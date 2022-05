Nendaz-Veysonnaz pour de paisibles vacances à la montagne

Nendaz et Veysonnaz sont deux villages vivants, où on peut profiter de superbes panoramas, de promenades le long de canaux d’irrigation et de la tranquillité de prairies verdoyantes et de forêts. Dépaysement garanti !

Promenades le long de bisses

Un bisse est un canal d’irrigation en pierre très ancien, de plusieurs kilomètres, qu’on utilisait jadis pour approvisionner les vaches en eau et irriguer les terres agricoles. Les progrès techniques ont rendu les bisses inutiles mais maintenant, on déterre ces rigoles et on les remet à l’honneur. Les bisses se prêtent parfaitement à la marche. Ils sillonnent de charmants hameaux, à travers de superbes paysages. Le clapotis de l’eau et la nature vous plongent dans une atmosphère spéciale. Tout le monde y trouve son compte, les marcheurs assidus comme ceux qui préfèrent flâner. La “navette des bisses” vous emmène rapidement à Veysonnaz, d’où vous pouvez retourner par le Bisse de Vex ou le Bisse Vieux.

Le Bisse de Vex © Veysonnaz Tourisme

Du yoga en forêt

Vous avez vraiment besoin d’une bonne ration d’air pur, de relaxation, de méditation ou vous avez tout simplement envie de vous créer un bon moment ? Un week-end en montagne se prête parfaitement à une pause yoga. Cette nature possède tous les ingrédients nécessaires pour vous aider à recharger vos batteries. La forêt de Veysonnaz recèle 7 aires spécialement aménagées pour les amateurs de yoga. Ils peuvent s’y exercer, en plaçant l’accent sur la concentration, la force, la relaxation et leur moi intérieur. Veysonnaz propose aussi un séjour yoga de quatre jours, exclusivement réservé aux dames. Elles logent dans un charmant chalet avec vue sur les cimes.

Sentier yoga dans la forêt © lindaphoto.ch

Quatre jours de trekking en montagne

Préférez-vous une vraie aventure? Optez alors pour le Nendaz Trekking, une balade all-inclusive dans le Val de Nendaz, organisée de juillet à septembre. Le grand trekking s’étend sur un parcours bien fléché de 53 km, au cœur d’une nature fabuleuse. Il dure quatre jours et trois nuits. Après un bon dîner, vous passerez la nuit dans une confortable cabane. Le tracé ne présente pas de difficultés techniques et est donc accessible aux familles. Petit-déjeuner, pique-nique et repas du soir sont compris dans l’arrangement.

Détente au Spa des Bisses

Qui n’est pas tenté par une journée dans un centre de bien-être, pendant ses vacances ? Le Spa des Bisses à Nendaz vous invite à un moment de détente et de ressourcement, dans une atmosphère zen. Conçu sur deux niveaux, le centre possède des installations intérieures et extérieures. Le spa n’a pas volé son nom, puisqu’on trouve un bisse en son cœur. Au menu, entre autres, un sauna bio, un bain à vapeur de rosée, une grotte de sel, une grotte à glace, différents bains thermaux et une zone pour enfants avec des jeux d’eau. Il y a également deux spas privés avec sauna, bain à vapeur, jacuzzi et jardin d’hiver. Une équipe de professionnels propose massages et soins à ceux qui le désirent.

Le Spa des Bisses à Nendaz © Alexander Vissing

Vous souhaitez également découvrir le Valais? Réservez votre séjour via la boutique Valais