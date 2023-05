La trousse beauté des vacances : 7 incontournables disponibles chez Di !

Soirées cocktails sur un rooftop, concerts en plein air, terrasses ensoleillées, virées à la plage ou vacances au bord de mer : l’été s’annonce plein de douces promesses. Préparez-vous au retour de la belle saison avec ces essentiels beauté à shopper chez Di.

Di est l’adresse idéale pour se composer une trousse de beauté summer-proof à prix doux. Maquillage pailleté longue tenue résistant à l’eau, format mini à emporter partout avec soi ou essentiels pour se rafraîchir en toute occasion : l’enseigne vous a préparé une large sélection de produits de soin et de maquillage pour un été inoubliable. Voici nos 7 indispensables pour briller durant toute la belle saison.

7 indispensables beauté de l’été à shopper chez Di

1) Brumes de fraîcheur – I Wanna Have

Entre deux sorties au soleil, juste avant votre soirée dansante ou après une virée à la plage : la brume parfumée mérite largement sa place dans notre trousse beauté des vacances. Doublement pratique, elle nous rafraîchit tout en laissant un parfum subtil sur la peau. Fragrance tropicale, florale, fruitée ou gourmande : vous trouverez forcément la brume I Wanna Have idéale. Notre chouchoute : A Blooming Romance, un doux parfum de violette, jasmin et santal.

16,90€, chez Di et April

2) Color Fetish Mat de Milani

Les lèvres gercées ne concernent pas seulement l’hiver! Piscine, soleil, manque d’hydratation : ce cocktail détonnant ne fait clairement pas du bien à vos lèvres, il est donc essentiel de miser sur un rouge à lèvres crémeux comme ceux de la gamme Color Fetish Mat. Sa texture onctueuse et riche en pigments habille vos lèvres d’un joli nude qui s’harmonise avec toutes les carnations.

12,99€, chez Di

3) Palette All Eyes On Matte d’April

Ne vous fiez pas à sa petite taille: cette palette ultra pratique permet de créer une panoplie de looks différents. En journée, habillez vos yeux avec le fard couleur bois de rose pour un regard doux et lumineux. Le soir, misez sur un gris anthracite pour créer un regard charbonneux des plus intenses. Pour un look encore plus glamour digne des soirées hollywoodiennes, terminez votre maquillage en appliquant le mascara longue tenue The Real deal Volume d’April (disponible chez Di et April au prix de 12,90 €).

18,90€, chez Di et April

4) Bouchons d’oreille en mousse Di

Vous vous rendez à un concert en plein air ou à un festival ? Pour profiter pleinement de vos artistes préférés, il est essentiel de bien protéger vos oreilles. Avec leur imprimé coloré, ces bouchons d’oreille imaginés par Di sont aussi pratiques qu’esthétiques.

4,99€, chez Di

5) Nuud Starter Pack

Passer la journée au soleil, ça fait transpirer ! L’anti-odorant Nuud permet à vos aisselles de rester fraîches pendant 3 à 7 jours. Outre son efficacité, on est fan de sa formule végane 100% naturelle non testée sur les animaux. Pas de parabène, pas d’aluminium et pas de produits chimiques : il est aussi doux pour vos aisselles que pour la planète. En plus, il est emballé dans un tube en bioplastique fabriqué à partir de canne à sucre. Qui dit mieux ?

14,95€, chez Di

6) Just Hyaluronic Acid 5% de Revox

Entre les virées à la plage et les baignades dans la piscine, il est essentiel de maintenir la bonne hydratation de votre peau. Glissez ce sérum à l’acide hyaluronique signé Revox dans votre trousse beauté et appliquez-le après votre démaquillage, juste avant d’aller dormir. Cet ingrédient anti-âge hydrate les cellules en profondeur et donne à votre peau un aspect plus rebondi. Votre teint sera rayonnant au réveil, même avec quelques heures de sommeil en moins ! PS : petit secret pour une peau encore plus lisse et rayonnante de vitalité, utilisez ce kit Gua Sha en quartz rose (disponible chez Di au prix de 30,99€) pour masser votre visage avant d’appliquer votre sérum.

6,49€, chez Di

7) Gummies Ongles, cils, cheveux Vitry

Entre nos virées à la plage, nos queues de cheval trop serrées et nos plongeons dans la mer ou dans la piscine : l’été est loin d’être la saison favorite de nos cheveux. Pour prévenir les cassures ou donner un coup de boost aux chevelures abîmées, misez sur les Gummies de Vitry. Enrichies en biotine, kératine et en zinc, ces gummies renforcent et nourrissent les ongles ainsi que les cheveux. Le tout en laissant un goût délicieux en bouche !

29,99€, chez Di

Votre trousse beauté ne contient pas encore ces essentiels de l’été ? Rendez-vous dans votre magasin Di le plus proche ou sur le site Di.be.

