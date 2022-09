La Laponie : quand les rêves deviennent réalité

Advertorial

Des milliers de lacs gelés, des étendues blanches à perte de vue, des arbres qui plient sous une épaisse couche de neige, des troupeaux de rennes… cela vous semble tout droit sorti d’un conte de fées ? En Laponie, vos rêves deviennent réalité ! Bien loin de l’agitation quotidienne, cette région préservée est synonyme de paix et d’un grand sentiment de liberté. Quoi de mieux pour profiter de vacances en famille, entre amis, ou encore en amoureux ? Nordic, le spécialiste de la Scandinavie, vous emmène à la découverte de cette région unique.

Des activités typiques

Durant l’hiver, la Laponie vous réserve bien des surprises. Il est possible d’y pratiquer toute une série d’activités typiques. Au programme ? Randonnée en raquettes le long de lacs gelés et au cœur de forêts dignes d’un autre monde, ski de fond, pêche sous la glace… Vous préférez les activités plus aventureuses ? Les amateurs de vitesse se régaleront lors d’une excursion en motoneige, d’un tour en buggy ou encore en karting sur glace… Adrénaline garantie !

Outre ces nombreuses activités, pour les amoureux de nos amis à quatre pattes, l’un des moments forts du voyage réside dans une balade en traîneau à chiens. Alors qu’un paysage blanc et magique défile, vous n’entendez que le bruissement du vent… et la tapotement des huskys devant votre traîneau ! Un moment hors du temps que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Mais ce n’est pas tout : c’est également en Laponie finlandaise que vit et travaille le seul et unique Père Noël… Vous avez toujours rêvé de le rencontrer avec ses rennes ? Partez à leur rencontre lors de votre séjour !

Une destination haute en couleur

Que vous soyez à la recherche d’aventures ou de quiétude, la Laponie saura vous séduire. Tout au long de l’année, ses couleurs attirent et intriguent les voyageurs du monde entier. En effet, en été, vous pourrez faire l’expérience du jour infini car le soleil ne se couche pas. En hiver, c’est un tout autre spectacle qui fait son apparition : les aurores boréales. Un phénomène naturel et difficilement prévisible, mais n’est-ce pas ce qui le rend si spécial ? Laissez-vous émerveiller par les nuances verdâtres qui dansent dans le ciel ! Une chose est sûre, vous rentrerez de votre voyage des étoiles plein les yeux.

Des hébergements uniques

Vous souhaitez ajouter une touche de magie à votre séjour ? Optez pour l’un des logements insolites proposés par Nordic !

Vous avez toujours rêvé de dormir dans un chambre faite de glace ? De passer la nuit dans un hôtel flottant ? En haut d’un arbre ? Ou encore dans une chambre entièrement vitrée afin d’observer les aurores boréales directement depuis votre lit ? Tout cela est possible !

L’hiver prochain, laissez-vous charmer par la magie de la Laponie, un paradis hivernal pour petits et grands !