coteaux du pont du Gard, Blanc – 2019

Les vins du Domaine Claudine Vigne ont beaucoup plu à nos experts. Particulièrement son Sauvignon N°7, un vin blanc végan aux arômes fruités d’ananas, citrons verts, pomelos, mangues ou encore d’abricots.

Eric Boschman : « Ce vin est particulièrement intéressant. Il a beaucoup de fraîcheur et de vivacité en bouche. Il est aussi très aromatique. C’est un bel assemblage. »

Mathieu Vanneste : « J’ai trouvé les vins du Domaine Claudine Vigne très équilibrés. Ils ont une belle intensité, le terroir est très présent. J’ai beaucoup apprécié leur finesse. »

Lou Belvestit, IGP Côtes de Thonge, Rosé, 2022

Ce rose gorgé de fruits et de soleil est le délicieux résultat d’un assemblage de cépages 50% Grenache, 50% Cinsault. Les experts se sont laissés séduire par son nez très gourmand et ses notes acidulées de groseille à maquereau.

Mathieu Vanneste a été charmé par cette cuvée qui a été accompagnée d’une raviole aux épinards et bouillon au safran concoctée par le chef Nicolas Decloedt. « C’était un plat puissant avec beaucoup de relief. Le bouillon était très intense. Le rosé plus soutenu de Lou Belvestit apportait au plat une dimension supplémentaire. Le cépage Cinsault donnait au vin un petit côté sauvage, sans excès de puissance. »

Initial QV Quartier Lander par Jérôme Pépin, IGP Cévennes, Rouge – 2021

Autre vin qui a séduit les papilles de nos experts : le vin rouge bio Initial QV 2019 du domaine Quartier Lander. Un assemblage de cépages bio Nielluccio, Grenache et Syrah élaboré par Jérôme Pépin qui se distingue par son nez d’agrumes et d’épices ainsi que sa méthode de vinification particulière (il a été élevé 6 mois en micro-oxygénation passive).

Eric Boschman : « J’ai beaucoup apprécié cet accord. Il était servi avec un filet de veau aux morilles. Ce vin rouge très épicé avait du répondant, cette combinaison fonctionnait très bien. Un vin rouge puissant, sans être lourd. »

Le Mourre de la Violette, Domaine Claudine Vigne, IGP Coteaux du Pont du Gard Rouge – 2022

Ce vin rouge bio et végan se distingue par son nez très expressif composé de cassis, fruits rouges et violette. Il accompagnait une tartelette aux poireaux confits et ail noir préparée par le chef de l’établissement bruxellois étoilé Humus x Hortense et a fait sensation auprès des invités.

Matthieu Vanneste : « Ce plat était incroyable. Il avait des notes végétales confites et légèrement torréfiées. Ce Syrah a sublimé le plat par son fruit, sa densité et sa profondeur tout en gardant une belle fraîcheur et une grande élégance. »

Le Belge est un fervent amateur des vins du Languedoc, à tel point que notre pays est ainsi le premier marché d’exportation des vins IGP Sud de France (*). Pour prolonger les vacances, nous nous délectons de ces vins de terroir exclusivement fabriqués à partir de raisins provenant de trois départements du Languedoc : l’Aude, l’Herault et le Gard. Les vins IGP Sud de France sont connus sous 18 dénominations établies comme la Cité de Carcassonne, les Cévennes ou encore les Côteaux de Béziers.



Ce qui fait la particularité de ces bouteilles que nous apprécions tant ? Ces vins sont astreints à moins de contraintes que les cuvées dites AOP. Ainsi, les vins portant la mention Indication Géographique Protégée sont souvent plus libres et créatifs au niveau de l’assemblage. Ces cuvées sont empreintes du terroir infiniment riche de ces régions gorgées de soleil, mais sont aussi marquées par le style signature des domaines qui les produisent, leur conférant ainsi une identité propre. Cette étroite connexion avec le terroir se ressent jusque dans la philosophie des domaines, qui ont de plus en plus à cœur les questions de durabilité, de proximité et d’éthique. De très bons vins avec de très belles valeurs qui régalent les gourmets.



Plus d’infos sur languedoc-wines.com



(*) Source : datas douanes CAM Février 2022