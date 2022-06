Les Terres de Montesquieu : l’escapade incontournable au sud de Bordeaux

À la recherche d’une excursion originale dans les environs de Bordeaux ? Situées à une vingtaine de kilomètres de la cité bordelaise, les Terres de Montesquieu vous charmeront par leur authenticité, leurs fabuleux châteaux et leurs vins d’une finesse exceptionnelle.

Vous avez décidé de passer vos vacances à Bordeaux cet été ? Quelle merveilleuse idée ! Après avoir exploré le centre historique, la Cité du Vin, les Bassins des Lumières et ces autres monuments emblématiques de la Belle Endormie, on vous conseille de prévoir une petite excursion sur les Terres de Montesquieu. Entre vignobles, châteaux et espaces naturels, la destination offre une parenthèse champêtre, rafraîchissante et paisible, à seulement 30 minutes de route de la métropole bordelaise.

Un week-end sur les Terres de Montesquieu

©Laurent Wangermez

Les Terres de Montesquieu portent bien leur nom ! Première escale dans le Château de la Brède, la demeure natale de Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, le philosophe et écrivain français. De mars à novembre, ce monument historique ouvre ses portes aux visiteurs, via des visites guidées. De la chambre à la bibliothèque, découvrez ces pièces qui ont inspirées l’auteur des célèbres Lettres persanes. Poursuivez votre visite dans les fabuleux jardins du Château et, si vos jambes vous le permettent, dans le domaine boisé voisin. Les promeneurs les plus silencieux apercevront, peut-être quelques chevreuils, faisans et autres oiseaux présents dans le domaine.

Avenue du Château, 33650 La Brède

©Chateau Malartic Lagraviere

Après avoir éveillé votre esprit avec cette visite culturelle, il est l’heure de titiller vos papilles ! Rendez-vous au Château Malartic-Lagravière, un domaine réputé pour la qualité de ses grands Crus. Alfred-Alexandre Bonnie et Michèle Bonnie, les propriétaires des lieux, accordent une attention particulière à l’équilibre de la biodiversité de leur vaste vignoble qui est certifié Agriculture raisonnée depuis 2008. Le Château Malartic-Lagravière est l’endroit idéal pour une excursion placée sous le signe de l’œnotourisme. Des visites, des dégustations ainsi que des ateliers culinaires sont organisés tout au long de l’année.

©Chateau Malartic Lagraviere

Après cette matinée riche en visites, votre estomac gargouillera certainement ! Ne quittez pas le domaine : prolongez votre visite en optant pour un pique-nique « Chic & British », un concept très original développé par la famille Bonnie. Confortablement installés sur des couvertures et des chaises longues dans les jardins du Château, à l’ombre des pins parasols, vous vous délecterez d’un délicieux déjeuner sur l’herbe, accompagné de deux verres de vin par personne. Quelques fromages à grignoter, d’excellents Crus et un cadre idyllique : en voilà un programme alléchant ! Même si vous ne voudrez certainement pas quitter ces lieux enchanteurs, on vous recommande tout de même une petite marche digestive sur les Chemins de Malartic. Cette balade guidée bucolique, d’une heure trente environ, vous fera découvrir le reste du domaine, de la ferme jusqu’au Château en passant par les clairières de fleurs sauvages et les chais de vinification. Après cette journée de visite, vous serez incollable sur le domaine, ses grands Crus et son merveilleux écosystème.

43 Avenue de Mont de Marsan, 33850 Léognan

Où dormir ?

Envie de rendre cette journée encore plus magique ? Transformez votre fabuleuse excursion d’un jour en un week-end inoubliable en réservant une nuitée aux Sources de Caudalie. Installé aux portes de Bordeaux, entre les vignes du Château Smith Haut Laffite et les forêts, cet hôtel-spa 5* invite instantanément à la déconnexion. Des chambres contemporaines, un cadre verdoyant époustouflant, trois restaurants (un gastronomique, un bistronomique et une épicerie fine) et un spa axé autour de la vinothérapie : vous ressortirez de là avec un esprit apaisé et un grand sourire aux lèvres.

