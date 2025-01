Lire les étiquettes et acheter local est meilleur pour vous, et pour la planète

Advertorial

Voici revenue la période des bonnes résolutions. Mais au lieu d’opter à nouveau pour le vague « vivre de manière plus responsable », vous pouvez faire la différence en 2025 en prenant une mesure concrète : acheter davantage de produits alimentaires locaux. C’est sain, économique et durable. Outil indispensable : l’étiquette alimentaire, qui indique exactement la provenance des produits.

De grands chefs ne jurent que par les produits locaux

Consommer de manière plus responsable, n’est-ce pas notre souhait à tous ? Vous pouvez y parvenir en achetant des légumes, des fruits, de la viande et des produits laitiers de votre région. C’est une question de bon sens. Le chef cuisinier célèbre pour sa participation à des émissions de télévision, Loïc Van Impe, consomme local depuis un certain temps : « Les produits alimentaires locaux sont souvent beaucoup plus savoureux. Une pomme de terre récoltée hier en pleine terre a un goût bien plus intense qu’une pomme de terre récoltée il y a trois semaines à l’autre bout du monde. En effet, les ingrédients qui passent beaucoup de temps sur la route perdent en qualité.

En plus, on apprend ce qui pousse ici à une saison donnée : c’est plus durable. Même au supermarché, on peut faire des choix responsables en lisant les étiquettes. Cela permet de voir immédiatement d’où vient le produit. » Pour la cheffe cuisinière Sofie Dumont, acheter local est également une évidence : « Je peux ainsi soutenir les artisans de ma région et mettre un visage sur l’agriculteur qui cultive les courgettes à la saveur si divine que j’aime tant. En outre, un cultivateur passionné peut fournir des informations supplémentaires, comme la meilleure façon de conserver une laitue ou un potiron – parce qu’en fin de compte, le but est de gaspiller le moins possible. »

Choix durable

Il y a d’autres bonnes raisons d’opter pour des produits locaux. Ceux qui achètent local contribuent automatiquement à la préservation de la planète : pas de voyages en bateau lointains, de vols polluants ou de longs trajets en camion – les fruits et légumes locaux parcourent en moyenne moins de 20 km avant d’arriver dans votre assiette. En outre, vous avez la certitude que l’agriculteur ou le cultivateur en question est rémunéré équitablement.

Mais la durabilité ne se limite pas à la réduction du transport, comme le sait l’Apaq-W (Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité). De plus en plus de producteurs locaux investissent également dans les énergies renouvelables et utilisent des technologies agricoles intelligentes pour éviter de gaspiller l’eau, appliquer des engrais très faiblement dosés et minimiser les produits phytopharmaceutiques. Associées à une gestion réfléchie des sols et à des techniques visant à éviter le gaspillage alimentaire, ces mesures sont très bénéfiques pour le climat.

©Getty

Économique et sain

Opter pour des produits locaux est également intéressant pour votre budget, car les coûts de transport sont faibles. En même temps, vous achetez des produits de saison. Pour les légumes, les fruits et les poissons du moment, l’offre est toujours plus importante et les prix sont donc plus bas.

Enfin, avec les produits locaux, vous avez la garantie d’une qualité saine. Les contrôles au niveau de la culture et des autres maillons de la chaîne sont stricts. Tous les aspects possibles sont couverts : hygiène, sécurité alimentaire, fraîcheur, et alimentation et bien-être des animaux.

©Getty

Aide indispensable : lire les étiquettes alimentaires

Ceux qui, comme Sofie Dumont, achètent directement à l’agriculteur près de chez eux connaissent naturellement l’origine du produit et optent pour le circuit court. Mais cela n’est pas toujours possible dans la pratique. Toutefois, vous pouvez également acheter des produits locaux dans votre magasin ou supermarché, même si cela demande un peu plus d’efforts pour en retracer l’origine. La clé d’un tel choix responsable est l’étiquette : elle révèle exactement l’origine des légumes, des fruits, de la viande et du poisson. L’étiquetage suit des règles nationales et internationales et contient une multitude d’informations sur la composition, la valeur nutritionnelle et l’origine des produits alimentaires.

©Getty

5 astuces de bon sens : voici comment lire facilement une étiquette alimentaire

Il n’est pas toujours obligatoire d’indiquer l’origine des aliments. Cela l’est cependant pour les viandes de porc, de mouton et de chèvre, la volaille, le poisson, les fruits de mer et certains fruits et légumes. Les producteurs peuvent également déclarer l’origine spontanément, ce qui est souvent le cas pour les produits laitiers. Les conseils qui suivent permettent de trouver rapidement l’origine des produits alimentaires et d’interpréter correctement l’étiquette alimentaire : L’origine figure sur l’étiquette des produits alimentaires emballés. Pour les produits individuels, l’origine est indiquée sur le présentoir ou l’étal du commerçant. L’adresse figurant sur l’étiquette renvoie au siège social du producteur responsable. Il ne s’agit pas nécessairement du lieu d’origine du produit alimentaire. Si l’étiquette comporte un drapeau ou l’image d’un monument célèbre, le produit alimentaire doit réellement provenir de ce pays. Une mention telle que « à la manière de » ou « selon le style de » fait généralement référence à une recette ou à un processus de production particulier. Elle ne dit rien sur l’origine réelle du produit. Le nom d’une marque ne renseigne pas nécessairement sur son origine. Par exemple, certaines marques de bière portent le nom d’un village ou d’un lieu spécifique alors qu’elles sont brassées ailleurs.

Vous souhaitez acheter plus souvent des produits locaux ?

Vous voulez connaître tous les secrets des étiquettes alimentaires ?

Vous trouverez plus d’informations sur acheterconsiemment.be