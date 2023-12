The Balvenie rend hommage à l’artisanat avec un whisky d’exception en édition limitée

Pas d’artisanat sans artisan. Un produit ne serait rien sans les mains de ses créateurs, leur savoir-faire, leur passion, leur sens de l’innovation et leurs précieuses connaissances. Afin de mettre à l’honneur ses artisans passionnés, The Balvenie a sorti A Revelation of Cask and Character, un whisky de 19 ans d’âge en édition limitée dédié à un acteur phare du secteur : les tonneliers. Une bouteille haut de gamme issue de sa prestigieuse Collection Stories.

Quand on pense à l’artisanat dans la production de whisky, on pense à des cultivateurs d’orge, des distillateurs et des maîtres-assembleurs. Mais connaissez-vous le métier de tonnelier ? Cette profession méconnue a pourtant toute son importance dans l’univers des spiritueux. Ces passionnés sont chargés de restaurer et d’entretenir les fûts en bois, ceux dans lesquels vieillissent les précieux whiskies The Balvenie. “ La tonnellerie est la forme originelle du recyclage : nous réparons toujours les vieux fûts, ce qui intensifie les saveurs riches des spiritueux.”, explique Ian McDonald, un des fiers Maître Tonnelier qui est entré dans la distillerie The Balvenie en 1969 .

Choisir un tonneau dans lequel reposera un whisky ne se fait pas au hasard : selon l’espèce de bois, son âge et son histoire, le whisky vieillira différemment et se parera de saveurs complexes et uniques. Cette expertise, vous ne la trouverez pas dans n’importe quelle distillerie. Peu de maison de whisky peuvent se targuer de disposer d’une telle main d’œuvre artisanale et experte en son sein. “Nous collaborons avec nos tonneliers, ce qui nous offre une certaine souplesse en matière d’idées et d’innovation et nous permet d’expérimenter avec différents fûts afin d’explorer de nouvelles saveurs.”, explique la Maître de Chai de la maison The Balvenie, Kelsey McKechnie. Ces artisans du patrimoine méritent donc bien que l’on trinque à leur santé !

Un fût d’exception

A Revelation of Cask and Character est un whisky premium de 19 ans d’âge de la gamme Collection Stories qui compte déjà plusieurs bouteilles d’exception dont The Tale of The Dog, un whisky de 42 ans d’âge ou encore A Rare Discovery from Distant Shores (27 ans d’âge). Ce que cette collection a de particulier ? Chaque bouteille est un hommage à des personnes ou des lieux qui ont marqué l’histoire et les whiskies de The Balvenie. Afin de mettre à l’honneur son équipe de tonneliers, la maison écossaise a opté pour une édition vieillie dans un fût qui sort de l’ordinaire. A Revelation of Cask and Character sera le seul produit de la gamme à être vieilli à 100% en fût de sherry Oloroso, conférant au whisky des saveurs profondes, un nez intensément fruité et des notes d’écorces d’oranges caramélisées tout en laissant un goût subtil, mais gourmand, de noisette sur le palais.

Cette nouvelle venue de la Collection Stories est dissimulée dans un écrin qui met, lui aussi, l’expertise des tonneliers de The Balvenie à l’honneur grâce aux talentueux artiste et graveur britannique Andy Lovell. Il s’est inspiré de la maison écossaise, de son histoire et du travail de ses tonneliers, pour dessiner un écrin et une étiquette exclusifs. Un bel hommage à la créativité humaine, à l’artisanat et au quotidien des tonneliers de la distillerie. Cette bouteille marque aussi une autre grande nouveauté : il s’agit du premier whisky entièrement développé par la nouvelle Maître de Chai de The Balvenie : Kelsey McKechnie. Après avoir travaillé pendant six ans sous l’œil bienveillant et attentif du Maître de Chai David C. Stewart MBE, Kelsey McKechnie a conçu son premier produit signé en tant que Maître de Chai, marquant ainsi sa récente nomination en tant que Maître de Chai pour The Balvenie. Un whisky premium innovant imprégné des traditions de la maison et de la passion de tous ses fervents acteurs à glisser sans hésiter au pied du sapin.

A Revelation of Cask and Character est disponible à partir de novembre au prix de 380€ (prix conseillé pour 70cl). Plus d’info sur www.thebalvenie.com