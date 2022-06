Passez des vacances vivifiantes et durables dans l’arrière-pays bordelais

Avec ses vignobles dynamiques, ses campagnes paisibles et son terroir exceptionnel, l’arrière-pays bordelais vous promet de merveilleuses vacances d’été. Visites incontournables et bonnes adresses, notre petit guide pour un fabuleux séjour en Entre-deux-Mers.

Explorer les vastes vignobles à vélo, s’essayer à la marche nordique, déambuler dans les rues étroites de villages pittoresques, faire connaissance avec les vignerons du coin, découvrir des châteaux historiques ou partir à la recherche d’un trésor en famille : grâce à ses nombreuses activités et ses paysages variés, l’Entre-deux-Mers séduira tous les profils de voyageurs. De l’aventurier intrépide au touriste surmené en quête de repos, en passant par le féru d’histoire, le fin gourmet ou l’amoureux d’artisanat : la destination s’adapte à votre rythme et vos envies. 3 expériences incontournables à vivre en Entre-deux-Mers.

©David Remazeilles (Gironde Tourisme)

Balade avec Bacchus : la Dolce Vita à Vélo !

Virée en pleine nature, parcours le long des rivières ou sur les petites routes locales : la région propose de nombreuses balades en vélo. Enfourchez votre bolide à pédales et partez à la découverte du pays d’Entre-deux-Mers. Le parcours que l’on vous recommande ? La Balade avec Bacchus. Comme son nom l’indique, cette excursion est l’activité idéale pour les amateurs de vins et de vélo. Cette merveilleuse balade titillera vos 5 sens : admirez les fabuleux domaines environnants, écoutez le calme champêtre de la région, effleurez la nature du bout des doigts, sentez et, enfin, goûtez ces vins préparés avec amour par les vignerons de la région.

Cette merveilleuse balade démarre aux portes de Bordeaux, depuis les quais de la ville. Via une piste cyclable, vous rejoindrez une petite route qui serpente le long de la Garonne avant de vous amener à Latresne et, par la suite, à la voie verte Roger Lapébie, un sentier original aménagé sur une ancienne voie ferrée. Au cours de votre balade à bicyclette, prévoyez des haltes pour visiter les incontournables de la région comme la bastide de Créon ou encore l’Abbaye de La Sauve, un bijou de l’art roman classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Autre escale, cette fois-ci plus rafraîchissante, la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers. Vous goûterez aux merveilleux vins d’appellation de la région tout en admirant la splendeur de cette ancienne grange abbatiale. Si vous êtes en forme, poursuivez votre balade en empruntant le tunnel de La Sauve et plongez-vous dans les paysages bucoliques de l’arrière-pays. Après une aussi belle balade, l’heure sera à l’apéro ! Rendez une petite visite aux vignerons des environs, ils se feront un plaisir de vous révéler les secrets de leurs savoureuses cuvées. Après ce voyage sensoriel, terminez votre périple à deux-roues en explorant la petite ville bastide de Sauveterre-de-Guyenne.

Un programme culturel varié

©Entre-deux-Mers Tourisme

L’arrière-pays bordelais a aussi de quoi séduire les amoureux de culture. Tous les étés, la région et l’office du tourisme local prévoient de nombreuses animations culturelles. Parmi elles, les visites guidées théâtralisées, une manière originale de découvrir le coin tout en soutenant les acteurs locaux. Mi-visite guidée, mi-pièce de théâtre, les Chemins Vagabonds du Patrimoine vous permettent de mieux comprendre les bastides, ces anciens villages fortifiés construits autour d’une place en arcades, une construction typique de la région. Voyagez dans le temps et partez à la découverte de ces lieux extraordinaires. Cet été, les guides expérimentés vous feront revivre la Révolution de 1789 à travers des jeux de rôle et de nombreuses anecdotes historiques. Enrichissantes et dynamiques, ces visites ludiques divertiront toute la famille.

Les Routes des vins en Entre-deux-Mers

Vous rêvez d’un séjour placé sous le signe de l’œnotourisme ? N’en dites pas plus ! L’Entre-deux-Mers est aussi une terre de (très bons) vins. Découvrez les 16 vignobles AOC de la région via 10 itinéraires originaux. Pour ceux qui ressentent des courbatures après leur escapade en bicyclette de la veille, montez dans le Petit Train des vignobles de Bordeaux pour découvrir le Domaine de la Grave. Amateur de produits bio et de gastronomie responsable, rendez plutôt une petite visite au Château de la Clyde et son vignoble converti en biodynamie. Pour en apprendre plus sur le métier de vigneron, suivez Christine durant ses Greens Balades. De la sélection du raisin à la mise en bouteille, elle vous dévoilera tous les secrets des nouvelles cultures plus raisonnées. Une visite suivie, bien évidemment, d’une dégustation de vins… ou de jus de raisin pour les plus jeunes !

©Charlotte Moutier (Entre-deux-Mers Tourisme)

Entre balades champêtres, culture et œnotourisme, l’arrière-pays bordelais vous dévoile toutes ses saveurs.

