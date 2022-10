Un hiver dans l’Oberland bernois

Cette année, la Suisse s’impose comme destination idéale. Très facilement accessible en train et accueillante, elle regorge de destinations attrayantes. Focus sur la Région de Berne et trois de ses plus beaux joyaux.

Sport, wellness et réconfort gastronomique. Tout se tente en mode écologique et sans voiture.

Interlaken : Que d’activités !

Kayak d’hiver sur le lac de Brienz

© Zwitserland Toerisme/Lorenz Richard

La perle de l’Oberland bernois invite à quantité d’excursions et d’expériences sportives, à l’ombre majestueuse des sommets Eiger, Mönch et Jungfrau. Ici, la durabilité, chère à la Suisse, a du sens : plus de 45 trains de montagnes, télécabines, téléphériques, télésièges et téléskis vous transportent vers 200 km de pistes et nombre de randonnées. Vous pouvez même découvrir les lieux à bord de l’e-bus du réseau du transport public Suisse, entièrement écologique. Surtout, profitez de la Winterlaken Card offrant une foule d’avantages et loisirs dont un Forfait sports d’hiver de la région de ski Jungfrau. Un skibus gratuit vous emmène sur les pistes depuis Interlaken.

En téléphérique vers le Stockhorn à 2190 mètres

© Interlaken Tourism

Le panorama depuis le Stockhorn, qui culmine à 2190 m, est grandiose. La vue sur la ville et le lac de Thoune vaut à elle seule le détour.

Les rives du lac, comme celles du lac de Brienz, sont riches en activités : pistes de luge, balades en forêt, excursions en raquettes… Les audacieux tenteront le skydiving ou le parapente car la région regorge d’activités d’hiver. Et même du kayak hivernale sur le lac de Brienz.

Kayak d’hiver sur le lac de Brienz

© Zwitserland Toerisme/Lorenz Richard

L’endroit mise sur l’originalité et propose un hotpot chauffé au feu de bois, idéal en dégustant une fondue. Ou le HotTug, pour naviguer en barbotant dans l’eau chaude.

Et dire qu’il n’y a que 24h dans une journée…

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Région de la Jungfrau : Sport et quiétude

La région de la Jungfrau est un véritable paradis pour les passionés de ski

© Jungfraubahnen

Ne lésinons pas sur les mots : vous découvrirez un véritables paradis pour les passionnés de ski. Qui ne sauront plus où donner de la tête et des bâtons entre les domaines skiables de Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn ou Meiringen-Hasliberg, soit plus de 275 km de pistes.

Osez la piste la plus spectaculaire de la région, la descente du Lauberhorn à Wengen, qui fait partie de la coupe du monde.

Velogemel à Grindelwald ©Jungfrau Region Tourismus AG © Jungfrau Region Tourismus AG

De multiples autres activités d’hiver sont possibles, il y en a pour tous les tempéraments. Avez-vous déjà essayé le velogemel, invention de Grindelwald entre vélo et luge ?

Mais la région dégage aussi un charme indéniable avec ses villages de charme : Grindelwald, Wengen, Mürren, Lauterbrunnen et Meiringen. Ces stations ont déjà la reconnaissance de stars comme George Clooney. Qu’attendez-vous ?

Eiger Express-téléphérique

© Jungfraubahnen

Autre belle sensation : le nouveau téléphérique Eiger Express qui vous emmène de Grindelwald à la station du glacier de l’Eiger en un temps record. De votre cabine, vous longerez la face nord de l’Eiger, mondialement connue. Et à destination, vous pouvez prendre le chemin de fer de la Jungfrau à destination du Jungfraujoch – Top of Europe, la gare de chemin de fer la plus haut perchée d’Europe !

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Gstaad : come up – slow down

Randonnée d’hiver à Gstaad

© Destination Gstaad / Melanie Uhkoetter

La célèbre Julie Andrews, citoyenne d’honneur de Gstaad, la décrit comme « The last paradise in a crazy world » ! Et c’est vrai que les skieurs et les snowboarders sont ici au paradis avec 200 km de pistes et 42 km dédiés au ski de fond, entourés de 8 montagnes entre 1000 et 3000 m. Ici, on a le sentiment que tout est possible. Ne ratez pas le Glacier 3000 dans la région de ski Les Diablerets-Gstaad.

Gstaad vous invite à la balade. Les sentiers de randonnée y sont magnifiques et tous les villages qui forment la destination ont gardé une authenticité alpine irrésistible avec leurs chalets traditionnels. Question confort, vous n’aurez que l’embarras du choix au vu du nombre d’hôtels de qualité, de spas et d’établissements de wellness.

Gstaad est LA région de la fondue, un délice même possible dans un caquelon géant

© Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Du côté culinaire. Gstaad est LA région de la fondue, un délice même possible dans un caquelon géant ! Mais les plus gourmets ne se priveront pas des nombreux restaurants gastronomiques avec des terrasses ensoleillées en altitude, autant d’établissements comptant pas moins de 250 points au Gault&Millau.

Bien-être hivernal à Schönried, Destination Gstaad

© Destination Gstaad

Vos journées seront variées, tellement l’offre d’activités en tous genres est large, entre sport et nature. Quant à vos soirées, elles seront romantiques et mélomanes grâce à Les Sommets Musicaux de Gstaad, un événement majeur, dont l’édition 2023 sera consacrée au violoncelle. Les Sommets Musicaux de Gstaad – un festival musical hivernal pour célébrer la musique de la manière la plus exigeante qui soit.

Gstaad offre de nombreuses expériences hivernales exceptionnelles

© Destination Gstaad / Melanie Uhkoetter

Et avec la Gstaad Card, vous pourrez faire le plein d’expériences inédites et d’avantages précieux.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Découvrez l’hiver suisse

Profitez de la vue à couper le souffle sur les hauts sommets tout en vous régalant de spécialités et de délices suisses. Si la nature est unique, l’offre l’est tout autant. Voyagez confortablement en train, sans souci et dans le respect de l’environnement : la véritable sensation de vacances commence tout près de chez vous !

Se rendre à l’hôtel en Suisse en train ©MOB

