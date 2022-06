Médoc Atlantique, la destination idéale pour des vacances au grand air en famille

De l’océan aux forêts de pins en passant par de jolies dunes : rares sont les destinations qui peuvent se vanter d’offrir autant de paysages variés que le Médoc Atlantique. Grâce à sa nature exceptionnelle et ses nombreuses activités en plein air, la région est l’endroit idéal pour des vacances vivifiantes en famille. Monuments incontournables, balades verdoyantes et activités insolites : petit aperçu de cette destination conviviale aux 1001 facettes.

Vous rêvez de vacances au grand air, loin de la pression du boulot et de votre boîte mail ? Refermez votre ordinateur et préparez vos valises, nous avons trouvé votre prochaine destination coup de coeur! Cap sur Médoc Atlantique, une destination naturelle, dépaysante et revigorante qui séduira toute la famille.

L’Eden Aquitain

Avec ses 124 km de plages sauvages, ses forêts de pins séculaires à perte de vue, son grand lac naturel d’eau douce – le plus grand de France – ses 400 km de pistes cyclables, ses réserves naturelles ainsi que ses nombreux vignobles, Médoc Atlantique permet de concilier plaisirs de la plage, randonnées en pleine nature et expériences gastronomiques. Cet Eden Aquitain vous en mettra plein la vue, plein le nez et plein les papilles ! Composée de 14 communes qui ont, chacune, leur propre identité, la région vous offre une pléiade d’activités. Les amateurs d’aventures iodées apprécieront sans aucun doute les vagues de Lacanau, le charmant petit port aux huîtres de Talais ou encore les plages naturelles de Naujac-sur-Mer. Trônant fièrement en pleine mer, le Phare de Cordouan fait également partie des incontournables du coin. Après avoir exploré la façade Atlantique du Médoc, découvrez l’intérieur des terres en parcourant ses forêts de pins, en admirant la flore locale ou en visitant l’un des nombreux vignobles médocains, réputés pour la qualité de leurs vins.

Le Gurp – Grayan-et-l_Hôpital © 1 duvet pour 2

6 expériences incontournables dans le Médoc Atlantique

Un lever de soleil au Moutchic à Lacanau

Cette plage de sable fin située au nord du lac de Lacanau est le spot idéal pour admirer un coucher de soleil. Petit conseil, embarquez un petit pique-nique pour profiter pleinement de ce moment et démarrer la journée de la plus belle des manières. Des croissants, des jus de fruits et une belle vue : que demander de plus ?

Des balades variées

En vélo ou à pied, Médoc Atlantique c’est l’endroit idéal pour faire bouger ses gambettes et (re)découvrir les plaisirs des promenades. Amateurs d’architecture, on vous conseille le circuit des villas soulacaises qui vous invite à admirer des façades datant de 1900. Si vous préférez le calme de la nature, le sentier des Rousseroles et la Réserve naturelle d’Hourtin sont faits pour vous. Qui sait, si vous êtes suffisamment silencieux et chanceux, vous croiserez peut-être une Rousserolle effarvatte, un petit oiseau typique du coin ou une loutre d’Europe. Découvrez toutes les balades balisées ici.

Vélo Soulac-sur-Mer © 1 duvet pour 2

Les sports nautiques

Avec un océan à proximité, Médoc Atlantique est une destination incontournable des fans de sports de glisse. Surf, waveski, paddle ou encore kite-surf attendent les voyageurs les plus sportifs. Ces activités sont aussi accessibles aux familles : vous pouvez même prendre des cours de surf privés afin d’apprendre les bases de ce sport avant de vous lancer dans le grand bain. Si vous n’êtes pas un fan de sensations fortes, embarquez sur un bateau ou un voilier afin de découvrir la région sous un autre angle : depuis le phare de Cordouan, les lacs ou l’Estuaire.

La gastronomie locale

Bons vivants et amateurs de bonne chair, Médoc Atlantique va faire partie de vos destinations favorites ! La région est, bien évidemment, spécialisée en saveurs iodées (on se délecte d’huîtres, de gambas, anguilles ou encore de lamproies), mais sa cuisine se compose aussi de délicieuses charcuteries locales. Les becs sucrés ne seront pas mis de côté, ils pourront se régaler de noisettines (une douceur à base de noisettes et de caramel), de sarments du Médoc (des chocolats à partager, ou non) ou de délicieuses confitures locales.

De (très) bons vins

Aller en Médoc Atlantique et ne pas goûter de vin, c’est un peu comme venir en Belgique et faire l’impasse sur la frite ! Avec leurs nombreux vignobles et châteaux spécialisés en Grands Crus, les 14 communes du Médoc combleront les amateurs d’œnotourisme. Certains châteaux peuvent aussi se visiter afin de concilier excursion culturelle et dégustations de vins.

Un riche patrimoine naturel et culturel

On vous a beaucoup parlé de nature, mais Médoc Atlantique, c’est aussi un patrimoine culturel incroyablement riche. Cap sur le Phare de Cordouan, le plus ancien phare encore en activité du pays et inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2021 ! Ouvert aux visites, il offre un point de vue exceptionnel sur les côtes médocaines. Autre incontournable, la mythique Basilique de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres qui est, elle aussi, distinguée par l’UNESCO.

Phare de Cordouan @ 1 duvet pour 2

Gastronomie, plaisirs nautiques, balades en plein air et visites culturelles : on ne s’ennuie jamais en Médoc Atlantique. Le seul hic, c’est que vos vacances sembleront toujours trop courtes. Une excuse de plus pour y retourner l’année suivante !

