Entre vignobles, ville et océan : Bordeaux, la destination qui met tous les voyageurs d’accord

Voyager à Bordeaux, c’est comme vivre plusieurs séjours à la fois ! Zoom sur cette destination historique, moderne et durable où il fait bon vivre.

À l’approche des vacances, de nombreux couples, groupes d’amis et familles débattent à propos de leur prochaine destination. Entre Charlotte qui rêve de plages de sable fin, Nicolas qui aime les villes design, Jérôme qui n’imagine pas ses vacances sans randonnées ou Laura qui ne jure que par les spécialités gastronomiques du terroir, les discussions sont interminables… Et si vous envisagiez une virée à Bordeaux ? Ses vins mondialement réputés, son patrimoine historique riche, ses balades insolites, ses nombreux musées, son esprit durable et sa bordure avec l’océan Atlantique : la cité bordelaise a tellement à offrir. Suivez le guide !

Une ville, mille destinations

Même si elle reconnue pour ses vignobles historiques et son fabuleux patrimoine, Bordeaux est loin d’être une ville du passé. Une scène culturelle en pleine effervescence, une philosophie éco-responsable et une énergie débordante : la métropole bordelaise s’est laissée guider par un vent de renouveau. Mêlant monuments historiques et chefs d’œuvre contemporains, la ville régale les amateurs d’art, d’histoire, mais aussi de gastronomie et de nature. Commencez votre séjour en découvrant le Vieux-Bordeaux, un quartier entièrement piéton. Entre petites ruelles et placettes authentiques, le centre-ville vous réserve de très belles balades ainsi que de charmants apéros en terrasse. En parlant d’apéro, la région est, évidemment, une terre de vins.

Bordeaux, terre des gourmets

Ici, on se délecte de grands vins à la renommée mondiale et de petits crus familiaux qui respectent le savoir-faire traditionnel tout en s’adaptant aux nouveaux besoins des consommateurs. De plus en plus de vignobles optent, ainsi, pour une viticulture responsable. La Gironde est devenue le premier département en surface de vignes bio en France ! Grâce aux nombreux vignobles présents dans la région et ses innombrables bars, la ville est le point de départ idéal pour un séjour axé sur l’œnotourisme. Visites de vignobles, dégustations et autres balades gourmandes régaleront les gourmets qui rêvent d’enivrer leurs papilles. Mais la gastronomie bordelaise ne se résume pas aux grands crus et au mythique canelé. Lamproie à la bordelaise, huîtres, grenier médocain (une charcuterie locale)… le terroir bordelais se veut aussi riche que son patrimoine historique ! La cuisine locale est à l’image de la ville : empreinte de tradition, mais aussi inspirée par un vent de renouveau. C’est ainsi que Bordeaux, à l’instar d’autres grandes villes européennes, voit arriver un tas de restaurants privilégiant le circuit-court, les légumes bio, le végétal et les bons petits plats de saison. De l’audacieuse street-food aux établissements gastronomiques authentiques, on ne peut que s’y régaler !

©Vincent Bengold

Bordeaux, une ville green

L’avantage de Bordeaux, c’est que même si vous êtes au cœur d’une ville historique et moderne, la nature n’est jamais bien loin. Avec ses nombreux jardins, comme le nouveau Parc aux Angéliques, ses pistes cyclables, son gigantesque sentier de Grande Randonnée, sa bordure sur l’océan Atlantique et ses quais végétalisés, on comprend vite pourquoi la ville a été désignée European Capital of Smart Tourism 2022, conjointement avec Valence (en Espagne). Ce concours, imaginé par l’Union Européenne, récompense les villes qui développent des initiatives audacieuses en matière d’accessibilité, de développement durable, de numérisation & patrimoine culturel et de créativité.

8 incontournables à faire à Bordeaux

©Culturespaces – Anaka Photographie

Il s’agit du plus grand centre d’art numérique au monde ! Immergez-vous littéralement dans l’univers des artistes qui ont marqué l’histoire ou (re)découvrez la richesse d’une autre grande ville de ce monde, sans quitter cette ancienne base sous-marine de Bordeaux. Le centre d’art digital, Les Bassins de Lumières, propose des expositions immersives à partir de projections visuelles et sonores. Cette saison, offrez-vous un voyage sensoriel dans la merveilleuse ville de Venise.

La Cité du Vin est un centre culturel nouvelle génération, unique au monde. Dans ce monument à l’architecture exceptionnelle, on trouve une collection permanente ainsi que des expositions piles dans l’air du temps. En ce moment, l’expo « Picasso, l’effervescence des formes » explore, jusqu’à la fin du mois d’août, la place du vin et des alcools populaires dans l’œuvre de l’artiste. Terminez cette alléchante visite par une dégustation de vins (évidemment) au 8e étage, dans le Belvédère, tout en jouissant d’une vue à couper le souffle sur la ville.

©Teddy Verneuil

C’est le cliché le plus populaire de Bordeaux, vous ne pouvez pas quitter la ville sans avoir admiré la Place de la Bourse et son Miroir d’Eau ! Pour prolonger ce très beau moment, poursuivez votre visite du centre-ville bordelais, à pieds, en petit train électrique, en bus, en tuk-tuk électrique ou à bord de véhicules insolites.

©Teddy Verneuil – lezbroz

Installée dans une ancienne caserne militaire, cette cité idéale construite autour de l’économie verte est un des lieux les plus visités de Bordeaux. On y trouve une ferme urbaine, des skateparks, des œuvres street-art ou encore le plus grand restaurant bio de France ; Le Magasin Général, accolé à une épicerie bio.

Comme on l’a dit plus haut, Bordeaux est le mix parfait entre passé et futur. Après avoir visité le centre historique, partez à la recherche des plus grandes œuvres street-art de la cité bordelaise. Faites un tour au quartier des Bassins à Flot, au quartier Belcier ou encore aux Chartrons pour découvrir ces œuvres multicolores et engagées.

Envie de découvrir les produits locaux ? Rendez-vous au Marché des Capucins – un fabuleux endroit aussi surnommé le ventre de Bordeaux ! Les comptoirs débordent de mets alléchants à déguster sur place ou à emporter pour organiser un pique-nique en ville.

La ville de Bordeaux ne compte pas moins de 10 restaurants étoilés au guide Michelin, une véritable prouesse culinaire ! Parmi ces adresses gastronomiques, on retrouve un des établissements du célèbre chef Philippe Etchebest, Maison Nouvelle.

8. Des chasses au trésor

Amateurs d’activités insolites, Bordeaux a de quoi vous combler ! Rooftop, cours de yoga en pleine ville ou encore chasse au trésor vous attendent. Pour cette dernière, lancez-vous dans l’aventure Tèrra, une manière ludique de découvrir le centre historique et de se dégourdir les jambes. Accessibles via une application, ces différents parcours invitent les visiteurs à partir à la découverte des secrets de la ville en résolvant des énigmes. L’activité familiale parfaite pour toute la famille.

Bref, de la gastronomie à la culture, sans oublier la nature : Bordeaux vous dévoilera toujours une nouvelle facette ! Alors, on s’y retrouve ?

