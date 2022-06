Sportive, agréable à conduire et fiscalement intéressante : comment CUPRA séduit de plus en plus de clients

Le monde de l’automobile change radicalement, et c’est donc le moment idéal pour changer également de marque de voiture si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture (de société). La marque espagnole CUPRA, la plus jeune du groupe Volkswagen, adopte volontiers une approche différente. À quoi pouvez-vous vous attendre ? Un mélange original de design émotionnel et d’atouts rationnels.

Lorsqu’il s’agit de choisir une nouvelle voiture de société, nombreux sont ceux qui pensent d’abord aux traditionnelles marques de leasing bien connues. Mais le marché de l’automobile est en pleine mutation, et des outsiders intéressants font leur apparition. Prenez, par exemple, CUPRA, la nouvelle marque de voitures originaire de Barcelone. Celle-ci connaît actuellement un succès fulgurant. Un chiffre qui en dit long : en 2021, CUPRA a triplé ses ventes dans le monde.

Qu’est-ce qui fait que CUPRA est différente ?

L’originalité commence par le design : celui-ci adopte une allure méridionale et sportive. CUPRA est plus attrayante que les marques de masse habituelles, et pourtant plus accessible que les marques premium coûteuses. Pour le conducteur de CUPRA, l’apparence dynamique n’est pas le seul élément qui compte : il y a aussi le plaisir de conduire. À l’heure de l’électrification, est-ce encore possible ? Bien sûr ! Car plaisir de conduire et conduite sans émissions vont de pair.

CUPRA propose aujourd’hui plusieurs véhicules hybrides rechargeables déductibles à 100 %, avec une autonomie jusqu’à 60 km en mode 100 % électrique. La Formentor, un coupé SUV combinant les avantages d’une voiture performante avec les qualités d’un SUV, est un nouveau venu intéressant sur le marché des parcs automobiles. La Formentor e-HYBRID a une puissance de 204 ch, et même de 245 ch dans sa version sportive VZ (Veloz, ou « rapide » en espagnol). Bon à savoir : la CUPRA Leon sportive milieu de gamme (cinq portes et break) est également disponible en version e-HYBRID (204 ou 245 ch).

La CUPRA Born électrique

CUPRA souhaite proposer d’ici 2030 uniquement des modèles 100 % électriques. La transition a déjà commencé avec la Born qui permet d’atteindre une autonomie maximale de 540 km (avec une batterie de 77 kWh). Elle est non seulement 100 % électrique, mais aussi 100 % déductible fiscalement, et 100 % neutre en CO 2 : CUPRA utilise ainsi des énergies renouvelables dans la chaîne d’approvisionnement et lors de la production, ou compense les émissions par des investissements environnementaux. Un engagement écologique.

Avantages

Le fait que CUPRA fasse partie du groupe Volkswagen et soit importée par D’Ieteren vous offre de nombreux avantages. La marque dispose ainsi d’un réseau étendu de 23 points de vente et de 60 points de service en Belgique. Vous bénéficiez également des conventions Fleet de D’Ieteren. Pour les CUPRA électriques, vous pouvez enfin opter pour les solutions de recharge d’EDI (Electric by D’Ieteren) : une borne de recharge intelligente pour la maison ou le bureau, la facturation fractionnée de l’électricité à l’employeur, ou les cartes de recharge donnant accès au plus grand réseau de bornes de recharge publiques d’Europe. Avec CUPRA, votre entreprise est ainsi parée pour cette nouvelle ère électrique.