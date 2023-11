« Pour vraiment rendre le monde meilleur, nous devons repartir d’une page blanche »

Chez Polestar, durabilité et luxe vont de pair. Lies Eeckman, directrice générale de Polestar, s’affranchit des conventions existantes pour réaliser les ambitions de neutralité climatique de la marque suédoise de voitures électriques. Celle-ci collabore désormais avec le grand chef cuisinier végane Pieter-Jan Lint. Lui aussi allie durabilité et raffinement dans son restaurant gastronomique 100 % végétal Amaranth.

S’affranchir des conventions

Lies Eeckman, directrice générale de Polestar : « Le secteur automobile génère environ 15 % des émissions de CO 2 dans le monde. Cela signifie que l’on peut avoir un impact énorme en faisant les choses différemment et en remettant les conventions en question. En effet, il ne suffit pas d’adapter les processus existants pour œuvrer en faveur d’un avenir climatiquement neutre. Nous repartons donc d’une page blanche. We design to zero : nous concevons des voitures pour qu’elles atteignent le plus rapidement possible le zéro émission. Et cela commence dès le premier processus de réflexion. Ainsi, avant même la phase de développement, il faut tenir compte de la fin du cycle de vie. Par exemple, dans les futures Polestar 5 et 6, le châssis et la carrosserie seront coulés en aluminium en un seul bloc fluide : ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront être efficacement recyclés en fin de vie. »

Pieter-Jan Lint, chef d’Amaranth: « Je viens de la cuisine classique et je n’étais pas du tout intéressé par le véganisme. À un moment donné, j’en suis venu à m’interroger sur l’impact et l’origine des ingrédients. De quoi a-t-on besoin pour produire un morceau de viande ? Si nous continuons à traiter les aliments comme les générations précédentes, il n’y en aura pas assez pour toute la population mondiale. J’ai donc cherché une autre approche : puis-je faire avec les cinq kilos de céréales nécessaires pour produire un kilo de viande ? »

Transparence et traçabilité

Pieter-Jan Lint: « Nous évaluons tous les produits de notre chaîne pour voir si nous pouvons les remplacer de manière durable et locale. Par exemple, nous travaillons avec des pois chiches cultivés à quelques kilomètres d’ici. Même l’huile de colza provient de notre pays. En revanche, je dois acheter de l’huile d’olive en France, et même le sel et le poivre ne proviennent pas de Belgique. Je ne prétendrai donc jamais que 100 % de nos ingrédients ont une provenance locale. Je veux être transparent à ce sujet. »

Lies Eeckman : « Chez nous aussi, la transparence est une valeur fondamentale : nous voulons connaître l’origine de nos composants et cartographions le cycle de vie entier d’une voiture. Nous savons exactement combien de CO 2 est émis à chaque étape de la chaîne et nous étudions les moyens de parvenir au niveau zéro grâce à de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. C’est pourquoi nous utilisons également la technologie blockchain pour suivre les matériaux à haut risque, tels que le cobalt. Et nous travaillons avec des partenaires innovants, qui fabriquent des matériaux pour le revêtement intérieur à partir de lin et de filets de pêche recyclés, par exemple. »

Pieter-Jan Lint, chef végane, et Lies Eeckman, directrice générale de Polestar

Le luxe tranquille

Lies Eeckman : « En travaillant avec ces autres matériaux et en innovant constamment, nous redéfinissons le luxe. Une Polestar n’affiche pas de fioritures, mais respire le luxe tranquille. Cela attire l’attention sur ce qui compte vraiment : des matériaux durables de haute qualité. »

Pieter-Jan Lint: « L’intérieur de notre restaurant est minimaliste, de sorte que l’accent est mis sur ce qui est servi à table. Une belle assiette en dit long sur le goût, mais aussi sur l’origine des ingrédients. De plus, si vous créez une expérience gastronomique inoubliable avec de simples pois chiches, vous pouvez inspirer les gens bien plus largement qu’avec de la restauration rapide. »

Les meilleurs du genre

Pieter-Jan Lint: « Une belle présentation a souvent plus d’impact. Il en va de même pour une voiture : le design de Polestar m’a séduit. Et bien sûr, l’option d’un intérieur végane ne peut qu’attirer un professionnel de la cuisine végétale. En outre, un grand rayon d’action est important : je donne beaucoup de formations à des professionnels et je dois souvent me déplacer. »

Lies Eeckman : « La technologie évolue rapidement. Grâce à des améliorations constantes, telles que des batteries plus efficaces, l’autonomie de la Polestar 2 atteint désormais 655 km. La vitesse de chargement est également cruciale pour le confort de conduite. Sur ces deux points, nous sommes aujourd’hui les meilleurs de notre catégorie. »

Inspirer plus largement

Lies Eeckman : « Si vous voulez faire partie de la solution, vous devez élargir votre vision. D’ici 2030, nous voulons développer une voiture entièrement neutre en carbone et d’ici 2040, nous entendons être une entreprise climatiquement neutre. Il ne s’agit pas seulement d’une ambition pour l’avenir : depuis le lancement de la première Polestar 2 en 2020, l’empreinte carbone a été continuellement réduite du berceau à la porte (cradle-to-gate). Il en résulte une économie globale de CO 2 e de 12 %, ce qui équivaut à 3 tonnes de CO 2 e par voiture en 3 ans. »

Pieter-Jan Lint: « Nous avons fait installer 25 panneaux solaires sur le toit. Ils rendent la maison un peu moins esthétique, mais nous permettent de cuisiner presque entièrement à l’énergie solaire pendant la journée. Vous savez ce qui est bien ? 80 à 90 % de nos hôtes ne sont pas véganes et arrivent sceptiques. Mais lorsqu’ils quittent le resto, ils sont agréablement surpris : “Je ne savais pas que c’était possible”, disent-ils. Ce qui compte, pour nous, c’est d’avoir planté cette petite graine ».

Lies Eeckman : « Le fait que l’on puisse manger gastronomique sans viande ni poisson a également été une découverte pour moi. On peut établir un parallèle avec notre secteur : en nous réinventant, nous espérons inspirer les gens de manière plus large. Une voiture fait partie de la solution, chacun peut avoir un impact positif. Mais cela ne doit pas se limiter à une voiture. Faire des choix plus conscients peut devenir un mode de vie. »

