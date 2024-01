Les Belges plus dépendants de café que de leur smartphone

Mmmmh, cette délicieuse odeur familière du café noir au petit matin… Boire un café reste le principal rituel matinal des Belges. C’est ce qui ressort d’une vaste étude menée par Versuni pour Philips. Pas moins de 16 315 personnes interrogées dans 10 pays ont livré un grand nombre d’informations sur les usages et les tendances des différentes générations dans notre pays.

Café > smartphone

Au niveau mondial, 60 % des consommateurs consultent par réflexe leur smartphone dès le matin, mais plus de la moitié (53 %) attendent d’avoir bu leur café pour cela. En Belgique, et à Bruxelles en particulier, on observe une tendance inverse. Pour près de la moitié de ces consommateurs, boire un café est un véritable rituel matinal, et le smartphone doit attendre patiemment son tour. Fait intéressant : près d’un quart des Belges entre 35 et 44 ans déclarent qu’ils préféreraient renoncer à l’alcool plutôt qu’à leur café du matin.

Nos traditions en matière de café

Notons que la machine à café ne s’allume pas aux aurores. Nous ne sommes manifestement pas des lève-tôt. Seuls 18 % des Belges boivent leur première tasse de café avant 7 heures du matin, et la majorité (28 %) entre 7 et 8 heures. Par ailleurs, 34 % des consommateurs belges tiennent à utiliser la même tasse chaque jour. 60 % disent boire leur première gorgée d’or noir avant même que le reste des membres de la famille ne se lèvent.

Un quart des Belges citent le cappuccino comme boisson au café préférée. Près d’un cinquième de nos compatriotes préfèrent le latte macchiato. Il est intéressant de noter que plus nous vieillissons, moins nous sommes enclins à ajouter du lait dans notre café. Les tendances un peu plus exotiques, telles que le café glacé et les alternatives au lait de vache, ont surtout du succès parmi la génération Z.

