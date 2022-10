« Minimaliste, mais toujours raffiné. »

Quels secrets de design se cachent derrière la Polestar 3, le tout premier SUV entièrement électrique ? Nous avons posé la question à Maximilian Missoni, Head of Design de Polestar.



Qu’est-ce qui fait l’attrait unique de la Polestar 3 ?

Missoni : « Nous avons redéfini le SUV pour l’ère électrique. Ce qui rend cette voiture si spéciale, c’est qu’elle est devenue un SUV extrêmement compétent, axé performance et puissant, doté d’un habitacle élégant, luxueux et sportif. »

Comment les designs Polestar précédents ont-ils influencé cette version-ci ? Est-elle devenue une version charismatique ou plutôt minimaliste et sportive des Polestar 1 et 2 ?

« Il s’agit clairement d’une Polestar, mais de mon point de vue de designer, je trouve beaucoup plus important que cette voiture s’inscrive dans la lignée de notre langage de conception indépendant comme nous l’avons affiché en 2020 avec la Polestar Precept, notre concept car manifeste, un hommage à la technologie, au design et à la durabilité. »

Polestar 3

Pouvez-vous dévoiler trois caractéristiques design marquantes ?

« Au lieu de cacher la technologie, la Smart Zone à l’avant la met en évidence. Ensuite, nous avons doté la voiture d’ailes, à l’avant comme à l’arrière, pour la rendre plus aérodynamique. Pour l’intérieur, nous avons utilisé des compositions de fibres naturelles et du biovinyle, des choix durables que nous avions déjà affichés dans la Polestar Precept. »

La conception de voitures électriques offre à la fois la possibilité d’innover et l’occasion unique de rompre avec les conventions traditionnelles après 130 ans d’histoire automobile. Quelles sont les traditions les plus difficiles à abandonner ?

« Nos concurrents portent un héritage de plomb et leurs voitures offrent des solutions à des problèmes plus que centenaires. Ainsi, les marques de voitures de luxe utilisent des garnitures chromées pour masquer les lignes de soudure. Ça, nous n’en avons pas besoin : nous partons d’une feuille blanche et repensons tout de zéro. De même qu’avec la Polestar 3, nous repensons le SUV pour l’ère électrique. »

Polestar 3

Les concepteurs de voitures électriques posent aussi un tout autre regard sur les grilles d’aération. Comment voyez-vous le design de la calandre de la Polestar 3 ?

« Un ancien organe respiratoire devenu centre de vision. Alors qu’à l’origine, la calandre servait à refroidir la voiture, elle constitue pour nous le champ de vision du véhicule. Un symbole de puissance vieilli, inefficace, que nous avons remplacé par une Smart Zone : une structure de caméras, de capteurs et de radars avec des systèmes de chauffage et de nettoyage intégrés. »

Quels critères ont présidé au design de l’habitacle ?

« Minimalisme mais sophistication. L’habitacle devait être un espace à la fois reposant et luxueux. »

Polestar Precept Session – ©Zsolt MARTON

Vous redéfinissez donc les codes du design automobile. Comment voyez-vous le rôle de Polestar dans cette période de transition ?

« Parce que nous partons d’une feuille blanche, nous pouvons promouvoir notre position dans la société, où nous accordons une attention particulière à la durabilité. Notre mission vise aussi à mettre en avant la technologie et le design progressif, ce qui constitue le nouveau luxe. »

Polestar n’a pas à respecter une longue tradition, ce qui vous permet d’aller au-delà des designs et matériaux classiques. Jusqu’où va votre ambition en ce moment ?

« Notre ambition est de construire une voiture climatiquement neutre d’ici 2030. Chaque jour, nous recherchons la voie la plus durable. Pour devenir circulaires dans le choix des matériaux, nous devons adopter une nouvelle perspective dans le design automobile. Comment sont composés les matériaux et comment peuvent-ils être décomposés ? Ce processus, nous devons le simplifier. Un excellent exemple est le monomatériau thermoplastique que nous avons présenté il y a quelques mois dans notre roadster électrique, la Polestar O₂. »

Peut-on conjuguer durabilité et luxe ?

« À notre sens, un design ne peut être premium qu’à condition d’être durable. Regardez les Polestrar 3 et 6 : pendant la transition vers la mobilité électrique et durable, nous devons, en tant que concepteurs, saisir toutes les occasions de créer un produit de luxe avec des matériaux durables. »

Maxmilian Missoni with Polestar Precept

Un regard unique en coulisse

Pour essayer toutes les possibilités de conception et mettre la barre au plus haut pour l’avenir, Polestar a lancé en 2020 le toute premier concept car, la Precept car. Comment l’équipe de designers de Maximilian Missoni a-t-elle atteint le résultat le plus durable, le plus high-tech et réaliste à la fois ? Cliquez donc ici. En sept vidéos, vous découvrirez non seulement si la voiture du futur s’inspire d’un requin ou d’un avion, mais vous verrez aussi les premières ébauches, le modelage d’un modèle en argile par un robot 3D, le test de la résistance de l’air dans une soufflerie, et jusqu’à la façon dont les architectes d’intérieur choisissent les tissus. Toutes les facettes du processus créatif sont suivies pas à pas. Ce regard unique en coulisse montre pourquoi Polestar veut innover et repousser les limites sur tous les plans.



