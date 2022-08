Un cocktail élégant et bien élaboré à déguster cet été

The Botanist, gin durable et abordable produit dans une distillerie avec certification B Corp, vous aide à bien recevoir vos invités lors de vos événements d’été.

Conçu, distillé et préparé de manière artisanale au sein de la Bruichladdich Distillery, The Botanist est un Dry Gin délicat, complexe et équilibré originaire de l’île d’Islay, dans l’archipel des Hébrides, au large de la côte ouest de l’Écosse. L’île d’Islay offre des paysages variés, mêlant plages de sable blanc, forêts denses, tourbières et landes sans fin. Tout cela donne une île au sol riche et fertile, d’où les 22 extraits de plantes locales utilisés dans le gin sont cueillis à la main de manière durable. C’est cette volonté d’assurer des méthodes de production durables, un soutien à la communauté locale et un bon environnement pour les employés qui a permis à la distillerie Bruichladdich de recevoir la certification B Corp en 2020, pour récompenser son engagement à mener des activités commerciales dans une dynamique positive pour tous.

La recette de The Botanist comprend une fragrante sélection de 22 plantes locales que l’on trouve en abondance sur l’île d’Islay. Ces ingrédients locaux sont cueillis à la main par les cueilleurs professionnels James Donaldson et Kate Hannett. Ces derniers sillonnent les collines, les landes et le littoral de l’île de mars à octobre, en collectant de petites quantités à de nombreux endroits différents afin de s’assurer que les 22 plantes continuent à prospérer. Ils sèchent ensuite les extraits pour préserver leurs délicates senteurs. Ces extraits de plantes incluent différents types de menthe, des plantes aux senteurs d’agrumes comme la citronnelle et des fleurs telles que la reine-des-prés et le gaillet jaune. Tous ces ingrédients sont combinés dans un incroyable bouquet d’arômes qui donne au gin The Botanist sa saveur complexe mais équilibrée.

Outre sa volonté de conserver une cueillette durable pour les 22 extraits de plantes, The Botanist souhaite rendre à la communauté locale et contribuer à la biodiversité végétale et aux initiatives de préservation à l’échelle globale, au travers de The Botanist Foundation. Ainsi, les bénéfices d’une récente édition spéciale ont été versés à l’organisation Botanic Gardens Conservation International, dont la mission est de sauver des plantes rares d’un risque d’extinction. Les bouteilles sont en outre envoyées dans des pochettes en carton recyclé (et recyclable), et la marque encourage même ses clients à réutiliser leur bouteille distincte de manière créative.

Si vous voulez ravir vos invités cet été, The Botanist est un incontournable dans votre bar à cocktails, avec une douceur satinée sur le palais, et un bouquet plein de fraîcheur mêlant agrumes et genévrier. La richesse initiale de la première gorgée trouve une belle profondeur avec des touches plus élémentaires, avant l’arrivée au premier plan d’un enchaînement de délicates notes de fleurs et d’herbes. Le processus de distillation long et lent permet de créer un équilibre complexe de saveurs qui capture parfaitement l’essence d’un séjour sur l’île d’Islay. The Botanist est donc le gin idéal pour un martini classique et soyeux, ou un gin & tonic rafraîchissant lors d’une chaude journée d’été. Avec de nombreuses recettes proposées sur son site, la marque encourage à goûter à la beauté sauvage, sur TheBotanist.com.