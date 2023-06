Luxembourg : l’appel de la randonnée

Chaussures de marche aux pieds, sac-à-dos sur les épaules, c’est l’heure de l’aventure au Luxembourg. En randonnée, le lointain et le proche se rejoignent : les fascinants panoramas et les détails particuliers. Arbres et rochers, prairies luxuriantes et ruisseaux clapotants, escaliers aux innombrables marches et bancs très confortables.

Randonner dans les différentes régions

Explorez la capitale ainsi que les cinq régions. Le Luxembourg a plus d’un secret dans son sac ! Laissez-vous surprendre par sa diversité ! Et découvrez tranquillement les nombreuses facettes de ce pays où les distances sont courtes. La prochaine destination n’est jamais très loin, et le moindre recoin recèle des charmes uniques.

© André Schösser/LFT

La capitale est vivante et ouverte sur le monde. Ici, on trouve des randonnées, notamment sur les traces du patrimoine mondial de l’UNESCO. S’immerger dans la verdure, c’est la devise du paisible Guttland. Tout au nord, dans l’Éislek, on s’active en profitant de beaux panoramas, et l’on traverse une nature sauvage, avec des vues sublimes. Dans le Mullerthal, on est séduit par le mélange entre chemins exigeants et paysages rocheux, aussi mystérieux que dans les contes de fées. La région de la Moselle offre plaisir gustatif et esprit européen. Et dans la région du Minett, le patrimoine industriel rejoint une nature qui mérite d’être protégée.

Il y en a pour tous les goûts !

Randonner au Luxembourg, c’est l’assurance d’une qualité certifiée et reconnue au niveau international. En témoignent les excellents sentiers de randonnée et même des régions de randonnée de qualité entières.

©LFT_AlphonsoSalgueiro

Marcher au Luxembourg, signifie des chemins qui répondent aux exigences les plus diverses. Les cracks de la grimpe monteront des sentiers escarpés, les familles découvriront des circuits confortables et pleins de belles surprises, et les personnes à mobilité réduite trouveront des itinéraires attrayants. Et l’on pourra toujours s’arrêter dans l’un des restaurants qui jalonnent les chemins pour reprendre des forces.

Bien se loger

Enfin, on trouvera diverses possibilités d’hébergement originales, du tonneau en bois dans un camping, directement au bord de la rivière, aux hôtels étoilés en passant par de confortables locations de vacances. Randonner au Luxembourg : il y en a pour tous les goûts !

Voyager gratuitement – à travers tout le pays

Le saviez-vous ? Au Luxembourg, les transports en commun, que ce soit le train, le bus ou le tram, sont entièrement gratuits. Profitez de cette manière écologique de voyager et découvrez la capitale et le pays de manière confortable, grâce aux transports en publics.

Sans charge sur les épaules

Vous n’avez pas envie de porter votre lourd sac-à-dos ? Ou vous voulez voyager léger dès le début, sans poids sur les épaules ? Utilisez le service Move We Carry afin de faire transporter vos bagages d’hébergement en hébergement.

Luci

Pancake! Photographie

Luci est le magazine de voyage de la destination Luxembourg. Et c’est un esprit particulier, un certain art de vivre qui prend corps à travers des histoires. Découvrez avec nous des « success-stories » luxembourgeoises très personnelles, des lieux spécifiques du pays et les belles possibilités qu’il offre. Par exemple, en explorant les beautés de la nature à travers des activités sportives. Commandez votre exemplaire papier gratuit dès aujourd’hui !

Cliquez ici pour plus d’informations.