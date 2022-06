Oui, elles sont électriques. Et tellement, tellement plus.

L’électrification a fondamentalement modifié l’approche de la mobilité haut de gamme. Un bon exemple est Audi qui, depuis le lancement de sa gamme e-tron en 2018, accélère sa révolution électrique. Les projets d’Audi en matière de véhicules électriques se révèlent très prometteurs. Ce n’est pas seulement une question de motorisation électrique, mais aussi de nouvelle mentalité plus attentive aux besoins des occupants et de la planète.

Une marque de voiture doit toujours se projeter dans le futur. En effet, les attentes des conducteurs et de la société ne cessent de changer à une vitesse inouïe. Audi l’a bien compris. Avec ses modèles e-tron 100 % électriques, la marque haut de gamme allemande a tracé un plan d’avenir clair : être certifiées neutre en CO2 d’ici 2050. Au fait, saviez-vous que les usines Audi qui produisent tous les modèles électriques – comme Audi Brussels à Forest – sont déjà totalement neutres en carbone à l’heure actuelle ? Il ne s’agit donc pas seulement des voitures elles-mêmes, mais de l’ensemble du processus, de la conception au recyclage. Tout a été repensé dans les moindres détails.

Audi e-tron (Sportback) 21,4 – 24,1 kWh/100 KM – 0 G CO2/KM (WLTP)

Des idées innovantes

Grâce à sa vaste gamme électrique, Audi garde toujours une longueur d’avance sur la concurrence. Ainsi, il est déjà possible aujourd’hui de faire son choix entre 6 modèles e-tron. Vous ne les connaissez pas encore tous ? L’Audi e-tron et sa variante coupé, l’ Audi e-tron Sportback, forment le duo de SUV par lequel tout a commencé. L’Audi e-tron GT quattro – tout comme l’Audi RS e-tron GT, encore plus sportive – est un véhicule grand tourisme hautes performances. Vous verrez souvent le nouveau SUV compact, l’Audi Q4 e-tron et sa variante coupé, l’Audi Q4 Sportback e-tron, sur la route ces prochaines années, car ils rencontrent un vif succès en tant que voitures de société en Belgique. Dans les chiffres belges d’immatriculation de voitures électriques neuves, au cours des cinq premiers mois de 2022, l’Audi Q4 e-tron se place même en tête de liste.

La gamme e-tron présente systématiquement quelques atouts importants en fil conducteur : design, digitalisation, performances et durabilité. Ainsi, l’Audi e-tron et l’Audi e-tron Sportback proposent des rétroviseurs virtuels en option, équipés de petites caméras qui projettent les images arrière dans l’habitacle sur des écrans OLED. Tous les véhicules électriques Audi se distinguent également par la conception de leur éclairage. Bien plus encore : sur l’Audi Q4 e-tron et l’Audi Q4 Sportback e-tron, le système de commande MMI vous permet de faire personnellement votre choix entre quatre « signatures d’éclairage ».

L’Audi Q4 e-tron et l’Audi Q4 Sportback e-tron sont également disponibles avec l’affichage tête haute à réalité augmentée. De cette manière, les informations de certains systèmes d’aide à la conduite ou de navigation s’affichent sous la forme d’une image flottante virtuelle sur le pare-brise, à une dizaine de mètres du conducteur. Nous pourrions citer de multiples autres caractéristiques, mais le message est clair : les voitures électriques d’Audi incarnent le progrès. Elles débordent de technologie de pointe, de solutions créatives et d’idées innovantes qui ont un impact sur la société. Cela ressort, par exemple, de l’intérieur sans cuir confectionné à partir de matériaux recyclés de l’Audi e-tron GT quattro.

Audi e-tron GT 18,8 – 20,2 kWh/100 KM – 0 G CO2/KM (WLTP)

Que réserve l’avenir ?

L’histoire des modèles e-tron s’annonce bien plus intéressante encore dans les prochaines années. Audi souhaite proposer plus de 20 modèles 100 % électriques pour 2025. À partir de 2026, la marque haut de gamme ne commercialisera plus que de nouveaux modèles exclusivement électriques à travers le monde. Par ailleurs, Audi mettra progressivement fin à la production de moteurs à combustion d’ici 2033. « Avec cette feuille de route, nous apportons toute la clarté nécessaire pour effectuer une transition solide et décisive vers l’ère électrique. Nous émettons le signal qu’Audi est prête », déclare Markus Duesmann, CEO d’Audi AG.

Ce signal ressort également des 3 concept cars remarquables (et totalement électriques), présentés par Audi au cours des derniers mois. En collaboration avec son équipe, Marc Lichte, Responsable du Design chez Audi AG, a créé le concept skysphere (un roadster), le concept grandsphere (une luxueuse berline de tourisme) et le concept urbansphere (une citadine assortie d’une sorte de salon mobile). Comme l’indique le terme « sphère », l’espace entourant les occupants est au centre de l’attention. Les concepteurs ont opté pour une approche particulière. « Il s’agit des premières voitures que nous avons vraiment conçues de l’intérieur vers l’extérieur », déclare Marc Lichte. « Le point de départ est l’intérieur, le cadre et l’expérience des occupants pendant le trajet. »

Audi Q4 e-tron 17,0 – 21,4 kWh/100 KM – 0 G CO2/KM (WLTP)

L’A6 dorénavant électrique

L’ Audi A6 e-tron concept et l’ Audi A6 Avant e-tron concept en version break marquent un petit pas de plus sur la voie de la production en série. L’Audi A6 familiale sera d’ici peu électrique et les deux modèles ont déjà été présentés comme modèles à l’étude. Avec une autonomie de 700 km (WLTP) et une batterie qui recharge 300 km au moyen d’un chargeur rapide de 270 kW en seulement 10 minutes, Audi souhaite repousser les limites du segment haut de gamme. Tout comme les modèles e-tron actuels l’ont toujours fait.

Marc Lichte, Responsable du Design chez Audi AG, est en tout cas ravi de pouvoir travailler au design de toutes ces voitures électriques d’Audi : « Il n’a jamais été aussi intéressant d’être un concepteur de voitures. Le moment est venu de donner aux voitures une nouvelle forme. Autrement dit : décider de l’avenir de la conception automobile. La transition à la conduite électrique y ouvre la voie. »



