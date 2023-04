Le corps de vos rêves à portée de main. Summer body, c’est parti !

Arborer fièrement votre maillot ou votre bikini cet été, ça vous dit ? Suivez ce programme en 5 étapes accessibles de Gerlinéa et vous serez étonnée des résultats !

Ressortir ses vêtements d’été du placard entraîne souvent son lot de frustrations : des kilos accumulés en hiver, un ventre un peu trop rond, des bourrelets aux cuisses… La bonne nouvelle, c’est qu’il vous reste encore une dizaine de semaines avant le début des vacances d’été. Pour un régime d’urgence ? Absolument pas : c’est inutile et ça déclenche l’effet yoyo. Gerlinéa vous propose plutôt un programme accessible en 5 étapes, pour vous lancer de manière saine. Moyennant quelques ajustements dans votre régime alimentaire et dans votre programme d’exercices, vous constaterez une différence notable dans 10 semaines !

1. Motivez-vous (et persévérez)

Ne soyez pas trop stricte et ne raisonnez pas en termes de « tout ou rien ». Le succès de votre démarche ne réside pas dans un régime draconien à respecter à tout prix, mais dans des choix sains au quotidien.

, qu’il s’agisse d’une collation ou de votre repas principal. Quand c’est assez, c’est assez. Mangez lentement. Vous éviterez ainsi de continuer alors que votre corps vous a envoyé un signal de satiété, environ 20 minutes après le début du repas. Lorsque vous êtes rassasiée, arrêtez de manger, quittez la table et occupez-vous.

2. Posez-vous ces 4 questions clés :

1. Est-ce que je mange en pleine conscience ?

Choisissez consciemment de manger ou non quelque chose. Un exemple ? N’engloutissez pas votre collation en une bouchée : savourez-en chaque morceau.

2. Est-ce que je bois suffisamment ?

On confond souvent la faim et la soif. Cette erreur vous pousse à vous ruer sur des snacks, alors qu’en réalité, votre corps a (davantage) besoin d’eau. Hydratez-vous suffisamment tout au long de la journée. Prenez l’habitude de boire au moins un verre d’eau à chaque repas principal, de même qu’aux collations du matin et de l’après-midi.

3. Est-ce que je prends un petit-déjeuner tous les jours ?

C’est un must ! Un petit-déjeuner booste votre métabolisme, vous donne de l’énergie le matin et empêche les fringales. Vous manquez de temps ? Optez pour une boisson protéinée !

4. Est-ce que je saute des collations ?

Une très mauvaise habitude ! Vos collations sont nécessaires pour prévenir les grosses faims, qui conduisent à des fringales et du grignotage.

Vous avez besoin d’une pause ? Dégustez un snack en pleine conscience !



Prévoir une collation entre vos repas est une bonne idée : elle vous évitera d’être affamée au moment de passer à table, et donc de manger trop et trop vite.



Choisissez un en-cas équilibré, pauvre en calories, mais riche en fibres et en protéines. Et savoureux, bien sûr !



Les barres Ma Pause au chocolat blanc et noir ou au chocolat-orange Gerlinéa contiennent respectivement 74 % et 77 % de sucre en moins. Ce sont des collations pauvres en calories, légères, riches en protéines et faciles à transporter. Et en plus, elles sont succulentes ! Elles conviennent parfaitement à ce programme en 5 étapes.

3. Votre ventre mérite votre attention (positive)

Pour faire fondre votre petit ventre, il suffit de limiter au maximum les sucres rapides. Ces derniers font grimper en flèche le taux de sucre dans votre sang. Vous produisez alors davantage d’insuline et c’est cette hormone qui vous pousse à stocker ces sucres excédentaires sous forme de graisse, ce qui fait chuter rapidement votre taux de sucre dans le sang. Vous avez alors à nouveau envie de sucreries et tout le cycle recommence… Veillez donc à intégrer suffisamment de protéines dans votre alimentation.

Essayez d’éviter le pétillant, l’alcool et les levures. Et les chewing-gums. Vous limiterez ainsi les risques de ballonnements.

En matière de sport, faites travailler vos abdos ! Dansez, courez, nagez, faites de la randonnée, du vélo, du paddle ou du yoga… Ou même du hula hoop pour activer vos muscles abdominaux, dorsaux et fessiers !

4. Faites travailler vos jambes

Prêtez attention à la manière dont vous bougez et vous retrouverez des jambes de gazelle en un rien de temps !

Votre meilleur allié pour entraîner votre force et votre endurance ? Les escaliers ! Montez les marches deux à deux pour faire travailler les muscles de vos fesses et de vos jambes. Vous soulevez le poids de votre corps tout en mettant vos fessiers à contribution : force et endurance, on vous le garantit !

Contractez vos fessiers lorsque vous êtes assise dans la voiture ou que vous attendez le train.

5. Appréciez vos calories en pleine conscience

Vous n’y couperez pas : pour perdre du poids, il faut limiter son apport en calories. Mais comment y parvenir de façon positive ? Appréciez en pleine conscience les calories que vous consommez. Vous pouvez remplacer un ou plusieurs de vos repas principaux par un shake protéiné, par exemple. Vous adorez le sucré et votre dose de chocolat quotidienne vous est indispensable ? Ce n’est pas un problème si l’on fait attention : choisissez un snack au chocolat (faible en calories, mais riche en protéines) pour remplacer votre collation journalière (ou les deux). Vous serez rassasiée plus longtemps et vous éviterez de faire grimper votre taux de sucre, ce qui vous donnerait envie de grignoter quelques instants plus tard.

Une solution idéale : les shakes malins (véganes)



Les collations hyperprotéinées conviennent pour un mode de vie actif : plus de protéines, moins de glucides. Un shake hyperprotéiné à faible teneur en glucides vous aidera à atteindre et à maintenir votre poids cible. Même si vous êtes végane ! En effet, Gerlinéa a spécialement mis au point deux shakes véganes. Vous avez le choix entre deux saveurs exquises : fruits rouges/betterave ou banane/épinards. Se reprendre en main n’a jamais été aussi facile !

