Passez des fêtes authentiques, gourmandes et féeriques dans le département de la Marne

Du dépaysement, mais pas trop de route : tel est le critère numéro un des familles à la recherche d’une chouette destination où s’évader pour les fêtes de fin d’année. Des spécialités gourmandes, un patrimoine riche, des villes dynamiques ainsi que des espaces naturels où se détendre, sans oublier de nombreux marchés de Noël locaux : le département de la Marne coche toutes les cases de la destination des fêtes idéale. On vous emmène dans ce magnifique coin de Champagne qui déborde de charme.

Festivités de Noël à Sézanne © Ville de Sézanne

Situé à seulement deux heures de route du pays (trois si vous partez de la capitale) et facilement accessible en train en passant par la ville de Reims, le département de la Marne vous attend pour un séjour des plus complets. Amoureux de culture, férus d’Histoire, épicuriens amateurs de vin et de gastronomie locale ou promeneur en quête de nouveaux horizons verts : la Marne comble de bonheur tous ses visiteurs. Associée à des événements clés de l’histoire française, de l’avènement de Clovis aux Guerres Mondiales sans oublier l’ère napoléonienne, le département de la Marne regorge de sites historiques emblématiques et de lieux de mémoire. Des siècles d’Histoire qui ont façonné l’architecture de ses villes. Comptant de nombreux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comme la Cathédrale Notre-Dame de Reims qui a vu le sacrement de 31 rois de France, le Palais du Tau ou encore la Basilique Notre-Dame de l’Épine qui est un joyau de l’art gothique.

La Cathédrale – Reims © Ben Becker

Terre d’histoire et de gourmandises

Mais il n’y a pas que son passé historique qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, les Coteaux, Maisons et Caves de champagne, sont eux aussi protégés depuis 2015. Terre de bulles et de vins prodigieux, la région compte de nombreux vignobles qui confèrent à ce département un style bucolique propice aux balades quatre saisons. Petit conseil : pour prendre un peu de hauteur et admirer les domaines viticoles du coin, arrêtez-vous au phare de Verzenay qui offre une vue splendide sur le département. Mais les vignes ne sont pas les seuls paysages qu’offre la Marne : le département fera le bonheur des promeneurs avec son Parc naturel régional de la Montagne de Reims, son Lac du Der – un lac artificiel doté d’un écosystème d’une richesse rare – ainsi que ses nombreuses forêts verdoyantes. Qui dit champagne de renom, dit forcément terre de fine gastronomie. Et la Marne ne déroge pas à la règle : le département possède de nombreux restaurants gastronomiques, de belles tables et propose des activités culinaires très originales (comme des cours de sabrage !). Pour accompagner ces bulles, délectez-vous de spécialités locales incontournables comme les escargots de Champagne, les pieds de cochon « à la Menou » et, pour les becs sucrés, les célébrissimes biscuits roses de Reims.

En haut: Phare de Vezernay ©E.Goulet – En bas: Château de Sacy © Mathilde Ranchon

Féérie de Noël dans la Marne

Ce petit aperçu vous a donné envie de faire vos valises et de réserver un séjour à Reims ou ses environs ? Attendez un peu d’en savoir plus sur les nombreuses festivités organisées pour célébrer la fin d’année ! Le département possède un agenda très chargé qui ravira petits et grands. Première escale dans le centre-ville de Reims pour découvrir ses décorations lumineuses et son marché de Noël. Le plus grand marché de la Cité des Sacres aura lieu sur les Hautes promenades, une zone piétonne de la ville. Comptant 130 chalets, ce marché local sera l’endroit idéal pour dénicher des cadeaux de Noël originaux et artisanaux. Ce marché de Noël, qui est le troisième plus important de la France après Colmar et Strasbourg, se tiendra du 1er décembre au 30 décembre 2022. Si vous aimez la féerie des fêtes, poursuivez votre séjour festif en prévoyant des escales à Epernay et Châlons-en-Champagne, deux villes également réputées pour leur marché de Noël. À Châlons, une cinquantaine d’exposants vous inspirent des idées de cadeaux, vous régalent de plaisirs festifs (huîtres, pâtés en croûte et autres délices locaux) et vous mettent des étoiles plein les yeux avec leurs décorations féeriques. Pour prolonger la magie des fêtes, la ville a prévu des spectacles de rue, des concerts, un carillon de lumière et bien d’autres animations.

Marché de Noël de Reims © Les Coflocs

Pour les fêtes, la ville d’Épernay revêt ses traditionnels Habits de Lumière. Durant trois jours, du 9 au 11 décembre, la ville s’illumine et s’anime avec de nombreuses activités autour de l’avenue de Champagne. Bars à champagne, illuminations, feux d’artifice et vidéo-mappings contemporains vous plongeront dans un voyage féerique en attendant l’arrivée du Père Noël. Si vous voulez croiser ce dernier pour lui demander un cadeau particulier, filez à Sézanne. Dans cette charmante ville, le Père Noël s’amuse à descendre à la tyrolienne !

Habits de Lumière – Épernay © Les Coflocs

Vous l’aurez compris, entre le shopping de Noël et les célébrations de la fin d’année, la Marne est le département idéal pour vivre pleinement la magie des fêtes en famille. Pour concocter un séjour personnalisé et réserver des activités originales, consultez l’agenda des activités dans la Marne .