Hello petit-déj’ !

Votre objectif est-il de manger sain ? Tout commence par un bon petit-déjeuner pour une journée avec le plein d’énergie. Quel menu vous convient ? HelloFresh vous aide à prendre un départ sain tous les matins. Et de toujours vous régaler bien sûr !

Une alimentation plus saine : qu’est-ce que c’est ? Pour 81 % des Wallons, cela signifie manger plus de légumes et de fruits, selon une enquête réalisée par HelloFresh. Pour 75 %, cela signifie aussi manger plus varié… en commençant par le petit-déjeuner, bien sûr ! En effet, un déj’ sain vous permet d’absorber davantage de nutriments essentiels et vous prodigue de l’énergie tout au long de la journée, tout en équilibrant votre taux de glucose.

Chiara, développeuse de recettes chez HelloFresh : « Avec HelloFresh, tout le monde peut cuisiner un repas savoureux et nutritif, même au petit-déjeuner. Parce qu’avec un bon petit-déj’, vous affrontez la journée avec le plein d’énergie ! Nous pensons qu’il est important de faire découvrir régulièrement à nos clients de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients. Nous espérons ainsi qu’ils prennent du plaisir à cuisiner à chaque repas de la journée ! »

La question est : que mangez-vous au petit-déjeuner ?

Le meilleur moyen de savoir quel petit-déjeuner vous convient ?

Transformez-le en vraie expérience ! Mangez un petit-déjeuner différent tous les matins pendant une semaine et notez ce que vous ressentez ce jour-là : avez-vous aimé ce menu? Quel était votre niveau d’énergie au cours de la journée ? Quand avez-vous eu faim ? Vous découvrirez ainsi quel type de petit-déj’ vous donne la bonne énergie.

En collaboration avec HelloFresh, nous aimerions vous aider dans votre expérience du petit-déjeuner. Pour cela, HelloFresh a développé cinq recettes différentes. Et pour vous faciliter encore plus la tâche, vous pouvez commander ces délicieux ingrédients en plus de votre box repas.

Quel est votre favori ?

1. Smoothie-love

Le lait de coco est plein de vitamines B, C et E. Il est idéal pour un regain d’énergie et pour votre système immunitaire.

Smoothie bowl à la mangue, myrtilles et lait de coco

Cliquez ici pour la recette et les ingrédients.

2. Journée pancakes !

Les bananes sont riches en fibres et très bonnes pour la digestion. Et avec les glucides contenus dans la farine complète, les pancakes sont une vraie bombe d’énergie, sans que le taux de sucre dans le sang ne connaisse des pics et des chutes.

Pancakes à la banane, myrtilles et noix de coco râpée

Cliquez ici pour la recette et les ingrédients.

3. Flocons d’avoine en 2-2

Les flocons d’avoine sont un produit céréalier complet, pur et non transformé, qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Et aussi votre niveau de stress matinal, puisque votre petit-déjeuner est prêt et vous attend dans le frigo.

Overnight oats à la cannelle et pomme caramélisée

Cliquez ici pour la recette et les ingrédients.

4. Départ salé

Moins de sucre, plus de protéines et de vitamines ! Les épinards sont riches en protéines, les éléments constitutifs de votre corps, et en calcium, pour des os solides. La vitamine D contenue dans le saumon est également bonne pour les os, et les oméga 3 qu’il contient réduisent le taux de cholestérol.

Œufs de luxe : œufs sur pain brioché au saumon fumé

Cliquez ici pour la recette et les ingrédients.

5. It’s a wrap!

Coupez vos ingrédients le soir, remplissez et pliez votre wrap le matin et le tour est joué ! Outre les protéines saines du poulet et de la feta, l’avocat vous apporte des fibres, de la vitamine E, de l’acide folique et du potassium. Ensemble, ils favorisent un taux de glycémie stable, un taux de cholestérol sain et une longue sensation de satiété.

Wrap aux émincés de poulet, tartinade d’avocat et feta

Cliquez ici pour la recette et les ingrédients.

Cliquez ici pour toutes les recettes et ingrédients de HelloFresh.