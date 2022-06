Surf, gastronomie & culture : 6 excellentes raisons de filer à Arcachon

Arcachon est une destination très réputée pour ses plages et ses activités balnéaires, mais c’est aussi une terre de patrimoine, de nature, de gastronomie et d’art. Randonnées verdoyantes, activités nautiques, balades architecturales et découvertes gastronomiques : 6 activités incontournables pour explorer la ville aux quatre saisons.

©Kevin Biette

Arcachon la balnéaire

Vous le savez : la destination est réputée pour ses merveilleuses plages, qu’elles soient sauvages ou familiales. La plage Pereire fait définitivement partie des plus beaux spots de la côte Atlantique française. Cette plage de sable blond, située à l’orée d’une forêt de pinèdes, offre une vue imprenable sur la presqu’île du Cap-Ferret. La plage est également le lieu de rendez-vous idéal pour un tête à tête romantique au soleil couchant : lorsque la marée est basse, le ciel orangé se reflète sur son bassin lui conférant des couleurs chatoyantes et une ambiance magique. Autre grand classique tout aussi mythique, la fameuse Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe. Après une ascension vers le sommet et admiré la magnifique vue sur ses alentours, prenez un bain de soleil sur le banc d’Arguin, un site naturel aux allures de Caraïbes.

©Kevin Biette

Arcachon la nautique

Qui dit océan, dit forcément un tas d’activités nautiques ! Une virée à Arcachon, c’est voguer sur une croisière en pleine mer, admirer les catamarans avançant délicatement au gré des brises marines ou encore découvrir ses surprenants paysages à bord d’un kayak. Bref, une véritable aventure marine, dans laquelle on embarque les yeux fermés. Les familles se donneront à cœur joie aux activités nautiques comme le kite-surf, le paddle, le kayak, la pêche aux coquillages ou encore la plongée. Vous pouvez également prévoir des excursions marines d’une demi-journée (ou plus si affinité) à bord d’un catamaran, d’un bac à voile ou d’un bateau de pêcheur pour vous initier aux bases de la pêche.

Arcachon la naturelle

Une fois que vous avez bien profité de ses plaisirs iodés, on vous invite à découvrir ses magnifiques paysages naturels. Pour découvrir son exceptionnelle biodiversité, prévoyez une virée sur son Île aux Oiseaux. Depuis les Cabanes Tchanquées, une sorte de cabanon sur pilotis, admirez les nombreux oiseaux locaux ou migrateurs qui s’y reposent.

Arcachon la design

Entre deux plongeons, visitez Arcachon et ses quartiers qui rendent hommage aux saisons. Baladez-vous dans la Ville d’Été à la découverte du centre-ville avant d’explorer la Ville d’Automne et son port de plaisance, le quartier coloré de la Ville de Printemps et enfin la Ville d’Hiver et ses villas typiques qui surplombent la ville. Grâce au développement des voies ferrées, la station balnéaire a connu un bel essor vers la fin du 19e siècle et cela se ressent dans son architecture. Ainsi, la ville compte de nombreuses villas esprit Belle Époque dont certaines ont été transformées en chambres d’hôtes. Baladez-vous, avec un guide, dans les rues de la ville à la découverte des plus belles façades d’Arcachon et ses quartiers de saison.

©Kevin Biette

Arcachon l’historique

Continuons ce voyage dans le temps avec un autre événement historique majeur qui a marqué Arcachon et la côte Atlantique : la seconde Guerre Mondiale. Afin de défendre ses positions, l’Allemagne a fait construire de nombreux bunkers sur la côte Atlantique, une fortification connue sous le nom de Mur de l’Atlantique. Certains de ces bunkers sont ouverts au public, comme le Bunker 502 qui se trouve au centre d’Arcachon, au sous-sol de l’Office de Tourisme local. Associant histoire et expérience interactive, il offre une belle leçon d’histoire aux petits et aux grands. D’autres vestiges de blockhaus ont été recouverts par des graffeurs locaux, pour une promenade historique et poétique depuis les plages du littoral Atlantique.

©Farid Makhlouf

Arcachon la gourmande

Grâce à sa proximité avec l’océan Atlantique, Arcachon est une région propice à l’ostréiculture et aux plaisirs iodés. On s’y régale d’huîtres, de palourdes, de coques, de dorades, de bars ou encore de seiches, autour d’un bon verre de vin de Bordeaux (évidemment !). Des spécialités locales à déguster dans les nombreux restaurants dédiés aux poissons et fruits de mer de la ville ou sur ses marchés. Côté sucré, la ville regorge de douceurs plus alléchantes les unes que les autres comme la dune blanche – une sorte de chouquette garnie – les huîtres en chocolat et les incontournables canelés que vous trouverez facilement dans les boulangeries locales. Si vous aimez découvrir le terroir d’une ville en explorant ses marchés, faites une halte aux halles du centre-ville. En été, elles sont ouvertes tous les matins et soirs du mardi au vendredi. Partez également à la rencontre des producteurs locaux du marché bio du Moulleau qui se tient tous les mardis matins. Enfin, pour les lève-tôt, faites un tour au quartier de l’Aiguillon et admirez les appétissants étals des commerçants qui vous attendent tous les mercredis matins d’été.

Pour plus d’inspiration sur vos prochains séjours en France, rendez-vous ici !

