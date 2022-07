Exquis : goûtez ce délicieux feuilleté à base de produits locaux et estampillé d’un label européen, préparé par la foodie Amylia Deschepper (Cookameal)

©Wout Hendrickx

« L’excellence européenne est un art » : tel est le slogan d’EuroFoodArt, une campagne de promotion des appellations AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication Géographique Protégée).

L’ambassadrice 2022 de la campagne est Amylia Deschepper, connue pour son blog Cookameal, où elle partage généreusement son amour de la bonne chère et de la convivialité.

Amylia, vous êtes l’ambassadrice de cette campagne. Félicitations !

Amylia : « Merci. Je suis très fière d’avoir été choisie comme ambassadrice cette année. Ce rôle me convient à merveille : depuis des années, je m’engage à promouvoir les délices de notre pays. Je suis en effet toujours étonnée de ce que notre petit pays a à offrir ! Ce qui est particulier, c’est que les produits sélectionnés pour cette campagne sont tous des produits AOP ou IGP originaires de Wallonie… et que j’ai été choisie moi, blogueuse flamande, pour assurer leur promotion. »

Retrouvez les 11 produits AOP et IGP de notre beau pays.

Que signifient au juste les labels AOP et IGP ?

Amylia : « Eh bien, tout d’abord, les labels AOP et les IGP sont tous deux des labels de qualité européens officiels réservés aux produits traditionnels d’origine régionale.

AOP signifie « Appellation d’Origine Protégée » et IGP « Indication Géographique Protégée ». Les conditions d’obtention d’un label AOP sont légèrement plus strictes que pour un label IGP. Une AOP n’est accordée qu’aux produits dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans une aire géographique déterminée. Avec l’IGP, les conditions sont moins exigeantes… Une seule des étapes de production, de transformation ou d’élaboration doit avoir lieu dans l’aire géographique. Par exemple, la viande destinée à la préparation d’une saucisse IGP peut provenir d’animaux élevés en dehors de la région. Ne vous inquiétez pas si vous ignoriez tout cela. En général, les consommateurs ne connaissent pas la signification de ces étiquettes. Mais j’aimerais que cette situation change. » (rires)

Amylia : « On n’aime que ce qu’on connaît. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas encore les onze produits régionaux, et les ont encore moins goûtés. Je voudrais également dissiper certains préjugés. Par exemple, on pense souvent que les produits qui portent un label de qualité sont chers, or ce n’est pas forcément le cas. Vous ne devez pas non plus systématiquement vous rendre dans un magasin spécialisé pour trouver ces produits. Saviez-vous que beaucoup d’entre eux sont disponibles dans votre supermarché local ?

Ce que j’aime aussi, c’est que ces onze produits se prêtent parfaitement à un moment de partage. J’aime servir des plateaux apéros copieux garnis de tous ces délices afin que mes amis et ma famille puissent les découvrir tout en sirotant un verre.

J’espère, dans l’année à venir, pousser plus de gens encore à s’intéresser aux délicieux produits AOP et IGP de notre petit pays, et plus particulièrement de Wallonie. Je veux éveiller leur curiosité, les inspirer et les enthousiasmer pour qu’ils se mettent eux aussi à les cuisiner ! Quel meilleur moyen pour connaître ces produits que de les déguster ? Essayez par exemple cette recette que j’ai créé pour EuroFoodArt. »

Essayez tout de suite !

Feuilleté au Fromage de Herve AOP, asperges belges et Jambon d’Ardenne IGP

Pour 8 pièces (apéritif pour 8 personnes ou entrée pour 4 personnes)

8 tranches de Jambon d’Ardenne IGP

200 g Fromage de Herve AOP

24 asperges vertes (en fonction de leur taille)

8 carrés de pâte feuilletée (min 10×10 cm)

1 œuf

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Poivre et sel

Extra : graines de sésame ou de nigelle

Préparation

Chauffez votre four à 200°C. Déposez une tranche de Jambon d’Ardenne IGP sur chaque carré de pâte feuilletée. Retirez la partie inférieure ligneuse des asperges vertes. Arrosez les asperges avec l’huile d’olive, salez et poivrez. Disposez les asperges en angle sur la pâte feuilletée. Coupez le Fromage de Herve AOP en tranches, répartissez les tranches sur les asperges. Faites maintenant des petits paquets en repliant 2 points de la pâte feuilletée l’un sur l’autre. Disposez les paquets de pâte feuilletée sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Battez l’œuf avec un peu d’eau. Couvrez les paquets avec le mélange d’œuf. Terminez par des graines de sésame ou de nigelle si nécessaire. Faites cuire pendant environ 20 minutes dans le four préchauffé.

Vin recommandé: Côtes de Sambre et Meuse blanc AOP

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.