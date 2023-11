Le miel le plus pur du monde

Un délicieux morceau de nature pure et intacte provenant de l’une des régions les plus reculées de la planète ? Voilà ce que contient un pot de miel Fulmer Amirkaal.

Nous avons tous un pot de miel dans nos placards. Toutefois, les chances qu’il s’agisse de miel véritable, produit par des abeilles qui butinent gaiement de fleur en fleur, sont minces. En effet, notre marché est inondé de « miel » fabriqué en Chine. Ce sirop de sucre coloré est allongé avec une quantité minimale de miel, ce qui, malheureusement, en fait un miel 100 % authentique au sens de la loi. Bien entendu, la différence gustative est énorme. La riche saveur du miel véritable est pleine, pure et intense. Le miel véritable contient une grand variété de vitamines, d’oligo-éléments, de composants de l’arôme floral, de substances bioactives et minérales. Un soutien inestimable pour notre système immunitaire ! Le faux miel est en général un sirop de sucre nocif. Le miel manipulé industriellement est plutôt fade et unidimensionnellement sucré.

Le luxe du vrai miel

Le miel pur est en outre l’un des aliments les plus sains et les plus naturels qui soient, mais c’est aussi un produit fragile. Lors de la transformation, il est important de préserver l’intégralité des enzymes, des minéraux et des vitamines. Hélas, peu d’entreprises maîtrisent encore ce processus artisanal. Ceux qui veulent goûter à un miel transformé de manière experte doivent aujourd’hui se tourner vers la Hongrie. La plus grande ferme apicole du pays est située dans le joli bassin rural de la rivière Drau. C’est dans ce cadre idyllique, à la frontière avec la Croatie, que la famille Fulmer s’adonne à l’apiculture et à la production de miel naturel depuis près de 100 ans. Cette entreprise familiale inspirante a récemment lancé une petite gamme de miel absolument unique provenant directement des montagnes d’Asie centrale sous le nom Fulmer Amirkaal. Ce miel est si pur et si rare que seuls cinq cents pots de 600 g numérotés sont disponibles. Ils coûtent 500 euros pièce, mais cela en vaut vraiment la peine.

Miel issu de trente pays

L’histoire du miel Fulmer commence en 1929. Gyorgy Fulmer possède un petit rucher, qui sera plus tard repris par sa fille Maria. Celle-ci épouse Ferenc Takacs, également apiculteur. En 1959, les deux entreprises fusionnent. Le fils du couple, l’actuel PDG Ferenc Fulmer, rachète l’affaire. Au cours de sa carrière, il s’est rendu dans plus de 30 pays, de Gibraltar aux montagnes d’Asie centrale. Dans chaque région, il part à la recherche des apiculteurs les plus motivés et les plus authentiques qu’il puisse trouver. En plus du miel produit par Fulmer, il se met également à vendre le miel de ses nouveaux amis. Fulmer devient ainsi l’une des principales entreprises européennes de production de miel au XXIe siècle.

Des yeux d’abeille

Aujourd’hui, la quatrième génération est prête à prendre le relais et Ferenc se consacre à un nouveau projet passionnant : fabriquer le miel le plus pur qui soit. « Deux de mes fils prennent en charge la gestion quotidienne de l’entreprise, ce qui me permet de revenir à ce que j’ai toujours aimé faire : m’occuper des abeilles. J’ai eu un emploi de bureau pendant deux ans : les années les plus malheureuses de ma vie. Un apiculteur vit en harmonie avec la nature. C’est peut-être étrange à dire, mais je vois le monde avec des yeux d’abeille. Lorsque je voyage en train et que je regarde dehors, je ne me concentre pas sur les bâtiments, mais sur les magnifiques fleurs et les champs au loin. Je vois toujours le potentiel. Pour un apiculteur, perdre le contact avec la nature, c’est aussi perdre une part de soi. »

Loin de la civilisation

Les dernières années n’ont pas été faciles pour les apiculteurs. Ferenc prend un air sérieux. « Les abeilles luttent aujourd’hui pour leur survie. Cette situation est en grande partie due à l’emploi de pesticides dans l’agriculture. Des millions de tonnes ont été utilisées. Cela a rendu la survie des abeilles à l’état sauvage quasiment impossible. » Pour son projet, Ferenc a cherché pendant des années un endroit vierge, loin de la civilisation humaine, où la nature suit tranquillement son cours depuis des millions d’années. Il l’a trouvé dans les montagnes d’Asie centrale. Le lieu exact est tenu secret par l’entreprise, mais c’est là que le miel Fulmer Amirkaal est produit.

Un million d’années d’expérience

Ferenc : « C’est un endroit très difficile d’accès, où nos collaborateurs vivent en totale symbiose avec la nature. Nous utilisons de vieilles bûches comme ruches, il n’y a pas de plastique. Les abeilles sont libres de vivre au rythme de la nature, sans hâte. Elles produisent ainsi le miel le plus naturel et le plus pur qui soit, selon un processus vieux d’un million d’années. Les rendements sont faibles, ce qui explique le prix élevé. Mais je suis convaincu qu’aucun autre miel n’offre une telle harmonie. Chaque goutte reflète la complexité d’une nature intacte. »

