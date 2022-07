Les uns naviguent en mer, les autres en Croatie

Imaginez un pays avec près de 2 000 kilomètres de côtes ensoleillées, plus de 1 000 iles et une mer cristalline et propre. Imaginez-vous naviguer dans un tel paradis.

Imaginez que vous naviguez sur des eaux légendaires où les héros de l’histoire ont laissé des marques tels que Ulysse et Saint Paul, naufragés et forcés de vivre sur l’île de Mljet, ou bien Richard Cœur de Lion qui a séjourné à Lokrum. Mettez les voiles depuis Korčula, la ville natale de Marco Polo, ou naviguez sur les mers des îles d’Istrie créées lors d’une guerre entre dieux grecs.

© Zoran Jelaca, source CNTB

Imaginez que vous longez la côte adriatique avec pas moins de 10 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO à proximité : Poreč, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Stari Grad et Dubrovnik.

Imaginez un pays à la tradition viticole millénaire avec plus de 130 variétés autochtones, puis naviguez vers les vignobles de la péninsule de Pelješac pour déguster ses vins rouges enivrants, les Plavac Mali, ou d’autres variétés autochtones cultivées que sur certaines îles tels que le Pošip et le Grk sur Korčula, le Vugava sur Vis, le Dobričić sur Šolta et le Žlahtina sur Krk entre autres, avant de visiter la région d’origine du premier Zinfandel à Kaštela et déguster les célèbres vins Malvoisie ou le Terran d’Istrie.

Imaginez naviguer le long d’une terre dont la cuisine méditerranéenne est protégée par l’UNESCO, et dont la généreuse mer Adriatique fournit des fruits de mer exquis. Profitez de ces plaisirs simples à bord de votre bateau en explorant les nombreuses îles, ou découvrez des perles culinaires dissimulées dans de minuscules baies à travers l’Adriatique telles que les baies des îles Kornati ou de Zut, une île sans eau ni électricité ou les restaurants proposent des mets exceptionnels.

© Aleksandar Gospic, source CNTB

Imaginez que vous naviguez entouré par une faune enchantante et des paysages magnifiques. 10 % du pays est recouvert de parcs nationaux et de parcs naturels. Certains des plus beaux sites peuvent être explorés en bateau tels que les parcs nationaux de Mljet, Krka, Paklenica, Kornati et Brijuni. Le parc national de Brijuni vous permet de découvrir la vie sauvage de manière assez surréaliste puisque l’île accueille une spectaculaire colonie d’animaux sauvages.

Où accoster dans ce paradis de la voile enchanteur ? La diversité des îles est aussi impressionnante que leur abondance. Les incontournables sont l’île de la vitalité et la statue d’Apoxyomène à Lošinj, vieille de 3 000 ans, les bases sous-marines sur Vis et Lastovo, l’île de Brač et sa pierre blanche ; l’île de Sveti Klement et son vignoble 1 m sous mer sans oublier l’île de Hvar et son théâtre ancien et les iles de Krapanj et de Zlarin connues pour leurs éponges naturelles et coraux.

Un millier d’îles, un million de souvenirs en mer, tous plus réels les uns que les autres.

La Croatie, et ses nombreuses îles à découvrir vous garantissent des vacances exceptionnelles !

En collaboration avec Croatia Feeds