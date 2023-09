Votre style, vos passions, vos envies : concevez une cuisine qui vous ressemble !

Amateur d’ustensiles dernier cri, passionné de vin, amoureux d’épices ou féru de design : à chaque chef, sa cuisine idéale. Grâce à un vaste choix de façades, de matériaux, de mobilier et de technologies, Vanden Borre Kitchen vous propose de concevoir une cuisine unique en son genre, tout comme vous ! Quelques conseils pour aménager une cuisine équipée entièrement personnalisée adaptée à vos envies, votre espace, vos passions et, surtout, votre budget.

Une cuisine habillée de rose bonbon pour les fans inconditionnels de Barbie ? Une cuisine hyperconnectée pour se la jouer Top Chef ? Ou encore une cuisine aménagée autour d’un grand îlot équipé d’une cave à vins pour prendre l’apéro avec les copains ? Peu importe vos désirs, Vanden Borre Kitchen les réalise. Le spécialiste belge de la cuisine équipée sur mesure met un point d’honneur à étoffer ses gammes de façades, plans de travail, meubles et électroménagers à la pointe des dernières technologies en vue de s’adapter aux envies de ses clients et de leur proposer une cuisine personnalisée jusque dans les moindres détails.

Mes passions, ma cuisine

Grâce aux nombreux équipements proposés par Vanden Borre Kitchen, devenez le chef que vous avez toujours rêvé être! Préparez le plus savoureux des repas grâce au four vapeur, à la sonde à viande intégrée, au bac à plantes aromatiques doté d’un led ou encore grâce à l’application qui vous permet de préchauffer votre four connecté à distance et de vérifier le contenu de votre frigo n’importe où, via votre smartphone. En parlant de frigo, vous avez une grande famille ou vous aimez recevoir ? Optez pour les réfrigérateurs au format extra-large. Pour devenir le roi ou la reine de l’apéro, installez une cave à vins intégrée ou en pose libre dans votre cuisine et trinquez autour de votre îlot. Certaines caves à vins disposent d’un filtre UV et d’une fonction anti-vibration qui préservent la qualité exceptionnelle de vos grands crus. Si vous êtes un(e) chef(fe) connecté(e) qui accumule les ustensiles, vous allez adorer les armoires à pharmacie, les meubles d’angle au rangement XXL ou encore le système Pocket Doors qui permettent de ranger vos ustensiles moins design à l’abri des regards.

À chacun son style

Avec un vaste choix de plus de 10.000 coloris de façades et de nombreux plans de travail de qualité (bois massif, pierre naturelle, verre, céramique…), le mot hyperpersonnalisation prend tout son sens quand on entre chez Vanden Borre Kitchen. Style industriel, Japandi ou scandinave, tons neutre, pastel ou audacieusement tendance, aménagement en U, en I en L ou îlot central : les experts de Vanden Borre Kitchen s’adaptent à vos envies, vos préférences, votre style et à votre espace pour concevoir une cuisine unique entièrement sur mesure, le tout à un prix accessible. Coloris, finition, matériaux et accessoires, tout est personnalisable jusque dans les moindres détails. Entre la hotte dotée d’éclairage d’ambiance, les tiroirs intérieurs assortis à la façade de vos meubles, la crédence en bois massif, les façades à fleur de sol, les colonnes d’une seule porte, les nombreuses solutions sans poignée, les meubles d’angle XXL et le plan de travail ultra résistant en Dekton : Vanden Borre Kitchen comble les amoureux de déco avec des solutions à la fois ergonomiques et design. Vous disposez d’un petit espace ? Pas de panique : grâce au mobilier d’angle, au rangement intelligent et aux hottes discrètes intégrées, les experts Vanden Borre Kitchen jonglent avec les technologies pour aménager des cuisines compactes, élégantes et agréables à utiliser au quotidien. À vous la cuisine de haute voltige et les étoiles !

Retrouvez votre projet cuisine et bien plus encore sur le site vandenborrekitchen.be