Le Comté AOP : un invité de marque à votre table de fête !

Saumon, zakouskis et bulles, votre frigo semble prêt à festoyer. Mais vous avez oublié un invité de marque à votre table: ce cher et tendre Comté AOP ! La cheffe Sofie Dumont vous montre comment intégrer cet ingrédient à votre menu de fêtes.

Seasonal Dinners

Composer un menu entier autour du Comté AOP : un délicieux rêve devenu réalité grâce aux Seasonal Dinners. De l’apéro au dessert, quatre chefs-influenceurs ont relevé le défi d’élaborer des recettes contenant ce fromage aux délicates saveurs fruitées. Paul Delrez, Whoogy’s, Sven Ornelis et Sofie Dumont ont donc retroussé leur manches pour signer un menu de saison original inspiré du plus convivial et fédérateur des fromages. On vous en dévoile une mise-en-bouche avec deux recettes signées Sofie Dumont qui feront fondre vos convives !

Les recettes festives de Sofie Dumont

Comté brûlé

Ingrédients :

200 g de Comté AOP

sucre fin

Préparation :

Couper le Comté en tranches carrées de 0,5 cm de côté. Recouvrir les carrés de sucre fin. Caraméliser avec un brûleur à gaz et servir sur une feuille de figuier.

Mousseline de Comté AOP

Ingrédients :

250 g de pommes de terre

250 g de Comté AOP

500 ml de lait

5 gousses d’ail

Préparation :

Faire cuire 5 gousses d’ail pressées dans le lait. Filtrer après cuisson. Faire cuire les pommes de terre et les passer au tamis ou au passe-vite afin d’obtenir une purée. Incorporer le fromage rapé Comté AOP. Ajouter la préparation de lait et assaisonner avec du sel et du poivre.

Topping :

Caviar d’algues

Fleurs de bourrache

Câpres de fleurs de sureau (ou câpres classiques)

Le Comté AOP en deux bouchées

Cette perle du terroir jurassien exige une grande patience : afin de développer ses subtiles saveurs, il doit rester minimum quatre mois en cave d’affinage. Chaque meule révèle des arômes différents selon les saisons, son pâturage d’origine ou encore la main de son fromager.



Oscillant entre notes fruitées et torréfiées, il possède un profil de saveurs si variées qu’il existe une « Roue des arômes du Comté AOP ». Portant fièrement le label AOP depuis 1958, il répond à un carnet d’exigences strictes afin de garantir sa finesse et sa richesse.