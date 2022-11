Un hiver en Valais

Entre neiges éternelles, sommets à 4000 mètres, villages typiques et paysages vallonnés, le Valais est l’une des régions de Suisse les plus appréciées par les touristes en hiver. Que ce soit pour dévaler les pistes ou expérimenter de nouvelles sensations.

Hôtel de luxe ou chalet intimiste, restaurant gastronomique ou cuisine locale, sports extrêmes ou aventures familiales, tout devient possible en Valais.

Saas-Fee/Saastal : expériences en haute montagne

Saas-Fee/Saastal ©Saastal Tourismus AG – Amarcster Media

Les villages de Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Balen et Saas-Almagell proposent détente et aventure. 150 km de pistes réjouissent skieurs et amateurs de snowboard. Le tour de Längfluh, entouré de glaciers et de sommets de plus de 4000 mètres, est un must pour les randonneurs. L’invitation à la découverte est ici permanente. Pour les aventuriers, ne ratez pas l’excursion sur le glacier de Fee. A partir de la station supérieur de Längfluh, vous arriverez en raquettes à Panoramaplatz, la bien nommée. La promenade hivernale jusqu’au barrage de Mattmark se révèle également grandiose pour les randonneurs.

Autre moment féérique pour le lève-tôt: assister au lever du soleil et prendre son petit-déjeuner du haut de Saas-Fee, à 3500 mètres d’altitude, depuis le restaurant tournant le plus haut du monde et ensuite faire ses premières traces de ski ou de snowboard dans la neige fraîche.. Magique !

Aletsch Arena : famille je vous aime

© Aletsch Arena

La région des Alpes suisses – Jungfrau Aletsch – a été inscrite sur la liste du patrimoine naturel de l’Unesco en tant que panorama d’une extraordinaire beauté. Ici, enfants et adolescents skient gratuitement chaque samedi en hiver. Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp, stations sans voiture, sont uniquement accessibles en télécabine et sont des vrais ski-in/ski-out. En bordure du glacier d’Aletsch, dont la beauté vous laisse sans voix, on s’y dore au soleil 300 jours/an. Cet immense fleuve de glace, long de 20 km, le glacier d’Aletsch, se situe à plus de 4 000 mètres et descend à 2 500 mètres plus bas. Un lieu unique à admirer depuis différentes plateformes panoramiques. L’offre de randonnées y est aussi étendue.

Matterhorn Gotthard Bahn et Gornergrat Bahn : l’aventure au sommet

© Gornergrat

Le Matterhorn Gotthard Bahn serpente au cœur des Alpes sur une distance de 144 km, traversant tunnels, galeries et ponts en une enfilade fascinante. Il vous emmène notamment à Zermatt, au-dessus de la célèbre station de Zermatt, culminant à plus de 3000 mètres et offrant un panorama sur plus de vingt sommets parmi les plus hauts des Alpes. Vous découvrirez que le Valais n’est pas seulement un paradis les skieurs. Avec le Passeport Neige et Loisirs, véritable passeport neige et loisirs, vous pourrez vous initier à une foule d’activités, pour une journée de rêve.

Pour les gourmands : profitez du Ticket Gourmand qui réunit un apéritif dînatoire, un menu gastronomique et un dessert dans trois lieux différents. Qui dit mieux ?

Loèche-les-Bains : Source de bonheur

Loèche-les-Bains © My Leukerbad AG

Dans la région, tout le monde se sent accueilli, des férus de ski et de snowboard aux adeptes de ski de fond. La région de randonnée de la Gemmi offre un panorama magnifique pour les randonneurs, tandis que le domaine skiable du Torrent regorge de terrasses joliment exposées.

Impossible de passer à côté de Loèche-les-Bains : le plaisir d’une station thermale en altitude, servie par pas moins de 65 sources. Loèche-les-Bains est la plus grande station thermale et de bien-être de Suisse. Pourquoi ne pas essayer une séance de vinothérapie ? Ou vous offrir un soin au centre thermal «Leukerbad Therme», le plus grand complexe thermal des Alpes ?

Une pause bienvenue après avoir dévalé les 73 km de pistes de ski et ski de fond. Son centre-ville piétonnier illustre l’engagement de durabilité de la Suisse. Des vacances en toute quiétude. À ne pas manquer: achetez la Winter Card et profitez d’un accès illimité aux remontées mécaniques de la Gemmi et du Torrent, ainsi que d’une entrée quotidienne dans l’un des bains thermaux publics.

Thyon : sensations fortes

Chalets dans la plaine de la Muraz © Thyon Région Tourisme

La région se situe sur le versant ouest du val d’Hérens, non loin de Sion, et fait partie du fameux Domaine des « 4 Vallées », l’un des plus grands domaines skiables des Alpes. Thyon séduit tous les profils. Bosses, freestyle et woops au Central Park , découverte de la piste de l’Ours à Veysonnaz, classée comme l’une des plus belles pistes de ski du monde, ou de la piste Ethérolla sur le domaine Thyon…. Combiner ski et gastronomie n’est pas une utopie. Vous pouvez bénéficier d’une journée de cours avec moniteur particulier, petit-déj et apéritif en conclusion sympathique.

Envie de pousser plus loin ? A Sion, vous pouvez vous essayer au surf à l’Alaïa Bay.

Après toutes ces émotions fortes, une raclette, spécialité valaisanne, s’impose ! Sans compter l’offre gastronomique irrésistible dans tout le Valais, réputé notamment pour ses vins et salaisons.

Découvrez l’hiver suisse

Se rendre à l’hôtel en Suisse en train

© Gornergrat Bahn

Profitez de la vue à couper le souffle sur les hauts sommets tout en vous régalant de spécialités et de délices suisses. Si la nature est unique, l’offre l’est tout autant. Voyagez confortablement en train, sans souci et dans le respect de l’environnement : la véritable sensation de vacances commence tout près de chez vous !

