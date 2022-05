Le Massif des Vosges, la destination idéale pour de merveilleuses vacances !

Advertorial

Avec ses balades adaptées aux aventuriers en herbe, ses chasses aux trésors, ses expériences uniques, son cadre naturel exceptionnel et ses nombreuses activités ludiques, le Massif des Vosges comblera toute la famille.

Dans deux mois, ce seront les vacances d’été ! Vous n’avez pas encore trouvé votre prochaine destination ? Et si vous rendiez une petite visite à nos voisins français, en prévoyant une virée dans le Massif des Vosges ? Particulièrement accueillante, cette destination de montagne est l’endroit idéal pour les familles intrépides en quête de nouvelles aventures.

Hiver comme été, les 10 stations présentes dans le Massif des Vosges offrent mille et une activités pour vous divertir. Si en hiver, nous prenons un malin plaisir à faire des courses de luge, se lancer dans des batailles de boules de neige ou jouer à cache-cache dans les forêts de sapins, l’été dans le Massif des Vosges est synonyme de balades dans les bois, de baignades dans les eaux claires des lacs, de rencontres insolites et de jeux de piste. Revêtez votre chapeau d’Indiana Jones et partez à la découverte de cette destination au patrimoine culturel, naturel et gastronomique exceptionnel.

En voiture Simone !

Oubliez les longs trajets en voiture qui agacent autant les petits que les grands : à peine 5 heures de route vous sépare du Massif des Vosges si vous habitez Bruxelles. Une fois arrivés dans votre hôtel convivial, votre charmante location, votre cabane dans les bois ou autre logement douillet – la destination possède un vaste choix de logements familiaux accessibles à tous les budgets – les vacances peuvent enfin commencer.

© Infra-Massif des Vosges

Composé de 4 secteurs aux paysages variés (les Vosges du Sud, les Hautes Vosges, les Vosges centrales et les Vosges du Nord), le Massif des Vosges vous réserve un riche programme d’activités authentiques, ludiques et proches de la nature. Des plaisirs simples qui émerveilleront petits et grands aventuriers. Retrouvez votre âme d’enfant et partagez des moments inoubliables avec votre famille : cueillez des myrtilles comme Heidi la fillette de la montagne, dormez dans une charmante maisonnée perdue dans la forêt digne de Blanche-Neige ou promenez-vous dans les bois (promis, le loup n’y est pas)…

© T. Devard, Massif des Vosges

La montagne buissonnière

Grâce à son patrimoine naturel incroyablement dense et diversifié – composé de belles forêts, de lacs paisibles, de clairières remplies de fleurs sauvages ou encore de jolies cascades – le Massif des Vosges vous invite à vous déconnecter et à profiter pleinement de ces précieux moments en famille, pile ce dont vous aviez besoin, n’est-ce pas ?

Lac de Kruth Wildenstein © D. Foucré, ADT

Si le Massif des Vosges propose une véritable parenthèse de douceur dans notre quotidien toujours trop chargé, la destination comblera aussi les aventuriers intrépides. Se balader avec un guide à la découverte des merveilles locales à dos d’âne, prendre le goûter en se régalant de tartes aux brimbelles (myrtilles, pour les non-initiés), faire du pédalo sur le lac de Kruth Wildenstein, zigzaguer en vélo dans l’un des nombreux bike park du coin, traire des chèvres à la ferme, rencontrer des rennes, explorer une ancienne mine de cuivre, apercevoir de fiers chamois, se balader sur le sentier pieds nus du Lac Blanc, dévaler les pentes en faisant de la luge d’été ou en tyrolienne : le programme s’annonce aussi varié que chargé ! Impossible de ne pas y trouver son bonheur !

© Infra-Massif des Vosges

Des balades pour (tout) petits et grands

Quand on imagine des vacances à la montagne, on se dit souvent que ce type de destination n’est pas fait pour les petits bouts de chou, mais c’est bien mal connaître le Massif des Vosges et ses balades adaptées aux poussettes ! Le site de l’office du tourisme local a recensé pas moins de 30 balades poussettes friendly idéales pour les jeunes enfants et leurs parents. Des petits parcours de 6 kilomètres maxi au faible dénivelé qui vous présentent les merveilles de la région comme le Menhir du Langenstein, la rivière Giessen, le parc de la Fecht, le Lac de Longemer ou les nombreux vignobles du coin. Un kilomètre à pied, cela n’use pas, ça amuse !

© T. Devard, Massif des Vosges

Détectives en herbe

Parce qu’on apprend toujours plus en s’amusant, l’office du tourisme a également conçu des jeux de piste aussi distrayants qu’enrichissants. Saurez-vous aider Rose et Louis à trouver des myrtilles pour leur mamie, à percer les mystères d’un ancien journal intime, à retrouver des moutons égarés ou encore à déjouer les farces de Félicien, un sacré chenapan ? Venez demander votre livret de jeu gratuitement à l’office de tourisme local ou téléchargez-les via le site de l’office du tourisme du Massif des Vosges. Éveillez votre âme de Sherlock Holmes et partez à la recherche des indices qui vous mèneront aux précieux trésors gastronomiques ou culturels de la région.

© T. Devard, Massif des Vosges

Rechargez ensuite vos batteries autour d’un délicieux dîner aux saveurs locales – régalez-vous de tourtes locales, de Munster, de mirabelles ou de tarte aux brimbelles, et reposez-vous avant une nouvelle merveilleuse journée d’aventures dans le Massif des Vosges ! Alors, vos bagages sont prêts ?

