Good summer vibes ! Accordez une attention positive à votre corps et à votre esprit

La clé d’un merveilleux été ? Prendre le temps de profiter et de partager ce bonheur avec d’autres personnes. Comment ? En accordant une attention positive à votre corps et à votre esprit. Grâce à nos conseils, l’été 2023 sera inoubliable.

Good vibes pour votre corps

Faites une marche rapide : marchez deux fois plus vite que la normale. Consacrez-y 20 à 30 minutes et vous constaterez qu’une promenade ordinaire – pour aller à la boulangerie, au travail ou à la gare – vous donnera de la force, au sens propre comme au figuré.

marchez deux fois plus vite que la normale. Consacrez-y 20 à 30 minutes et vous constaterez qu’une promenade ordinaire – pour aller à la boulangerie, au travail ou à la gare – vous donnera de la force, au sens propre comme au figuré. Réveillez l’enfant qui sommeille en vous et sautez à la corde. Ce mouvement répétitif a un effet apaisant sur votre esprit et renforce votre corps.

Ce mouvement répétitif a un effet apaisant sur votre esprit et renforce votre corps. Une journée stressante ? Détendez votre langue. Poussez-la contre votre palais, maintenez-la dans cette position pendant quelques instants et détendez-vous. Vous sentez comme les muscles de votre mâchoire, de votre cou et de votre visage se détendent complètement ?

Détendez votre langue. Poussez-la contre votre palais, maintenez-la dans cette position pendant quelques instants et détendez-vous. Vous sentez comme les muscles de votre mâchoire, de votre cou et de votre visage se détendent complètement ? Étirez-vous comme un chat : commencez à quatre pattes, la colonne vertébrale droite, ni courbée ni creusée, les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. Inspirez et creusez le dos, tout en relevant la tête et le haut du corps. Expirez en arrondissant le dos et en basculant votre bassin. Répétez cet exercice plusieurs fois. Vous sentez comme vous soulagez de la sorte votre colonne vertébrale ?

commencez à quatre pattes, la colonne vertébrale droite, ni courbée ni creusée, les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. Inspirez et creusez le dos, tout en relevant la tête et le haut du corps. Expirez en arrondissant le dos et en basculant votre bassin. Répétez cet exercice plusieurs fois. Vous sentez comme vous soulagez de la sorte votre colonne vertébrale ? Buvez au moins six verres d’eau par jour. L’eau, c’est ennuyeux ? Absolument pas ! Ajoutez-y des morceaux de concombre, de citron ou de citron vert, ou encore un brin de menthe, et vous serez étonné du goût différent !

Good vibes pour votre esprit

Un état d’esprit positif vous rend heureux. Si vous rayonnez d’optimisme et de positivité, vous en recevrez en retour. Un bon karma…

Soyez ouvert à ce que chaque journée vous apporte. Regardez le monde avec les yeux d’un enfant et pensez en termes de possibilités.

Regardez le monde avec les yeux d’un enfant et pensez en termes de possibilités. Passez du temps dans la nature. Vous pouvez aussi pratiquer le roller, la randonnée ou l’escalade : tout ce qui vous fait bouger est bon pour l’esprit. Après 20 minutes d’exercice intense, votre corps produit des substances qui vous font du bien !

Vous pouvez aussi pratiquer le roller, la randonnée ou l’escalade : tout ce qui vous fait bouger est bon pour l’esprit. Après 20 minutes d’exercice intense, votre corps produit des substances qui vous font du bien ! Entourez-vous de belles personnes et de belles choses. Un art qui vous rend heureux, une playlist sympa, une visite de musée, un concert ou un ballet avec une bonne copine…

Un art qui vous rend heureux, une playlist sympa, une visite de musée, un concert ou un ballet avec une bonne copine… Faites quelque chose d’inattendu pour votre voisin ou une connaissance. Aider quelqu’un ou lui faire plaisir procure une grande satisfaction.

pour votre voisin ou une connaissance. Aider quelqu’un ou lui faire plaisir procure une grande satisfaction. Ne taisez pas les compliments, mais distribuez-les généreusement. Vous faites ainsi savoir aux autres que vous les appréciez.

Une attention positive à votre corps et à votre esprit

Qu’est-ce qu’un bon karma ? C’est rayonner de positivité, faire preuve de bienveillance et profiter de la vie. Avec The Ritual of Karma, Rituals a créé une collection empreinte de joie, de beauté et de vibes ensoleillées. Les produits contiennent du thé blanc, de la fleur de lotus et le nouveau Hydra-Boost Complex pour une hydratation ultime. Bon pour votre corps et pour votre esprit…

La salutation au soleil de Rituals

Spread happiness like confetti !

Kristien (58 ans), dirige un hôtel : « Tout n’est pas rose, mais j’ai choisi consciemment d’être positive dans la vie. Après une journée bien remplie à l’hôtel, je continue à travailler dans mon potager. Ou j’apprécie simplement la journée : me lever le matin, ouvrir les fenêtres, écouter les oiseaux et prendre une douche fraîche. Cette approche sensorielle m’aide à m’ouvrir au monde. J’aime aussi m’entourer de personnes positives. Avec un groupe d’amis, nous avons fondé Heart for People : nous organisons chaque année un événement pour une bonne cause. Pour moi, le bon karma, c’est de choisir la positivité. »

Ans (40 ans), enseignante dans l’enseignement spécialisé : « Pour mieux aider les jeunes avec qui je travaille, je me suis formée à la pleine conscience. Et pour moi, c’est devenu un moyen de profiter de la vie de façon plus consciente. Vous vous concentrez sur votre respiration, une sensation, un son, votre corps se détend et vous vous rapprochez de ce que vous êtes et ressentez. Une petite chose peut suffire. Comme boire un verre d’eau fraîche en été. Lire un bon livre dans son jardin. Apprécier l’eau sur sa peau sous la douche et le bruit des gouttes qui éclaboussent. En mobilisant votre pleine conscience, vous verrez que le bonheur se trouve dans les choses simples. »

© SDP

Joke (47 ans), donne des cours de yoga et de Pilates : « À 17 ans, ma mère m’a emmenée à son cours de yoga. C’était tellement relaxant. Le yoga, c’est entrer en contact avec soi-même. Entrer dans ce flux apaise. Grâce au yoga, je me sens bien dans ma peau. J’aime commencer la journée par une douche froide, qui me réveille et chasse les pensées négatives. Le matin, la salutation au soleil réchauffe mon corps et m’encourage à me sentir heureuse. Le yoga me rend plus consciente de tout, et cette connaissance de soi me permet d’aider les autres quand je donne mes cours. C’est pourquoi j’aime partager la positivité que m’apporte le yoga. »

BON KARMA ! Un cadeau d’été pour vous

Utilisez ce bon pour obtenir 5 euros de réduction sur la collection Ritual of Karma à partir de 35 euros.

Valable à partir du 1er juin jusqu’au 31 août 2023 inclus. Uniquement valable en Belgique. Valable dans les boutiques Rituals et en ligne, avec le code de réduction: RitualofKarma010623!

Non valable dans les boutiques outlet, sur l’application Rituals, non cumulable avec d’autres promotions. Un voucher par personne maximum. Valable surl’assortiment complet. Consultez les conditions générales sur rituals.com/promo-terms.

www.rituals.com