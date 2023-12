La pomme de terre wallonne, un ingrédient traditionnel tourné vers l’avenir

Gratin dauphinois, stoemp, tartiflette, purée onctueuse … tant de préparations qui brilleront sur nos tables en cette fin d’année. La pomme de terre est un produit phare de la cuisine belge, mais c’est aussi le fleuron de notre agriculture et l’alliée parfaite pour une alimentation durable. Si cet ingrédient est ancré dans nos traditions, il a plus que jamais le regard tourné vers l’avenir…

Malgré son ancrage traditionnel dans l’imaginaire collectif de notre pays, la pomme de terre est paradoxalement un aliment moderne : tant grâce aux progrès au niveau de sa production qu’à sa consommation, qui est encouragée par les experts en vue d’adopter une alimentation durable.

Une star locale

La pomme de terre occupe une place importante dans notre paysage agricole. Environ 15% de la production belge est destinée au marché du frais, qui dessert les consommations ménagères entre autres. Le restant de la production est quant à lui destiné à l’industrie de transformation (comme les frites surgelées, chips…). Ce tubercule, tant apprécié pour son goût et sa place dans une alimentation saine et équilibrée, est donc également un pilier important de l’agroalimentaire belge. Il possède une forte importance économique à l’échelle industrielle, mais aussi au niveau local.

Qu’elles se retrouvent en dehors de nos frontières ou dans votre assiette durant les fêtes, qu’elles soient fraîches ou surgelées, les pommes de terre de chez nous partagent un point commun : elles sont produites selon des pratiques raisonnées, résultants des investissements et innovations permanents du secteur professionnel de la pomme de terre.

Une culture raisonnée et durable

La production de pommes de terre est de plus en plus durable dans nos contrées grâce aux avertissements de traitement phytosanitaires toujours plus pointus, à la popularisation des variétés dites “robustes” plus résistantes voir tolérantes aux maladies (mais aussi plus adaptées aux conditions défavorables) ou encore à l’agriculture de précision. La méthode de conservation joue aussi un rôle en matière de durabilité : l’usage d’huiles essentielles dans la lutte contre la germination est de plus en plus courant. Compte tenu de ces progrès, la consommation de pommes de terre locales a sa place dans une alimentation durable, qu’elles soient achetées en direct chez le producteur, dans des magasins spécialisés ou au supermarché !

Comment les mettre à l’honneur ?



Il existe une grande diversité de variétés et de multiples manières de les préparer ! Misez sur des variétés à chair ferme (Annabelle, Nicola, Valery, Charlotte…) pour une cuisson vapeur, dans une salade ou en gratins. Préférez des variétés à chair tendre (Alegria, Agria, Challenger, Artemis, Bintje…) pour vos purées, potages ou frites maison. Même si on se délecte de nos classiques culinaires, ce tubercule est propice à la créativité et s’invite aussi dans des recettes plus originales (gaufres, wok, bruschettas,…).

Pour en savoir plus, visitez www.taslapatate.be