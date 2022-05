Martigny: le mix parfait d’art et d’art de vivre

Déambulez dans un parc de sculptures et visitez une abbaye vielle de 15 siècles. Promenez un Saint-Bernard ou reposez-vous à une source d’eau chaude. Martigny, entourée de vignobles et de montagnes, est une fabuleuse destination de vacances!

Admirez les chiens les plus admirables du monde

Pendant trois cents ans, l’hospice du col du Saint-Bernard a élevé cette race de chiens. Comme les moines sont désormais trop peu nombreux pour s’occuper des chiens de sauvetage, ceux-ci ont reçu un nouveau foyer, à Martigny, dans la vallée. Le musée Barryland porte le nom du légendaire chien Barry, qui a sauvé plus de 40 personnes des avalanches. Il retrace leur histoire tout en restant un véritable chenil. Vous pouvez donc y admirer les adorables chiots qui y sont élevés. Ceux-ci sont d’un naturel très paisible et on les sort régulièrement de leur niche pour permettre aux petits visiteurs de les caresser. A propos, et ce tonnelet de schnaps qu’on voit autour de leur cou sur toutes les photos ? Il est fictif. Jadis, il contenait simplement du thé chaud. Pour mieux faire connaissance avec ces chiens, vous pouvez les promener dans les bois. C’est une vraie activité familiale. Les enfants peuvent tenir les Saint-Bernard en laisse et les caresser pendant une heure et demie. #barryland



Chiots Saint-Bernard © Martigny Tourisme

Les secrets de l’abbaye de Saint-Maurice

L’abbaye de Saint-Maurice a été fondée en 515 en hommage aux martyrs. Elle a été le centre spirituel de l’empire bourguignon. C’est le plus ancien monastère chrétien occidental qui reste actif à l’endroit de sa fondation. Le Laus Perrenis, la prière des chanoines, continue à être récité jour après jour, 1.500 ans après l’érection de l’abbaye. Celle-ci abrite un des plus riches trésors d’Europe. Un original audioguide vous dévoile en musique les secrets de la basilique et du site archéologique de l’ancienne église. Laissez-vous séduire par le charme et l’ambiance de ce site unique et admirez les bijoux en argent faits main dans la salle du trésor. #abbayestmaurice

L’abbaye de Saint-Maurice © Martiny Tourisme

Envie d’une liqueur bien forte?

Vous avez le temps de déguster un verre? La distillerie Morand produit de l’eau de vie, du gin et divers sirops depuis 1889. Tous les samedis matins, sur réservation, une visite guidée vous permet de découvrir les secrets de la distillerie traditionnelle. Ensuite, vous pourrez évidemment déguster ces délicieuses boissons, fabriquées à partir de différentes sortes de fruits de la région. A ne pas manquer : un verre de Williamine, une eau de vie à base de poires Williams. Il faut 12 kilos de poires pour obtenir un litre de ce nectar. #morand

La distillerie Morand © Martigny Tourisme

Un superbe jardin de sculptures

En été, le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda est une oasis de paix. On y découvre 35 chefs-d’œuvre de Rodin, Miró, Henry Moore, Niki de Saint Phalle et d’autres grands noms, dans un cadre naturel, verdoyant, entouré de montagnes. Le musée de l’automobile regroupe 42 véhicules anciens (1897 à 1939). Cet été, on peut également visiter une exposition rétrospective consacrée à l’œuvre de l’artiste français Jean Dubuffet. #gianadda

La Fondation Pierre Gianadda © Martigny Tourisme

Place au wellness!

Pour achever en beauté une agréable journée de vacances en montagne, il n’y a rien de tel qu’un spa. Les Bains de Lavey, à dix minutes en voiture de Martigny, se trouvent au pied des Dents du Midi et des Dents de Morcles. Cet Eden thermal vaut doublement le détour : pour son panorama unique comme pour sa large gamme de bains en intérieur comme en extérieur, des bains directement alimentés par l’eau thermale issue des montagnes. L’ensemble comporte aussi de nombreux jacuzzis, des bains de vapeur et un superbe espace sauna. #lavey

Les Bains de Lavey © Alain Baschenis

