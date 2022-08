La nouvelle collection est arrivée ! Les pièces de saison pour elle et pour lui

Les soldes d’été sont derrière nous et même si nous n’avons pas encore envie de penser à la météo qui l’accompagne, il est temps de découvrir la toute nouvelle collection automne-hiver. Investir dans un nouveau manteau d’hiver et une nouvelle paire de baskets ? C’est toujours une bonne idée.

Espérons que vous profitez actuellement d’un agréable été et de vacances bénéfiques. Mais même si votre garde-robe est remplie d’étoffes légères, de t-shirts et de tongs, l’automne pointe déjà le bout de son nez. Offrez-vous sans tarder ces magnifiques pièces de la nouvelle collection.

Vestes et manteaux d’hiver pour elle

Les vestes de mi-saison, comme les vestes en jean, sont toujours un bon investissement pour l’automne. Ce modèle cadrera parfaitement dans la tendance nonchalante qui régnera cet automne.

175 € – Allsaints – De Bijenkorf

The doudoune is here to stay. La doudoune matelassée restera une tendance affirmée cet hiver. Optez donc pour la qualité lorsque vous investissez dans une doudoune et vous la porterez tout l’hiver.

559 € – Parajumpers – De Bijenkorf

Vestes et manteaux d’hiver pour lui

Ce sont les surchemises de bûcheron à carreaux qui dominent la nouvelle collection de vestes de mi-saison pour hommes. Ce modèle bleu clair en tissu épais est idéal pour l’automne.

189,95 € – Scotch & Soda – De Bijenkorf

Pour les hommes aussi, la doudoune est en vogue cet hiver. Le noir est un bon basique, mais on peut aussi faire le choix d’investir dans une veste aux tons plus vifs pour affirmer son style.

890 € – Dsquared2 – De Bijenkorf

Baskets pour elle

C’est toujours une bonne idée de s’offrir des baskets assorties à n’importe quel look et qui donnent à votre tenue un petit je ne sais quoi. Ces baskets en cuir de couleur neutre se distinguent malgré tout par leurs détails argentés.

190 € – Autry – De Bijenkorf

Vous préférez un style un peu plus affirmé ? N’hésitez pas à voir les choses en grand cet hiver (littéralement). Dans la nouvelle collection d’automne, les semelles sont larges et épaisses. Même chez Converse.

120 € – Converse – De Bijenkorf

Baskets pour lui

Cet automne, dans l’univers des baskets pour hommes, la couleur est reine. La pandémie est derrière nous et c’est le moment d’être vu et de se montrer. Une paire de baskets colorées donnera à votre tenue une autre dimension.

750 € – Gucci – De Bijenkorf

Vous préférez jouer la sécurité ? Alors, optez pour des baskets de couleur sobre. Cet automne, c’est le blanc ou le beige qui iront le mieux à vos pieds.

240 € – Filling Pieces – De Bijenkorf

Un petit chemisier ?

Découvrez les hauts qui feront la tendance cet automne dans les collections pour femmes. Les rayures font leur grand retour et sont prêtes à conquérir votre garde-robe. Comment trouvez-vous ce surprenant modèle jaune tendre ?

159 € – Ralph Lauren – De Bijenkorf

Investissez dès aujourd’hui dans un joli chemisier pour les fêtes. Cette étoffe colorée et fluide est parfaite pour le dîner de Noël.

189 € – Xandres – De Bijenkorf

